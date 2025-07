„Üdvözöljük!” – Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba

Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba, ahol pihenőidejét tölti. A hívők serege, köztük egy csoport szerzetesnő fogadta a Róma közeli településen.

Salvatore Cernuzio / Somogyi Viktória – Vatikán

A kapu kinyílása és két svájci gárdista kilépése volt az első jel, aztán hallani lehetett a motorok dübörgését és felbukkant egy sötét autó a domb aljáról, mielőtt megállt volna, hogy a pápa kiszálljon, és üdvözölje a napon álló emberek hosszú sorát, akik már néhány órája vártak a kordonok mögött, amelyeket még a polgármester is segített felállítani vasárnap délelőtt. 17 óra körül XIV. Leó pápa megérkezett Castel Gandolfóba, a pápák nyári rezidenciájára, amely Rómától 25 km-re található. Július 20-ig tölti nyári pihenőidőszakát a településen, majd augusztusban is néhány napra visszatér.

Leó pápa Castel Gandolfóban üdvözli az egybegyűlteket (ANSA)

Az emberek várakozása

A főtéren, ahol az Apostoli Palota áll, amelyet Ferenc pápa múzeummá alakíttatott és megnyitott a nagyközönség számára, néhány órán át csendesen telt az élet: turisták ültek a bárokban és éttermekben, az üzletek nyitva voltak, látogatók jöttek-mentek a múzeumkomplexumból ki és be. Mindez délután fél 5-ig tartott, amikor már tudni lehetett, hogy a pápa elhagyta Rómát. Aztán az emberek elkezdtek a Villa Barberini bejárata felé igyekezni, ahol Leó pápa tölti majd szabadságát. Csatlakoztak az utca mindkét oldalán már egybegyűlt nagy tömeghez: rendőrök, újságírók, helyi lakosok, turisták, családok és különféle apácacsoportok várták a pápa érkezését.

Más csoportok a Salita di Sant'Antonio, a történelmi központba vezető út lábánál várták, hogy az autós konvoj elhaladjon. Az Albano-tóra néző Etto bárban egy fehér betűs fekete transzparens hirdette: „Üdvözöljük Leó pápát”. Ott egy csoport apáca várta a Szentatya érkezését, rózsafüzért imádkozva.

A pápa érkezése és a hívek üdvözlése

Taps és üdvrivalgás kísérte a pápai autó elhaladását. Néhány méterre a Villa Barberini bejáratától Leó pápa megállította az autót, és azonnal az emberekhez sietett, akik minden oldalról kiáltották: „Leó pápa!” „Szentatya!”. Első gesztusaként megáldott néhány gyermeket a szüleik karjában, majd üdvözölt néhány idős hölgyet. Köztük volt Conchita, egy zaragozai spanyol hölgy, aki Rómában nyaral: „Megráztam a kezét, és azt mondtam: „Papa Leone, te quiero mucho” (Leó pápa, nagyon szeretlek).

A Mária Bemutatása Kongregáció kameruni származású apácái franciául szólították meg a pápát, abban a reményben, hogy közelebb jön. XIV. Leó kezet fogott mindenkivel, akivel tudott, majd belépett a villába, ahol Raffaella Petrini nővér, a Vatikáni Kormányzóság elnöke; Vincenzo Viva püspök, a Pápai Villák igazgatója; Andrea Tamburelli és Alberto De Angelis polgármester várta.

A pápát fogadó képviselők (ANSA)

Köszöntések

Jelen volt Tadeusz Rozmus lengyel atya is, a Villanovai Szent Tamás pápai plébánia plébánosa, ahol Leó pápa július 13-án, vasárnap szentmisét mutat be, amely első nyilvános szereplése lesz a Lazio tartománybeli településen. A közismert motoros plébános viccelődött az újságírókkal a Villa Barberini előtt, mondván, felajánlotta, hogy elkíséri a pápát motorján Castel Gandolfo környékén. „Ez formális és informális találkozó volt abban az értelemben, hogy a Szentatya üdvözölt minket, de meg is állt beszélgetni velünk, bátorító szavakat mondott és megköszönte mindezek előkészítését. Nagyon nyitott, nagyon kedves és mosolygós volt.”

A pápa meglepetésszerűen megjelent a palota erkélyén

Miután a kapu bezárult, és a tömeg elkezdett szétoszlani a tér és a tó felé, egy asszony felkiáltása ragadta meg mindenki figyelmét: Leó pápa hirtelen megjelent a Villa erkélyén. A Vatikánváros sárga-fehér zászlaja és a borostyánnal borított fa panelek mögül a pápa integetett az utcán lévő embereknek. Nagy lelkesedéssel fogadták és okostelefonokkal és kamerákkal örökítették meg a pillanatot.

Leó pápa megáld egy kisgyermeket Castel Gandolfóban (ANSA)

A szerzetesnők: „Imáinkkal közel vagyunk Hozzá”

Közvetlenül az erkély alatt négy apáca állt, a Sagrada Familia Leányai, egy Kolumbiában alapított és Rómában működő kongregáció tagjai. Rómából közvetlenül az Úrangyala után indultak el, hogy Castel Gandolfóban közelről üdvözöljék a pápát. „Milyen kedves tőle, hogy kiszállt az autóból, hogy üdvözöljön minket!” – jegyezték meg. Még sikerült nekik kezet is fogni a pápával: „Számos audiencián voltunk már, de most először láttuk őt ilyen közelről.” Az apácák üdvözölték és jókívánságaikat fejezték ki XIV. Leónak, aki vasárnap délután kezdte meg szabadságát: „Szentatya, üdvözöljük Castel Gandolfóban. Sokat imádkozunk a szándékára és ezért a nagyon megérdemelt pihenéséért. Imádsággal kísérjük munkáját.”