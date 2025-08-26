Leó pápa négy női szerzetesrend nagykáptalanjához: A családot támogatni kell gyakorlati szükségleteiben és imádsággal

XIV. Leó pápa a Vatikánban tartott audienciáján négy női szerzetesrend nagykáptalanjainak résztvevőivel találkozott. Arra buzdította őket, hogy újítsák meg elkötelezettségüket a rászorulók iránt, és segítsék őket a meghallgatás, a tanácsadás és a segítségnyújtás által a názáreti Szent Család lelkületével.

Benedetta Capelli / Somogyi Viktória – Vatikán

„A remény igazi tanúi” – így jellemezte Leó pápa az augusztus 23-án a Konzisztóriumi-teremben tartott audiencián fogadott szerzetesnőket, akik négy rendhez tartoznak és éppen nagykáptalanjukat tartják Rómában: a Názáreti Szent Család Leányainak Missziós Nővérei, a Názáret Leányai Intézete, a Szent Család Női Apostolainak Intézete és a Jó Tanács Szűzanyja néven ismert Szűz Mária Szeretetének Nővérei. Ezek a szerzetesrendek egy olyan Egyház kifejeződései, amely a názáreti Szent Családra úgy tekint, mint „az ima tűzhelyére, a szeretet kovácsműhelyére és az életszentség mintaképére”, és amely elkötelezett az általa képviselt értékek megélése és továbbadása mellett.

A pápa, aki a találkozó elején bocsánatot kért a késéséért, ezután felidézte Szent VI. Pál szavait, amelyeket 1964. január 5-én, a Szentföldön, az Angyali Üdvözlet bazilikában mondott. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézusra, Máriára és Józsefre, hogy jobban megértsük „a család fontosságát, szeretetközösségét, egyszerű és szigorú szépségét, szent és sérthetetlen jellegét, szelíd pedagógiáját, valamint természetes és pótolhatatlan szerepét a társadalomban”. „Napjainkban a családot minden eddiginél jobban támogatni, előmozdítani és bátorítani kell: imádsággal, példamutatással és ösztönző társadalmi cselekvéssel, amely készen áll a szükségleteinek kielégítésére. Karizmatikus tanúságtételetek és megszentelt életet élő nőkként végzett munkátok sokat tehet ebben a tekintetben” – hangsúlyozta Leó pápa a szerzetesnőkhöz intézett beszédében.

Leó pápa fogadja a szerzetesnők nagykáptalanjának résztvevőit (ANSA)

Válasz Isten adományaira

XIV. Leó emlékeztet arra a gazdagságra, amelyet a női szerzetesrendek testesítenek meg: a Lélek által alapítóiknak adott karizmára– Joseph Manyanetnek, María Encarnación Colominának, Maria Luigia Angelica Claracnak, Giuseppe Guarinonak, Carmela Auterinek, Teresa Ferrarának és Agostino di Montefeltrónak –, amely folyamatosan megújul, és amely nagy lelkiségi iskolákat is inspirált, mint például a ferences és a szalézi iskolákat. A szentév által megtestesített remény az, amely felé a szerzetesnők – „jelként és próféciaként” – hivatottak törekedni, hogy befogadják a jövő áldásait. „Hozzátok be az Úr hűséges és gondviselő jelenlétét intézményeitek történetébe; hozzátok be azt az erényt, amellyel azok, akik elődjeitek voltak, gyakran nehéz megpróbáltatásokon átesve, válaszoltak Isten adományaira.

A szerzetesnők köszöntik Leó pápát (ANSA)

Családdá válni

Beszédének végén a pápa arra buzdította a szerzetesnőket, hogy újítsák meg elkötelezettségüket a „fiúk, lányok, anyák, apák, idősek és fiatalok” iránt, hogy újra fel tudják virágoztatni „a Szent Család erényeit és szeretetét”. „Folytassátok a rátok bízott munkát azzal, hogy „családot alkottok”, és közel maradtok azokhoz, akiket szolgáltok, imádsággal, meghallgatással, tanáccsal és segítséggel, hogy ápoljátok és terjesszétek a názáreti otthon lelkületét a valóság különböző helyszínein, ahol működtök. Végül XIV. Leó háláját fejezte ki a világ oly sok részén végzett munkájukért, és a szerzetesnőket Isten Anyja és Szent József közbenjárására bízta.