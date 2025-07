Hivatásunk, hogy az egyház mindenki számára nyitott ház maradjon – Leó pápa Úrangyala imája

Vasárnap délben XIV. Leó pápa második alkalommal imádkozta el az Úrangyala imát Castel Gandolfóban. Katekézisének középpontjában a vendégszeretet állt, arra buzdítva, hogy ebben a nyári időszakban „lassítsuk” le életritmusunkat és ragadjuk meg az alkalmat, hogy találkozzunk Jézussal, megtanulva a vendéglátás művészetét. A pápák nyári rezidenciája előtti Szabadság-teret hívek, zarándokok tömegei töltötték meg, ez alkalommal is lelkes tapssal, éljenzéssel kifejezve a Szentatya iránti szeretetüket.

Vertse Márta – Vatikán

A mai liturgia Ábrahám és felesége, Sára, majd a két nővér, Márta és Mária, Jézus barátai vendégszeretetére hívja fel a figyelmünket (vö. Ter 18,1-10; Lk 10,38-42) – kezdte beszédét Leó pápa. Minden alkalommal, amikor részt veszünk az eucharisztikus asztalnál, maga Isten az, aki eljön, hogy „kiszolgáljon minket” (vö. Lk 12,37). A mi Istenünk vendéggé tudta magát tenni, és ma is ott áll az ajtónkban és kopogtat (vö. Jel 3,20 -„Nézd, az ajtóban állok és zörgetek”) – mondta a pápa, majd figyelemre méltónak nevezte, hogy az olasz nyelvben a vendég egyszerre jelenti azt, aki vendégül lát, és azt, akit vendégül látnak. Ezen a nyári vasárnapon gondolkodjunk el a kölcsönös befogadás játékán, amely nélkül életünk elszegényedik – kérte Leó pápa.

Lépjünk ki önmagunkból és nyíljunk meg Jézusnak

Alázatra, tapintatra, figyelemre és nyitottságra van szükség mind a vendéglátáshoz, mind ahhoz, hogy vendégek legyünk – mutatott rá a Szentatya. Márta nagyon elfoglalt azzal, amit Jézus fogadásáért tennie kell, és azt kockáztatja, hogy tönkreteszi egy felejthetetlen találkozás pillanatát. Márta nagylelkű, de Isten valamivel szebbre hívja őt, mint a nagylekűség. Arra hívja, hogy lépjen ki önmagából. Csak ez virágoztathatja fel az életünket, meg kell nyílnunk valami felé, ami eltereli figyelmünket önmagunktól, és egyúttal eltölt bennünket. Amikor Márta panaszkodik, mert a nővére egyedül hagyta őt a szolgálásban (vö. 40), Mária látszólag elveszítette az időérzékét, magával ragadták őt Jézus szavai. Jézus azért tesz szemrehányást Mártának, mert egy olyan bensőséges élményből maradt ki, amely neki is sok örömet adhatna.

Tanuljunk meg többet a vendéglátás művészetéről

A nyári idő segíthet nekünk, hogy „lelassítsunk” és inkább Máriához, mint Mártához hasonlítsunk. Néha nem adjuk meg magunknak a jobbik részt – utalt rá a pápa. Pihenjünk azzal a vággyal, hogy megtanuljunk többet a vendéglátás művészetéről. A „vakációs ipar” mindenféle élményt szeretne eladni nekünk, de talán nem azt, amit keresünk. Minden valódi találkozás valóban ingyenes és nem lehet megvásárolni se Istennel, se másokkal, sem a természettel. Csak arra van szükség, hogy vendéglátók és vendégek legyünk, adjunk helyet másoknak és mi is kérjünk helyet másoktól, fogadjunk be és minket is fogadjanak be. Ábrahám és Sára, bár idősek voltak, nyugodtan befogadták az Urat három vándor személyében. Számunkra is még olyan sok élet van, amit befogadhatunk.

Fogadjuk be mindig az Urat, aki engedélyt kér, hogy beléphesssen

XIV. Leó pápa végül Máriához, a Szűzanyához fohászkodott, aki befogadta méhébe az Urat, és Józseffel együtt otthont adott neki. Őbenne ragyog a mi hivatásunk, az egyház hivatása, hogy mindenki számára nyitott ház maradjon, hogy továbbra is befogadja Urát, aki engedélyt kér, hogy beléphessen.