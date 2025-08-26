Leó pápa avatja fel a Castel Gandolfóban található Laudato si' falut
Somogyi Viktória – Vatikán
Leó pápa visszatér a Pápai Villákban található Borgo Laudato si'-be. A falu hivatalos felavatására szeptember 5-én, pénteken délután 4 órakor kerül sor. A Borgo Laudato si’ Ferenc pápa tíz évvel ezelőtt kiadott Laudato si' kezdetű enciklikájában foglalt elveket valósítja meg. Leó pápa a szertartás és a hely megáldása előtt meglátogatja a Borgót, és találkozik az alkalmazottakkal, a munkatársakkal, családjaikkal és mindazokkal, akik önkéntesen részt vesznek ennek a helynek az életében, amely Ferenc pápa 2023. február 2-án indított kezdeményezéséből született, és az Egyház küldetésében gyökerezik, hogy előmozdítsa az átfogó ökológiát, ötvözve a teremtett világ iránti gondoskodást az emberi méltóság védelmével. Ez a küldetése a Laudato Si' Továbbképző Központnak, amelyet Ferenc pápa két kirográfjával hozott létre azzal a feladattal, hogy felhívja a figyelmet ezekre a kérdésekre. Az áldás előtt Andrea Bocelli és fia, Matteo imádkoznak és énekelnek.
Az ökológiai falu
Az ökológiai falu 55 hektáron terül el, beleértve történelmi kerteket, palotákat, műemlékeket és régészeti leleteket, mezőgazdasági területeket, valamint új tereket, amelyeket a képzésnek, a biogazdálkodásnak és a regeneratív mezőgazdaságnak szentelnek. Ez egy olyan út gyümölcse, amely ötvözi a lelkiséget, az oktatást és a fenntarthatóságot, azzal a céllal, hogy nyitott, hozzáférhető és befogadó teret biztosítson a tanuláshoz, az elmélkedéshez és a teremtéssel való tudatosabb és tiszteletteljesebb kapcsolat megtapasztalásához.
A pápa látogatásai a Laudato si’ faluban
Ez lesz a negyedik alkalom, hogy a pápa ellátogat a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato si'-be. Az első, zártkörű látogatására május 29-én került sor, amikor XIV. Leó pápa több helyszínt is felkeresett, köztük a Szűz Mária-kertet. Július 9-én a Madonnina-kertben celebrálta az első szentmisét a teremtésvédelemért, amelyben mindenkit arra buzdított, hogy hallja meg a „föld kiáltását”. Augusztus 17-én az albanói Caritas által segített szegényekkel ebédelt, a helyi egyházmegye és a Borgo Laudato si' szervezésében, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításáért felelős dikasztériummal együttműködésben.