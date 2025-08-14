Leó pápa: Állítsuk meg az ukrajnai háborút és az éhínséget Gázában

XIV. Leó pápa szerdán délután megérkezett Castel Gandolfóba a pápák nyári rezidenciájára. A Villa Barberiniben Ukrajna tűzszüneti tárgyalásairól, a gázai humanitárius válság megoldásáról és az izraeli túszok szabadon bocsátásáról beszélt az újságíróknak.

Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa augusztus 13-án délután érkezett meg a Róma közeli településre, ahol augusztus 19-ig tölti nyári pihenőidőszakának második szakaszát. Miközben üdvözölte a Villa Barberini kapujánál összegyűlt embereket, a Szentatya válaszolt a média tudósítóinak kérdéseire a nemzetközi aktuális eseményekről. Az ukrajnai tűzszünetről és békemegállapodásról, a gázai humanitárius válság és éhínség megoldásáról, valamint az ottani izraeli túszok szabadon bocsátásáról beszélt. A pápa kifejtette a Szentszék „puha diplomáciájának” ezeket a célkitűzéseit olyan kérdésekben, amelyeket „háborúval nem lehet megoldani”.

Mindig törekedjünk a párbeszédre és a diplomáciai erőfeszítésekre

Arra a kérdésre, hogy mit vár Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-i csúcstalálkozójától, XIV. Leó így válaszolt: „Mindig a tűzszünetre kell törekednünk. Az erőszaknak, a sok halálesetnek véget kell vetni. Lássuk, hogyan tudnak megegyezni. Mert ennyi idő után mi értelme a háborúnak? Mindig párbeszédre és diplomáciai erőfeszítésekre kell törekednünk, nem erőszakra, nem fegyverekre.” Amikor arról kérdezték, hogy aggódik-e a gázai lakosság deportálásának lehetősége miatt, a pápa azt mondta: „Nagyon (aggódik). A humanitárius válságot meg kell oldani. Nem folytathatjuk így tovább. Ismerjük a terrorizmus erőszakát, és tiszteletünket fejezzük ki a sok meghalt, valamint a túszok előtt – őket ki kell szabadítani. De gondolnunk kell arra a sok emberre is, akik éhen halnak.”

Háborúval nem megoldható problémák

Végül arra a kérdésre, hogy mit tesz a Szentszék ezen és más konfliktusok megállítása érdekében, Leó pápa így válaszolt: „A Szentszék nem tudja megállítani ezeket... de mi, mondjuk úgy, a »puha diplomácián« dolgozunk, mindig arra hívunk és bátorítunk, hogy az erőszakmentességre törekedjenek a párbeszéd útján és megoldások keresésével – mert ezeket a problémákat nem lehet háborúval megoldani”.

Szentmise és Úrangyala imádság Castel Gandolfóban

A Villa Barberini nyári rezidenciáján töltött második pihenőidőszaka idején XIV. Leónak számos nyilvános programja lesz. Augusztus 15-én, pénteken, Szűz Mária mennybevételének ünnepén a pápa délelőtt 10 órakor szentmisét celebrál a Castel Gandolfóban található Villanovai Szent Tamás plébánián, délben pedig az Úrangyala imádságot vezeti az Apostoli Palota bejáratánál, a szintén Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, Szabadság téren.

Augusztus 17-én, vasárnap, délelőtt 9 óra 30 perckor XIV. Leó pápa szentmisét mutat be az Albano Lazialéban található Santa Maria della Rotonda kegyhelyen, a szegényekkel együtt, akiket az egyházmegyei Caritas támogat és a szervezet önkénteseivel. Délben elimádkozza az Úrangyala imádságot a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà téren. Ezt követően együtt ebédel a szegényekkel és a Caritas által támogatottakkal a Pápai villákban található Laudato si’ faluban.