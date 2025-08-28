Leó pápa részvéte egy amerikai katolikus iskolában történt lövöldözés áldozatai miatt

XIV. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban fejezte ki részvétét a Minneapolisban, az Egyesült Államokban történt „szörnyű tragédia” miatt. A támadás az iskolakomplexumban található templomban tartott mise idején történt. Az ablakokon keresztül leadott lövések két gyermeket öltek meg és 17 embert megsebesítettek.

Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa „nagy szomorúsággal” értesült a minneapolisi Angyali Üdvözlet templomban történt lövöldözésről. Ez áll a bíboros államtitkára által aláírt táviratban, amelyet a Szentatya küldött Bernard Hebdának, Saint Paul és Minneapolis érsekének. A tragédiának eddig két halálos áldozata – egy 8 és 10 éves gyermek – és 17 sérültje van, köztük 14 másik gyermek, akik közül hét súlyos állapotban van. A férfi, aki tüzet nyitott, és az ablakokon keresztül lőtt a templom padjaiban ülő gyerekekre a szentmise idején, később öngyilkos lett. A szerda reggeli (magyar idő szerint 15:30) támadás indítéka továbbra sem ismert, amely arra késztetett egy férfit, hogy tüzet nyisson a Minnesota állam legnagyobb városában Minneapolisban található Angyali Üdvözlet katolikus templomban összegyűlt hívőkre. A támadás helyi idő szerint reggel 8:30-kor történt a tanévnyitó szentmise idején. A komplexumba óvodások és általános iskolások járnak.

A minnesotai Angyali Üdvözlet iskolakomplexum (Tim Evans)

Ima azokért, akik „egy gyermek elvesztését” gyászolják

A pápa táviratában kijelenti, hogy „részvétét fejezi ki és lelki közelségéről biztosítja mindazokat, akiket érintett ez a szörnyű tragédia”, különösen a családokat, „akik most egy gyermek elvesztését gyászolják”. XIV. Leó „az elhunyt gyermekek lelkét a mindenható Isten szeretetére bízza”, és imádkozik „a sérültekért, valamint a mentőkért, az orvosi személyzetért és a papság tagjaiért, akik gondoskodnak róluk és szeretteikről”.

Áldás a helyi közösségre

A távirat XIV. Leó apostoli áldásával zárul, amelyet az Angyali Üdvözlet Katolikus Iskola közösségére, a Saint Paul és minneapolisi érsekségre, valamint a Twin Cities agglomerátumának minden lakosára ad „a béke, az erő és a vigasztalás zálogaként az Úr Jézusban”.

Az amerikai püspöki konferencia közleménye

William Lori érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának alelnöke közleményt adott ki, amelyben ezt írta: „Egyházként szívszorító szomorúsággal követjük a minneapolisi Angyali Üdvözlet Iskolából érkező tragikus híreket. Valahányszor Krisztus Testének egy tagja megsérül, úgy érezzük a fájdalmat, mintha a saját gyermekeink lennének. Könyörögjünk mindannyian az Úrhoz az egész Angyali Üdvözlet családjának védelméért és gyógyulásáért.”

Imavirrasztás a tragédia helyszínén (2025 Getty Images)

Hebda érsek: „Szűzanya, Fájdalmak Királynője, imádkozz érettünk”

Bernard Hebda minneapolisi érsek szerda délután közleményt adott ki, amelyben nagy háláját fejezte ki „a Szentatyától, Leó pápától és a világ minden tájáról érkező számos imáért, akik mindannyian az Angyali Üdvözlet Plébánia és Iskola családjaiért, valamint mindazokért imádkoznak, akiket a szerda reggeli értelmetlen erőszak sújtott”. Kérte az érsekség minden papját és hívét, valamint minden jóakaratú embert a folyamatos imákért, hogy „a gyógyulás, amelyet csak Isten hozhat el, kiáradjon mindazokra, akik jelen voltak a reggeli szentmisén, és kiváltképpen az érintett családokra, akik csak most kezdik felfogni az elszenvedett traumát. Felemeljük szerető Istenünkhöz azok lelkét, akik életüket vesztették a Béke Királynője, Szűz Mária közbenjárásával.”

Az érsek hozzátette: „Megszakad a szívem, amikor a diákokra, a tanárokra, a papságra és a hívekre, valamint a látott borzalmakra gondolok a templomban, amely egy olyan hely, ahol biztonságban kellene éreznünk magunkat. Az, hogy a mai tragédia mindössze egy nappal a Christo Rey Középiskola közelében történt tragikus lövöldözés után történt, fokozza a közösségeinkben jelen lévő fájdalom és harag miatti szomorúságot. Véget kell vetnünk a fegyveres erőszaknak. Közösségünk jogosan felháborodott a sebezhető és ártatlan emberek ellen elkövetett szörnyű erőszakos cselekményeken. Ezek túlságosan mindennapos történések. Miközben el kell köteleznünk magunkat az ilyen tragédiák megismétlődésének megakadályozása mellett, arra is emlékeztetnünk kell magunkat, hogy létezik a béke és a szeretet Istene, és hogy az ő szeretetére lesz a legnagyobb szükségünk, miközben igyekszünk átölelni azokat, akik ilyen mély fájdalmat élnek meg... Szűzanya, a Fájdalmak Királynője, imádkozz érettünk” – zárja nyilatkozatát a minneapolisi érsek.

Imák az áldozatokért (2025 Getty Images)

Donald Trump imákat kér az áldozatokért

Donald Trump amerika elnök a közösségi média csatornáin nyilatkozott a támadás kapcsán: „Értesültem a minneapolisi (Minnesota állam) tragikus lövöldözéssel kapcsolatos hírekről. Az FBI gyorsan reagált, és már a helyszínen van. A Fehér Ház folyamatosan figyelemmel kíséri ezt a szörnyű helyzetet. Arra kérem Önöket, hogy csatlakozzanak hozzám az imában mindazokért, akik érintettek!”

Minneapolisban több lövöldözés is történt

A délnyugat-minneapolisi Angyali Üdvözlet Iskolában történt lövöldözést megelőző 12 órában további 12 lövöldözés történt a városban, összesen nyolc sérülttel és három halálos áldozattal, közölte a helyi rendőrség. „A városban az elmúlt néhány órában elkövetett fegyveres erőszak mértéke mélyen nyugtalanító” – közölte a rendőrség.