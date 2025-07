Leó pápa augusztusi és szeptemberi liturgikus programjai

A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala közzétette a Szentatya programját a következő két hónapra. Ezek között szerepel Mária mennybevétele ünnepén a szentmise, amit Castel Gandolfóban, a Villanovai Szent Tamás plébánián mutat be, majd szeptemberben Carlo Acutis és Giorgio Frassati szentté avatása, illetve az új vértanúkról való ökumenikus megemlékezés a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában.

Gedő Ágnes - Vatikán

A Szentatya július 6-án kiköltözött Castel Gandolfóba, a pápai nyári rezidenciára, ahol július 20-ig pihen majd, illetve augusztusban is visszatér pár napra.

Augusztusi programok

Az első liturgikus program augusztus 3-án, vasárnap reggel 9 órakor lesz, amikor XIV. Leó pápa szentmisét mutat be a fiatalok jubileuma alkalmából. Az eseményre több ezer fiút és lányt várnak a világ minden tájáról a Róma peremén található Tor Vergata városrészbe, ahol 2000-ben II. János Pál pápa mutatta be az ünnepélyes szentmisét a szentévben. Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevétele ünnepén Leó pápa délelőtt 10 órakor Castel Gandolfóban, a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián celebrál szentmisét.

Szeptemberi programok

Szeptember 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor XIV. Leó pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-téren, amelynek keretében szentté avatja Boldog Pier Giorgio Frassatit és Carlo Acutis-t. A dátumot a pápa jelentette be az általa megtartott első, rendes, nyilvános konzisztóriumon június 13-án. Egy héttel később, szeptember 14-én délután 5 órakor Leó pápa jelen lesz a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, ahol ökumenikus megemlékezést tartanak az új vértanúk és hitvallók tiszteletére. A hónap utolsó programja szeptember 28-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Szent Péter-téren, ahol a pápa a katekéták jubileumi találkozóján mutat be szentmisét.