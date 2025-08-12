A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait

Megjelent a Gazdasági Titkárság prefektusa által aláírt és a pápa által jóváhagyott leirat (rescriptum). Számos új rendelkezést vezet be az apasági szabadsággal, a fogyatékkal élő vagy súlyosan fogyatékos gyermekek szüleinek jogaival és a családi pótlékok biztosításával kapcsolatban.

Somogyi Viktória – Vatikán

Öt nap fizetett szabadság jár a vatikáni alkalmazottaknak gyermekük születésekor; és havi három nap fizetett szabadság jár a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek. Ez pusztán két új rendelkezés az augusztus 11-én közzétett leiratból, amely kiterjeszti a Vatikán városállamban dolgozók védelmét és jogait különböző területeken. A Gazdasági Titkárság prefektusa, Maximino Caballero Ledo által aláírt dokumentumot XIV. Leó hagyta jóvá, aki július 28-án fogadta Caballero-t. A prefektus bemutatta a pápának az ULSA Tanácsának határozatait, amely testület a Szentszék és a Kormányzóság különböző szerveinek képviselőiből és azok alkalmazottaiból áll.

A Családtámogatásokról szóló egységes törvény és a Családi pótlék szabályozásának normái több paragrafusát módosító Rescriptum újdonságai között elsősorban az apasági szabadságra vonatkozó rendelkezés is megtalálható. „A munkavállaló gyermek születésekor öt nap fizetett szabadságra jogosult” – áll a dokumentumban. „Az öt nap szabadságot, amely öt munkanapnak tekintendő, egyben és/vagy részletekben, egész napokban, de nem órákban vehető igénybe, legkésőbb a gyermek születését követő harminc napon belül, a jogvesztés terhe mellett.” Az öt nap szabadságért a dolgozó apa „fizetésének 100%-ával megegyező pénzügyi kártérítésre jogosult, amelyet a szolgálati idő alapján számítanak ki”.

Fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok

A „bizonyítottan súlyos helyzetben lévő”, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokkal kapcsolatban a rendelet kimondja, hogy „a szülők felváltva havonta három nap fizetett szabadságra jogosultak, amelyet egyben is kivehetnek, feltéve, hogy a gyermek nem teljes időben van elhelyezve egy speciális intézményben”. „Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő családtag gondozására rendelkezésre álló időt növeljék”, a szabadság megadása – kivéve az illetékes hatóság által engedélyezett eseteket – azt eredményezi a munkavállaló számára, hogy „nem vállalhat más munkavégzést”, és az erre vonatkozó engedélyét vissza kell vonni.

A fogyatékosság és súlyosságának klinikai értékelését, ahogyan a Rescriptum meghatározza, egy orvosi bizottság végzi a Kormányzóság Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának ajánlása alapján a Felsőbb Hatóság által kiadott értékelő táblázatok alapján. A bizottság döntése „kétségbevonhatatlan”.

Az Orvosi Bizottság által súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek elismert személy családja családi pótlékra jogosult. A közvetlen, közvetett vagy túlélői vatikáni nyugdíj kedvezményezettjei, akiket az Orvosi Tanács súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek ismer el, szintén jogosultak erre.

Család-támogatások

A családi pótlékokkal kapcsolatban a rendelet tisztázza, hogy a kedvezményezettek azok a családok, amelyekben „18 év feletti törvényes, törvényesített vagy azzal egyenértékű gyermekek” élnek; diákok esetében „középiskolai tanulmányok alatt legfeljebb 20 éves korig”, vagy „az egyetemi tanulmányok vagy a Szentszék által egyenértékűnek elismert tanulmányok teljes időtartama alatt legfeljebb 26 éves korig”. Az ilyen tanulmányokat az egyetem által kiállított beiratkozási igazolással kell igazolni.