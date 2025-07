XIV. Leó pápa meglátogatott egy idősotthont: „A remény jelei vagytok"

Leó pápa hétfőn délelőtt látogatást tett Castel Gandolfóban, a Szent Márta nővérek idősotthonában, ahol elbeszélgetett az ott élő idős asszonyokkal. Arra kérte őket, hogy legyenek az imádság és a hit tanúi. A közel egy órás látogatás nagy örömet és meghatottságot váltott ki a nővérekből és a lakókból is.

Daniele Piccini / Gedő Ágnes - Vatikán

Mintegy húszan lakják a Szent Márta idősotthont, 80 és 101 év közötti idős hölgyek, akik boldogan és mosolyogva fogadták vendégüket hétfőn délelőtt fél 11-kor Castel Gandolfóban, ahol nyári pihenését töltötte XIV. Leó pápa. A Szentszék Sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát a szerzetesnők közössége és az elöljáró fogadta. A Szentatya imádkozott a kápolnában, majd egyenként köszöntötte az otthon lakóit, beszélgetett velük és a nővérekkel.

Örömteli találkozás (@Vatican Media)

Az imádság ideje és ereje

Egy fiatal ápolónő köszöntötte a pápát, aki együtt imádkozott és énekelt a közösséggel, majd az énekek szövegéről és a vasárnapi evangéliumról beszélt nekik, Márta és Mária alakjáról. Arra buzdította az időseket, hogy életüknek ezt az időszakát úgy éljék meg, mint Mária, Jézus szavait hallgatva és imádkozva. A pápa megköszönte az imádságot, majd aláhúzta, hogy az ima sokkal fontosabb, mint hinnénk. Az életkor nem számít: Jézus az, aki oda akar jönni hozzánk, vendégünk lesz, és arra hív, hogy tegyünk tanúságot – függetlenül attól, hogy fiatalok vagyunk vagy sem.

A hit tanúi

„Ti a remény tanúi vagytok, nagyon sokat adtatok az életetekben” – fordult az idősekhez a pápa, majd arra buzdította őket, hogy továbbra is legyenek az ima és a hit tanúi, olyan család, amelyik fölajánlja az Úrnak, amije van. Miután együtt elimádkozták a Miatyánkot, a pápa még egy kis időt töltött az otthonban, aztán kevéssel fél 12 előtt visszatért a Barberini villába.

Az idősotthont a Szent Márta nővérek vezetik, akiknek kongregációját 1878. október 15-én alapította Boldog Tommaso Reggio. 1946 óta élnek Castel Gandolfóban, apostolkodásuk célja, hogy idős hölgyeknek nyújtsanak méltó elhelyezést. Olyan helyet, ahol a lélek megnyugszik, mely a csönd és az imádság helye, a befogadásé és az egyszerűségé, éppen úgy, mint Betániában.

A pápa egyenként köszöntötte a lakókat (@Vatican Media)

A Szent Márta nővérek a pápa látogatásáról

A Szent Márta nővérek amint július elején megtudták, hogy XIV. Leó pápa nyári rezidenciáján fog időzni, mely nem messze található az általuk vezetett idősotthontól, azonnal tollat és papírt ragadtak, hogy meghívják őt vendégségbe. „Én magam vittem el a meghívót a Barberini villába” – mondta el Eliana Martinelli nővér, az idősotthon vezetője. „Aztán egy darabig nem kaptunk hírt. Míg végül három nappal ezelőtt fölhívtak minket és bejelentették: a pápa július 21-én 10.35-kor eljön hozzánk”. A nővérek majd kiugrottak a bőrükből az izgalomtól, el sem akarták hinni. Azért sem, mert az utolsó pápa, aki a tóparti idősotthonban járt, VI. Pál volt 1965-ben. A kezdeti sokk után – éppúgy, mint Márta – munkához láttak: „Elkezdtünk mindent előkészíteni a látogatására. És ma, óramű pontossággal Leó pápa eljött hozzánk. Amint megérkezett a kíséretével, azt mondta: „Meghívtatok, és tessék, itt vagyok”.

Családias találkozó

A pápa emlékeztetett rá, hogy a vasárnapi liturgia Lukács evangéliumából Jézus látogatását beszéli el Mártánál és Máriánál: „és most itt vagyok a Szent Márta-Betániában” – tréfálkozott a Szentatya. „Az üdvözlések és köszönetnyilvánítás után megkínáltuk a pápát egy kis frissítővel itt, a teraszon, ő pedig élvezte a tóra néző panorámánkat” – meséli Eliana nővér. „Ivott egy kávét és egy üdítőt, aztán elbeszélgetett velünk, csak így, egyszerűen. Olyan volt, mint egy családtag, és ő is otthonosan érezte magát”. A találkozó végén, ami majdnem egy órás volt, a Szent Márta nővérek hat tagja, akik az idősotthont vezetik egy Szent Családot ábrázoló ikont ajándékoztak a pápának, és egy adománnyal járultak hozzá missziójához. „Tudjuk, hogy fontos neki a szegények megsegítése”. A látogatás végén mindenkinek csillogott a szeme az örömtől, a pápának és nekünk is, aztán megtapsoltuk és elment, az autóból még integetett” – számol be a találkozásról Eliana nővér. „Csodálatos, nagyon szép élmény volt. Minden lakót és az egész személyzetet köszöntötte és megáldotta a pápa. A jelenléte mindig üzenetet hordoz, segít, hogy megerősítse kötődésüket hozzá. A vendégeink sírtak örömükben”.

A Szentatya imádkozott a kápolnában (@Vatican Media)

Az otthon lakóinak öröme

Ezt erősítik meg az otthon lakói is. „Már tegnap este izgatott lettem, amikor az elöljáró bejelentette, hogy ma délelőtt meglátogat minket a pápa” – meséli könnybe lábadt szemmel Giovanna Sugaroni, 86 éves orvietói asszony, aki másfél éve költözött a Castel Gandolfo-i Szent Márta idősotthonba. „Ma délelőtt pedig úsztam a boldogságtól, mert XIV. Leó pápa éppen mellém ült le. Köszönetet mondtam neki, ő pedig szívélyesen elbeszélgetett velünk”.

Egy ember, aki nem rejti el az érzéseit

„Megfogott a pápa személye. Egyszerűséget és meghatottságot láttam benne. De ő nem szégyellte ezt a meghatottságot. Ez pedig engem hatott meg” – mondta el Adriana Ciccone, 85 éves nápolyi hölgy, aki csak három hónapja lakik a Szent Márta otthonban. „Látszik, hogy olyan ember, aki nem fél kimutatni az érzéseit. Nem beszéltem közvetlenül a pápával, és őszintén szólva zavarban is lettem volna, mert magával ragadott a nagysága”.