Az albanói Caritas: Szegényeink lesznek az elsők, akik a pápával étkeznek

Augusztus 17-én, vasárnap Leó pápa szentmisét mutat be, majd mintegy 100 szegénységben élő emberrel ebédel az Albanói egyházmegyéből. Az albanói Caritas igazgatója az eseménnyel kapcsolatban megállapította: „mindannyian várják a beszélgetést a pápával, megosztják vele történeteiket és küzdelmeiket”.

Daniele Piccini / Somogyi Viktória – Vatikán

Az utolsókból lesznek az elsők. Azokat, akik a társadalom és a lét peremén élnek, maga a házigazda fogja meghívni, hogy jöjjenek és foglalják el az asztalnál a legjobb helyeket. Pontosan ez fog történni augusztus 17-én, vasárnap Castel Gandolfóban, ahol az Úrangyala imádság után XIV. Leó pápa az Albano Laziale egyházmegye Caritas vendégeivel ebédel a Borgo Laudato si’-ben – a „földi paradicsom” egy kis szegletében, amely a Pápai villák kertjében fekszik. Csakúgy, mint az evangéliumi példabeszédekben szereplő lakoma vendégei, ezek a férfiak és nők is már a legszebb ruháikat keresik. Néhányan közülük – bár a templom kis mérete miatt nem mindannyian – részt vesznek a pápa által délelőtt fél 10-kor az albanói Santa Maria della Rotonda-kegyhelyen bemutatott szentmisén.

„A hajléktalanok, akik vasárnap a pápával ebédelnek a Pápai villákban, kérték tőlünk a lehetőséget, hogy lezuhanyozhassanak és hogy kapjanak tiszta, szép ruhákat az alkalomra” – nyilatkozta Alessio Rossi, a Caritas igazgatója, aki most teljes mértékben az ebéd megszervezésének szenteli magát. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában az igazgató betekintést engedett abba, hogyan jött létre ez az ebéd, és ki ez a 100 férfi és nő, akik majd együtt étkeznek a pápával.

Igazgató úr, nemrég látogatta meg a Borgo Laudato si’-t. Hogyan haladnak az előkészületek?

A vendégek az albanói Piazza Pia kapun keresztül lépnek be a Pápai villákba. A kertekben sátrakat állítunk fel, ahol sor kerül az ebédre. A pápa és vendégei egy hosszú, közös asztalnál ülnek majd. XIV. Leó pápával ebédelnek az albanói Caritas által működtetett menhelyeinkről, szegénykonyháinkról és meghallgató-központjainkból érkezők. Egy helyi catering cég gondoskodik az étkezésről. Az előételeket és a desszerteket albanói pizzériák és kávézók készítik.

Mit fognak enni a pápa és vendégei?

Már összeállt a menü: zöldséges lasagne, parmezános padlizsán, sült borjúhús zöldségekkel, gyümölcssaláta és egy hagyományos desszert a régióból. Az ebédet egy aperitif előzi meg a kertben.

Hogyan született meg az ebéd gondolata a pápával és a Caritas vendégeivel?

XIV. Leó pápa július 20-i első albanói látogatása után vetettem fel püspökünknek, Vincenzo Vivának a Szentatya és a szegények találkozásának elképzelését. A püspök megkérdezte a pápát, majd mondta nekünk, hogy a Szentatya nagyon örül az ötletnek. A Szentszék ezután megerősítette a lehetőséget, hogy Leó pápa délelőtt 9:30-kor szentmisét mutat be a Santa Maria della Rotonda kegyhelyen. A szertartáson részt vesznek vendégeink, majd sor kerül az ebédre a Borgo Laudato si’-ben. Nagy örömünkre szolgált, és a Caritas teljes csapata lelkesen vetette bele magát a munkába.

Közel 100 vendég lesz jelen. Kik ők, és hogyan kerültek kapcsolatba a Caritas-szal?

Köztük vannak a családok és kiskorúak számára működő torvaianicai „Cardinal Pizzardo” menhelyünk lakói, a férfiaknak fenntartott „Francesco” menhely lakói, valamint szociális lakásokban élő apák. Csatlakoznak még az anziói Don Orione menhely, valamint az anziói, nettunói és albanói napközi és meghallgatási központok vendégei is, ahová naponta legalább harminc hajléktalan jár étkezni. Az apriliai tanácsadó központunk néhány gondozottja is részt vesz, amely pszichológiai támogatást nyújt.

