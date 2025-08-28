XIV. Leó pápa: „Egyetlen népet sem lehet száműzetésbe kényszeríteni”

Augusztus 23-án XIV. Leó pápa a vatikáni Apostoli Palotában fogadta a „Chagos Menekültügyi Csoport” küldöttségét. Beszédében felidézte az évtizedeken át száműzetésbe kényszerített nép szenvedését, valamint elszántságát, hogy békés módon szerezzen érvényt jogainak. A hatalmasoknak tiszteletben kell tartaniuk minden nép, a legkisebbek és a leggyengébbek önazonosságát is – hangsúlyozta a pápa.

Vertse Márta - Vatikán

A Szentatya szeretettel köszöntötte a „Chagos-i Menekültek Csoportja” elnevezésű társulat küldöttségének tagjait, akik kitartóan dolgoznak évek óta, hogy a chagos-i nép visszatérhessen hazájába. XIV. Leó pápa teljes mértékben csatlakozott az elhunyt Ferenc pápához, akivel 2023 júniusában találkoztak, és aki bátorította őket tevékenységeikben. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a Menekültek Csoportjának ügye jelentős sikert aratott, mivel egy közelmúltban aláírt szerződés biztosítja a Chagos-szigetek visszaadását a Mauritiusi Köztársaságnak.

A pápa osztozik a chagos-i nép örömében és reményében

A Szentatya jelentős lépésnek nevezte a megállapodás aláírását a chagos-i nép hazatérését illetően, arról biztosítva őket, hogy osztozik örömükben és reményeikben. Arra kérte a küldöttség tagjait, hogy vele együtt adjanak hálát Istennek a Zsoltár szép szavaival: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk… Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni” (vö. Zsolt 126).

A megállapodás erőteljes szimbólum nemzetközi téren

Leó pápa köszönetét fejezte ki az ügyben érintett minden személynek, aki szívét megnyitva felismerte a chagosi-nép szenvedését és eljutott ehhez a megállapodáshoz. Elismerésének adott hangot, amiért a párbeszéd és a nemzetközi jog döntéseinek tiszteletben tartása, ahogy azt Elődje kérte mauritiusi útjáról visszatérve 2019 szeptemberében, végre megszüntetett egy súlyos igazságtalanságot. Leó pápa elismerő szavakkal illette a chagos-i nép eltökéltségét, különösen a nőkét, jogaik békés követelése terén.

Szülőföldjükre, a Chagos-szigetcsoportra való hazatérésük új perspektívája bátorító jel és erőteljes szimbólum a nemzetközi színtéren: a hatalmasoknak tiszteletben kell tartaniuk minden nép, még a legkisebb és leggyengébb nép önazonosságát és jogait is, különösen azt a jogot, hogy szülőföldjükön élhessenek és senki sem kötelezheti őket kényszerű száműzetésre.

Az Úr gyógyítsa be sebeiket és adja meg számukra a megbocsátás kegyelmét

Mauritius hatóságai és a nemzetközi közösség köteleződjön el amellett, hogy 60 évnyi távol lét után Chagos népe a lehető legjobb körülmények között térhessen haza – fejezte ki kívánságát a pápa, arról biztosítva a küldöttséget, hogy a helyi egyház, csakúgy, mint a nehéz időkben, ehhez is hozzájárul majd, különösen lelki értelemben. A száműzetés évei sok szenvedést okoztak számukra. Megismerték a szegénységet, a megvetést és kirekesztést. Az Úr, egy jobb jövő távlatában gyógyítsa be sebeiket és adja meg nekik a kegyelmet, hogy megbocsássanak azoknak, akik ártottak számukra, kérte a pápa, arra biztatva Chagos népét, hogy határozottan forduljanak a jövő felé.

Beszéde végén a Szentatya azért fohászkodott, hogy Szűz Mária kísérje és óvja őket és családjaikat, majd szívből jövő apostoli áldását adta a küldöttség tagjaira, valamint Chagos egész népére.

A száműzetés hosszú története

A Chagos-szigetek az Indiai-óceán egy 56 négyzetkilométeren elterülő szigetcsoportja, amely 1965 óta brit tengerentúli területté vált, miután függetlenségéért cserébe Mauritius lemondott róla. Néhány évvel később a térség stratégiai előőrs lett, miután megépült a Diego Garcia amerikai támaszpont, amely az 1970-es években a vietnami, majd később az afganisztáni és iraki katonai műveletekben vett részt. A térségből összesen körülbelül kétezer embert kényszerítettek száműzetésbe, hogy létrehozhassák a katonai támaszpontot. Az ügy az idők folyamán számos brit bíróság elé került, 2019-ben pedig a Nemzetközi Bíróság nem kötelező erejű ítéletében „illegálisnak” minősítette az Egyesült Királyság szuverenitásának fenntartását a korallsziget csoportja felett. Ugyanebben az évben az ENSZ Közgyűlése nagy többséggel elfogadta az Egyesült Királyságnak címzett kérelmet, hogy adja vissza a szigetcsoportot Mauritiusnak, és 2021-ben az ENSZ Tengerjogi Törvényszéke is emellett döntött. A tárgyalások 2022-ben kezdődtek, majd az idén aláírt szerződés véget vetett a kérdésnek.