XIV. Leó pápa üzenete a Rimini Meetingre: A remény nem okoz csalódást

XIV. Leó pápa üzenetet küldött a Népek Közötti Barátság 46. Találkozója résztvevőinek. Arra buzdít, emlékezzenek, hogy a béke mindennapi gesztusokból áll. Továbbá figyelmeztet, hogy a digitális forradalom számos kockázatot és kihívást jelent.

Deborah Castellano Lubov / Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa csütörtökön közzétett üzenetében, amelyet a pápa nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár írt alá, arra buzdítja a „Rimini Meeting”-ként ismert Népek Közötti Barátság Találkozójának résztvevőit, hogy legyenek béketeremtők, tele reménnyel, akik a közjóért munkálkodnak. 1980 óta minden évben augusztus végén rendezik meg a Népek Közötti Barátság Találkozóját az észak-olaszországi tengerparti városban, Riminiben. Az augusztus 22-27. között megrendezésre kerülő idei Meeting témája: „Az üres helyeken új téglákkal építkezünk”. A Rimini Meeting egy évente szervezett esemény, amelyet a Comunione e Liberazione (Szeretetközösség és Felszabadítás) egyházi mozgalom szervez. A rendezvény nagyszámú hívőt vonz, és a meghívottak között különböző magas rangú személyek vitatnak meg kulcsfontosságú kérdéseket kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Számos pavilonban különböző kulturális és egyéb programokat is kínálnak az érdeklődők, a családok és gyermekek számára.

A remény nem okoz csalódást

Az üzenetben a Szentatya üdvözletét küldi a szervezőknek, az önkénteseknek és az összes résztvevőnek, azzal a „szívből jövő reménnyel”, hogy „örömmel felismerik: »a kő, amelyet az építők elvetettek, kiválasztott és értékes szegletkővé lett, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.« Mert »a remény nem okoz csalódást«.” A sivatagok jellemzően „elvetett” és „életre alkalmatlannak ítélt helyek, emlékeztet a pápa. „Pontosan ott, ahol úgy tűnik, semmi sem születhet, a Szentírás folyamatosan Isten áthaladásáról mesél.”

Algéria vértanúi

A Szentatya méltatja a szervezőket az idei találkozó kiemelt kiállításáért, amelyet az algériai vértanúk tanúságtételének szentelnek. „Bennük felragyog az Egyház hivatása, hogy a sivatagban éljen mély szeretetközösségben az egész emberiséggel – legyőzve a vallásokat és kultúrákat megosztó bizalmatlanság falait – azáltal, hogy teljes mértékben követi Isten Fia megtestesülésének és önátadásának mozgását” – hangsúlyozza üzenetében Leó pápa. Az egységre szólítva a Szentatya megismétli szavait, amelyeket az olasz püspökökhöz intézett júniusban a Vatikánban: „támogassátok az erőszakmentességre nevelés útjait, a helyi konfliktusokban a közvetítést elősegítő kezdeményezéseket és a befogadás projektjeit, amelyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják”.

A béke a mindennapi gesztusokból álló alázatos út

Ebben az összefüggésben Leó pápa arra szólít, hogy „minden közösség váljon a „béke házává”, ahol az ellenségeskedést a párbeszéd révén oldják fel, ahol az igazságosságot gyakorolják és őrzik a megbocsátást”. Hozzáteszi, hogy „a béke nem spirituális utópia, hanem mindennapi gesztusokból álló alázatos út...” Ezzel a Szentatya arra ösztönzi az embereket, hogy „nevezzék meg és adjanak formát az újnak”, hogy „a hit, a remény és a szeretet mély kulturális megtéréssé válhasson”.

A közjóért és a békéért

XIV. Leó szerint ehhez olyan fejlődési utakat kell keresni, amelyek „alternatívák a méltányosság és a fenntarthatóság nélküli növekedési utakra”. „Ahhoz, hogy az élő Istent szolgáljuk” – hangsúlyozza a Szentatya –, „el kell hagynunk a profit bálványimádását, amely súlyosan veszélyezteti az igazságosságot, a találkozás és a csere szabadságát, mindenki részvételét a közjóban – és végső soron magát a békét.” „Az a hit, amely eltávolodik a világ elsivatagosodásától, vagy amely közvetve hozzájárul annak tolerálásához, többé nem lenne Jézus Krisztus igazi tanítványa” – figyelmeztet Leó pápa.

A folyamatban lévő digitális forradalom kockázatai

A mai társadalomról elmélkedve a pápa megjegyzi, hogy nem szabad megfeledkezni a gyorsan fejlődő technológiáról. „A folyamatban lévő digitális forradalomban fennáll a diszkrimináció és a konfliktusok felerősítésének veszélye; ezért azoknak a kreativitásával kell belakni azt, akik a Szentléleknek engedelmeskedve már nem rabszolgák, hanem gyermekek. Akkor a sivatag kertté válik, és a szentek által megjövendölt „Isten városa” átváltoztatja sivár helyeinket” – emlékeztet XIV. Leó. Végül a Szentatya áldását adja a Rimini Meeting résztvevőire és a Boldogságos Szűz Mária, a Hajnal Csillagának közbenjárását kéri értük.