A pápa „jó és buzgó pásztorként” emlékezik Vingt-Trois párizsi bíborosra

XIV. Leó pápa gyásztáviratot küldött André Vingt-Trois bíboros, Párizs nyugalmazott érsekének halálára, amely július 18-án következett be.

Deborah Castellano Lubov / Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa a francia főváros jelenlegi érsekéhez, Laurent Ulrich bíboroshoz intézett részvéttáviratában kifejti, hogy gyászolja a július 18-án 82 éves korában elhunyt André Vingt-Trois bíborost. Üzenetében a pápa lelki közelségéről és imáiról biztosítja mindazokat, akik gyászolják a párizsi egyház néhai bíborosát, „amelynek tizenkét éven át jó és buzgó pásztora volt”. „Miután értesültem André Vingt-Trois bíboros, Párizs nyugalmazott érseke Istenhez távozásáról, szeretném kifejezni lelki közelségemet és imáimmal osztozom ebben a veszteségben…” „Ezeket az érzéseket szeretném kiváltképpen kifejezni az elhunyt családjának és szeretteinek, a Maison Marie-Thérèse gondozóinak, akik támogatták őt a betegség megpróbáltatásaiban, valamint a Párizsi főegyházmegye papjainak és híveinek, akiknek tizenkét éven át jó és buzgó pásztora volt.”

Ezenkívül a Szentatya azért is imádkozik, hogy „miután lelkipásztori szolgálatának szentelte magát, és utolsó napjaiban saját testében osztozott Krisztus keresztjével, a feltámadt Úr most fogadja be őt a nyugalom, a béke és a világosság otthonába.” Végül Leó pápa könyörög számára „azért a jutalomért, amelyet az isteni Mester ígért a hűséges szolgáinak”, és szívből jövő apostoli áldását küldi.

André Vingt-Trois bíboros temetési szertartását július 23-án, délelőtt 10 órakor tartották a párizsi Notre-Dame székesegyházban, amelyet Laurent Ulrich párizsi érsek vezetett. A székesegyház a liturgia előkészítése miatt zárva volt a látogatók számára 14:30-ig.

A francia egyház kiemelkedő személyisége, Vingt-Trois bíboros 2007 és 2013 között a francia püspöki konferencia elnöke, 2005 és 2017 között pedig a francia főváros érseke volt.