Melyek a főbb társadalmi kihívások az Önök környékén?

Egyházmegyénk nagyon nagy – Ciampinótól Nettunóig terjed. Így látjuk a szegénység különböző típusait. Az egyik legnagyobb aggodalomra okot adó terület a tengerpart mentén található: Anzio, Ardea, Tor San Lorenzo, Torvaianica. Sok hajléktalan van, olasz és külföldi egyaránt, akiknek zuhanyozásra, borotvákra, mosodai szolgáltatásokra és éjszakai szállásra van szükségük.

És a Castelli Romanihoz közelebb eső területeken?

Ott főként úgynevezett „dolgozó szegény” családokkal találkozunk – olyan emberekkel, akiknek van munkájuk, de egészségügyi vagy foglalkoztatási nehézségek miatt nem tudnak megélni. Ezek a családok gyakran nem tudják átvészelni a hónapot segítség nélkül, ezért élelmiszersegélyt kapnak a Caritas piacairól.

Megosztana néhány statisztikát a munkájáról ezen a vidéken?

2024-ben 49 500 embernek segítettünk, köztük 3580 családnak. Több mint 48 000 adag ételt és 4480 reggelit osztottunk ki. 2024 első tíz hónapjában 13 000 ember kapott nem alapvető élelmiszereket, és a Caritas orvosi rendelője 473 embernek nyújtott ellátást.

Lesz lehetőség a vendégeknek arra, hogy az ebéd során beszéljenek a pápával és megosszák tapasztalataikat?

Feltétlenül. Teljesen családias légkört szeretnénk teremteni, az igazi Caritas szellemében. Mindenki izgatott és meghatott. Sokan mondták, hogy már reggel 8 órakor az albanói Caritas épületénél lesznek, hogy előkészüljenek a pápai szentmisére. Számos hajléktalan vendég mondta el nekünk: alig várja, hogy beszélhessen a pápával, megoszthassa élettörténetét és nehézségeit. Készen állnak és nagyon meghatottak.

A pápai program

Augusztus 17-én, vasárnap XIV. Leó pápa szentmisét mutat be Albanóban az egyházmegye által támogatott szegényekkel. A Pápai Ház Prefektúrája által augusztus 7-én kiadott közlemény bejelentette, hogy Leó pápa meglátogatja a Santa Maria della Rotonda kegyhelyet az Albanói-hegységben található kisvárosban, Castel Gandolfo közelében, ahol a nyári pápai rezidencia található. A közlemény szerint az egyházmegyei Caritas iroda munkatársai is részt vesznek a délelőtt fél 10-re tervezett szentmisén a kegyhelyen. Délben a Szentatya elimádkozza az Úrangyala imádságot a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà-n.

Az albanói egyházmegye közleménye

Az Albanói egyházmegye közleményben jelentette be, hogy Leó pápa ellátogat a Borgo Laudato Si'-be, ahol együtt ebédel a szegényekkel. „Örömmel tölt el minket a pápa Albanóba való visszatérése, és az a tény, hogy elfogadta a Caritasunk javaslatát, hogy együtt ebédeljen a szegényekkel, akiket szívünkben hordozunk, és azokkal, akik nap mint nap gondoskodással és figyelemmel segítik őket” – nyilatkozta Vincenzo Viva albanói püspök. Azt is megjegyezte: „XIV. Leó pápa először találkozik a szegényekkel pápasága során, és örülünk, hogy egyházmegyénkkel kezdi.”

Az egyházmegye közleménye jelezte, hogy az ebédet az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításáért Felelős Dikasztériummal együttműködve szervezik, amely a Laudato Si' falut kezeli. Leó pápa és Viva püspök mintegy 100 vendéget fogad az egyházmegyei családi otthonokból és menhelyekről; illetve másokat, akiket a Caritas támogat, valamint Alessio Rossit, a Caritas igazgatóját és néhány önkéntest.

XIV. Leó pápa egy rövid nyári pihenőidőt töltött a pápai rezidencián, Castel Gandolfóban, mielőtt július végén visszatért volna a Vatikánba, hogy megünnepelje a Fiatalok jubileumát. A Szentatya augusztus 13-án, szerdán délután visszatér a dombtetőn fekvő városba néhány napra pihenni. Augusztus 17-én, vasárnap este tér vissza a Vatikánba.