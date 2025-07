A pápa a fiatal zarándokokhoz: „Hangotok eljut a föld minden sarkába”

A Fiatalok jubileumának megnyitóján július 29-én, kedden este a Szentatya üdvözölte a fiatalokat a Szent Péter téren. Arra hívta őket, hogy imádkozzanak a békéért: „Járjunk együtt a Jézus Krisztusba vetett hitünkben.”

Johan Pacheco atya / Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa kedden este Rómában üdvözölte a fiatalokat a Fiatalok jubileuma alkalmából. A Szent Péter téren tartott nyitó szentmise után, amelyet Rino Fisichella érsek, az Evangelizációs Dikasztérium pro-prefektusa mutatott be, a pápa a pápamobillal néhányszor körbejárta a Szent Péter teret, hogy üdvözölje a jelenlévőket. A Szentatya emlékeztette a fiatal zarándokokat, hogy ők „a föld sója, a világ világossága”. „Ma a hangotok, a lelkesedésetek, a kiáltásaitok – mind Jézus Krisztusért – elhallatszik a föld végéig!” – mondta XIV. Leó. „A mai nap jelenti a kezdetét egy utazásnak, a Remény Jubileumának, és a világnak szüksége van a remény üzeneteire. Ti vagytok ez az üzenet, és továbbra is vigyétek el a reményt mindenkinek” – hangsúlyozta a pápa. „Reméljük, hogy mindannyian mindig a remény jelei lesztek a világban.” „Ma a kezdeténél tartunk. Az elkövetkező napokban lehetőségetek lesz arra, hogy olyan erő legyetek, amely Isten kegyelmét, a remény üzenetét, a fényt hozza Róma városába, Olaszországba és az egész világba. Járjunk együtt Jézus Krisztusba vetett hitünkben. És kiáltásunknak a világ békéjéért is kell szólnia. Mondjuk együtt: Békét akarunk a világban! Imádkozzunk a békéért.”

„Imádkozzunk a békéért” – hívta hallgatóit a pápa –, „és legyünk tanúi Jézus Krisztus békéjének, a kiengesztelődésnek – a világ világosságának, amelyet mindannyian keresünk.” Az áldás után a pápa szép hetet kívánt a fiatal zarándokoknak Rómában, és arra kérte őket, hogy augusztus 2-án és 3-án ismét gyűljenek össze az Ifjúság jubileumának virrasztására és szentmiséjére: „Találkozunk a Tor Vergatán!” – búcsúzott tőlük XIV. Leó pápa.

Fisichella érsek: Legyetek a feltámadt Krisztus tanúi

A Rino Fisichella érsek által bemutatott szentmisén, a pápa érkezése előtt, az olasz prelátus a napi evangéliumról szóló prédikációjában így elmélkedett: „Az evangélista nagyon világosan mondja nekünk, hogy a hit egy találkozás – egy olyan találkozás, amelyet azonban nem mi magunk kezdeményezünk.” „Soha ne féljetek a feltámadt Krisztus tanúi lenni, mert ez tesz minket hívővé, kereszténnyé. Krisztus feltámadt, és mi láttuk Őt; hiszünk benne. De ez a tanúságtétel cselekvéssé is válik” – buzdított Fisichella érsek. Elmélkedése végén az Evangelizációs Dikasztérium pro-prefektusa felidézte a pápa előző vasárnapi szavait: „Találkozni Krisztussal – ezért várlak benneteket. Találkozni Krisztussal, és megerősödni általa a hitben és az elkötelezettségben, hogy hitelesen kövessük Őt.”