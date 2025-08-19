XIV. Leó ellátogatott a mentorellai Kegyelmek Szűzanyja kegyhelyre

Kedden délelőtt a pápa a palestrinai egyházmegyében található Guadagnolo di Capranica Prenestina falucskába látogatott, hogy imádkozzon egy olyan helyen, amely egykor különösen kedves volt Szent II. János Pál számára. Időt töltött a kegyhelyet üzemeltető lengyel szerzetesekkel, majd visszatért Castel Gandolfóba, ahonnan kedden este tér vissza a Vatikánba.

Somogyi Viktória – Vatikán

Augusztus 19-én, XIV. Leó magánlátogatást tett a mentorellai Kegyelmek Szűzanyja szentélyben, a palestrinai egyházmegyében található Guadagnolo di Capranica Prenestina falucskában. A hírt a Pápai Ház Prefektúrája adta közre egy közleményben. E szerint azt követően, hogy Leó pápa imádkozott és megtekintette a kegyhelyet, időt töltött a kegyhelyet üzemeltető lengyel szerzetesekkel, akik az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregáció tagjai, majd visszatért Castel Gandolfóba. Leó pápa várhatóan kedden este tér vissza a Vatikánba, miután hat napot töltött nyári rezidenciáján Róma közelében.

A kegyhely

A zord sziklák között megbúvó kegyhely a Prenestini-hegység keleti lejtőjén található, egy szikla tetején, amely meredeken ereszkedik a zöldellő Giovenzano-völgybe. A Guadagnolo-hegy csúcsán, Lazio legmagasabb lakott pontján (1218 méter) áll a Megváltó fenséges emlékműve, amelyet a XIX. század végén XIII. Leó állíttatott, és amely uralja a Tiberis-völgy panorámáját. Az ősi legendák a szentély alapítását Konstantin császár koráig vezetik vissza. Szent Benedek imádkozó helye volt, akinek barlangja megmaradt, és Nagy Szent Gergely is itt imádkozott.

Az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregáció

Számos pápa látogatta meg a kegyhelyet, köztük Szent II. János Pál és XIII. Ince pápa. Wojtyla bíborosként, majd pápaként többször is felkereste a szentélyt, amelyet az ájtatosság különleges helyének tekintett. Gyakori ittlétének emlékére egy ösvényt szenteltek neki. Az Úr Jézus Krisztus Feltámadása kongregációt azért alapítottak, hogy apostoli munkát végezzen a számos lengyel száműzött és menekült körében, akik az orosz uralom elleni 1830-1831-es kudarcba fulladt felkelés után érkeztek Franciaországba. Ma plébániai és oktatási szolgálatnak szentelik magukat a szerzetesrend tagjai. Jelen vannak nemzetközi szinten és közösségük lelki központját a Mentorella kegyhelyen alakították ki.