Leó pápa: Szent Ágoston arra tanít minket, hogy osszuk meg az Istentől kapott tehetségünket

Augusztus 28-án az Egyház Hippó püspökére emlékezik. Az X, korábban Twitter közösségi hálón a @Pontifex fiókjában közzétett bejegyzésben XIV. Leó felidézi, hogy Szent Ágoston élete arra tanít minket, hogy Istennek és másoknak adjuk azt, amit az Úrtól kaptunk.

Benedetta Capelli / Somogyi Viktória – Vatikán

„Szent Ágoston fiaként” – ahogy fogalmazott, amikor május 8-án pápává választásakor megjelent az Áldások loggiáján – XIV. Leó az X közösségi hálón utal az Egyházatya liturgikus emléknapjára. Arra buzdít, hogy vizsgáljuk meg történetét, amelyet nagy megtérés jellemez, és amely megmutatja, hogyan talál válaszra a szív nyugtalansága Istenben. Leó pápa bejegyzése így hangzik: „Szent Ágoston élete és tanúságtétele arra emlékeztet, hogy mindannyian kaptunk ajándékokat és tehetségeket Istentől, és hogy hivatásunk, beteljesülésünk és örömünk abból fakad, hogy ezeket Isten és mások iránti szeretetteljes szolgálatban visszaadjuk”.

Adni, hogy kapjunk

Isten és mások szolgálatában a pápa az augusztus 10-i Úrangyalára is utal, amikor arra emlékeztet, hogy „Isten ajándéka, amik mi vagyunk, nem arra való, hogy ebben kimerüljön”, hanem arra a szeretetre van szüksége, amely Istenhez hasonlóbbá tesz minket. Ezután Szent Ágostont idézi, mert – ahogy a hippói püspök írja a 309. prédikációban – „abból, amit adunk, valami igazán mást kapunk, nem aranyat vagy ezüstöt, hanem örök életet”, és „amit adunk, az megváltozik, mert az adó személy megváltozik”.

A jó magvai

„Isten a mindened. Ha éhes vagy, Isten a kenyered; ha szomjas vagy, Isten a vized; ha sötétségben vagy, Isten a nem lenyugvó világosságod; ha mezítelen vagy, Isten a halhatatlan ruhád.” Leó pápa felidézett egy prédikációt a hippói szent János evangéliumához fűzött kommentárjából, amikor június 30-án négy női szerzetesrend képviselőivel találkozott nagykáptalanjaik alkalmából, köztük egy, a magát a jótékonysági tevékenységnek szentelt ágostonrendi apácával. A szeretet Isten elsődlegességével párosul a keresztény életben, és arra késztette a férfiakat és a nőket, hogy korlátaik ellenére olyan dolgokat tudjanak megvalósítani, „amelyekről talán soha nem gondolták volna, hogy elérhetik, lehetővé téve számukra, hogy a jó magvait vessék el, amelyek évszázadokon és kontinenseken átívelve mára gyakorlatilag az egész világot elérték.”

Testvériségben

A jót tenni és azt együtt tenni az ágostoni gondolkodás alapköveire emlékeztet: a szeretetközösségre, a barátságra és az egységre. Szent Ágoston a 359. beszédében, amelyet a pápa a május 18-i beiktatási miséjén idézett, azt írta, hogy „az Egyház mindazokból áll, akik összhangban vannak testvéreikkel, és akik szeretik felebarátaikat”. Ebből kiindulva XIV. Leó reményét fejezte ki „egy egységes Egyház iránt, amely az egység és a szeretetközösség jele, amely a megbékélt világ kovászává válik”. Ez az egység abból fakad, hogy testvéreknek érezzük magunkat, mert minden ember Isten képmásának kifejeződése. „Milyen fontos mindig emlékezni erre” – mondta a pápa a Laudato si’ faluban augusztus 17-én a szegényekkel elköltött közös ebéden –, „hogy pontosan ezt az Isten jelenlétét találjuk meg mindannyiunkban.” „És így az is, hogy ma délután, ezen az ebéden itt vagyunk, azt jelenti, hogy együtt élünk Istennel, ebben a szeretetközösségben, ebben a testvériségben.”