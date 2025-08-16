XIV. Leó pápa első digitális találkozóját novemberben tartja fiatal amerikai katolikusokkal

XIV. Leó pápa első digitális találkozóját a Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencia keretében mintegy 15 000 fiatallal tartja, akik az Egyesült Államok katolikus ifjúsági mozgalmaiból érkeznek.

Deborah Castellano Lubov / Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa várhatóan egy 45 perces élő párbeszéd során szól az Egyesült Államok katolikus ifjúsági mozgalmaiból érkező, 15 000 regisztrált, 14 és 18 év közötti fiatalhoz. A Szentszék Sajtóirodája és a Nemzeti Katolikus Ifjúság Pasztorációs Szövetség (NFCYM) a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén bejelentette, hogy „a rendezvényt a Boldogságos Szűzanya oltalmára bízzák”. Az esemény a Szentatya első digitális találkozója lesz a fiatalokkal a Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencia (NCYC) keretében, amelyre november 21-én, pénteken, New York-i idő szerint délelőtt 10:15-kor kerül sor (magyar idő szerint délután 16.15-kor).

Közvetlen beszélgetés a fiatal katolikusokkal a hitről

A 2025-ös Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencia több ezer katolikus fiatalt, pasztoráció-vezetőt, papot és önkéntest gyűjt össze az ország minden tájáról háromnapos imádságra, képzésre, közösségépítésre és ünneplésre Indianapolisban. A Szentatya közvetlenül is kapcsolatba kerül több fiatallal, akiket kiválasztanak, hogy Leó pápával beszélgethessenek az EWTN katolikus televízió által közvetített ülés során. Az élő párbeszéd tükrözi majd az Egyház törődését és aggodalmát a hangjuk, tapasztalataik és reményeik iránt.

XIV. Leó pápa közelsége a katolikus fiatalokhoz

A sajtóközlemény hangsúlyozza, hogy az esemény a több millió fiatallal folytatott reményteli találkozásokra épít, amelyet a pápa vezetett mind online, az első Digitális Influencerek Jubileumán, mind személyesen a nemrégiben Rómában megrendezett Fiatalok szentévi zarándoklatán. Nelson J. Pérez philadelphiai érsek, aki a Nemzeti Katolikus Ifjúság Pasztorációs Szövetség püspöki tanácsadója és igazgatósági tagja is, örömét fejezte ki a rendezvény miatt. „A Szentatya döntése, hogy ily módon találkozik az amerikai fiatalokkal, a katolikus fiatalokhoz fűződő közelségének kifejeződése” – nyilatkozta Pérez érsek. A Szövetség ügyvezető igazgatója, Christina Lamas kiemelte: „Alázattal és izgatottan üdvözöljük a Szentatyát a Nemzeti Katolikus Ifjúsági Konferencián”, hozzátéve, hogy „jelenléte fontos emlékeztető arra, hogy a fiatalok az egyház szívében élnek, és hogy a hangjuk számít”.