Leó pápa Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt

XIV. Leó pápa rövid látogatást tett Castel Gandolfo városában, hogy megtekintse a pápai rezidencián folyó munkálatokat, ahol július 6-án, vasárnap kezdődő nyári szabadságát tölti majd.

Somogyi Viktória – Vatikán

Július 3-án, csütörtökön délután XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói Villa Barberiniben található „Laudato Si’ faluba” (Borgo Laudato Si’), hogy megtekintse a folyamatban lévő munkálatokat, amint azt a Szentszék Sajtóirodája is megerősítette. Július 6-án, vasárnaptól kezdődően a pápa a Rómától 25 kilométerre fekvő városba utazik, hogy július 20-ig pihenjen. E 14 nap során a pápa július 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián. 12 órakor az Apostoli Palota előtti Szabadság téren vezeti az Angelus imát. Július 20-án, vasárnap, reggel 9:30-kor ismét szentmisét mutat be az albanói székesegyházban. Pápává választása előtt az akkori Robert Prevost bíboros az albanói egyházmegye címzetes püspöke volt. Ugyanezen a napon délben XIV. Leó pápa elimádkozza a hívekkel az Úrangyala imádságot a Szabadság téren, majd délután visszatér a Vatikánba.

Július folyamán minden magánkihallgatás és heti általános kihallgatás szünetel. Az általános kihallgatások július 30-án, szerdán folytatódnak. Július 28. és augusztus 3. között kerül sor az Ifjúsági Jubileumra, amelyen a pápa várhatóan részt vesz.

Május 29-én XIV. Leó pápa már látogatást tett Castel Gandolfóba, hogy megtekintse a Borgo Laudato Si’-t („Laudato Si’ falu”). A projektet Ferenc pápa 2023-ban hozta létre a pápai villák területén, mint egy oktatási terepet a környezettel kapcsolatos témákhoz, a tíz évvel ezelőtt kiadott Laudato si’ kezdetű enciklikája középpontjában álló „átfogó ökológia” konkrét példájaként. Május végén Leó pápa meglátogatta az Apostoli Palotát is, amelyet Ferenc pápa múzeumkomplexummá alakíttatott át és 2016 óta nyitva áll a nagyközönség számára.