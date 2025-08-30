Leó pápa fogadta Zimbabwe elnökét

XIV. Leó pápa szombaton délelőtt magán kihallgatáson fogadta Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnököt a vatikáni Apostoli palotában.

Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa augusztus 30-án, szombaton audiencián fogadta Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnököt. Ezt követően az afrikai politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral.

A Szentszék Sajtóirodája szerint az államtitkárságon tartott megbeszéléseken hangsúlyozták a Szentszék és Zimbabwe közötti jó kapcsolatokat. A felek a dél-afrikai ország politikai és gazdasági helyzetének számos aspektusáról beszéltek, kiváltképpen a helyi egyházzal végzett munkájáról az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem területén. „A megbeszélések során véleményt cseréltek a regionális kérdésekről is, kiemelve a multilateralizmus, a párbeszéd és az együttműködés előmozdításának fontosságát a nemzetek között” – áll a sajtóközleményben.