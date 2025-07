Az Exelentia két elektromos járművet adományozott a pápának apostoli útjaira

Július 3-án, a Castel Gandolfo-i Pápai Villákban tartott zártkörű találkozón adták át a XIV. Leó utazásaira szánt ajándékot. A legmagasabb biztonsági és fenntarthatósági előírásoknak megfelelő járművek használatának ötlete a Vatikán városállami csendőrséggel való együttműködésből született, amely a projekt minden fázisát felügyelte és támogatta.

Somogyi Viktória – Vatikán

A két egyedi elektromos jármű a mérnöki tervezés, a magasan képzett munkások és a technikusok mechanikai, elektronikai, gyártási és kézműves készségei kombinációjának eredménye, akik elkötelezték magukat, hogy megalkossák a pápa magánútjaira és mindenekelőtt a pápai útjaira szánt exkluzív elektromos járműveket. Ezeket a XIV. Leó iránti tisztelet jegyében készült ajándékokat az Exelentia csapata, a Domenico és Giovanni Zappia vállalkozók által alapított és irányított vállalat, valamint a Club Car Group képviselői személyesen adhatták át a Szentatyának július 3-án, a Castel Gandolfo-i Pápai Villákban tartott zártkörű találkozón. A két vállalat küldöttsége volt jelen, melynek tagjai a vezetőség és a projektben részt vevő osztályok képviselői voltak, köztük a járműveken manuálisan dolgozó technikusok és szerelők is.

Az ajándékozók küldöttsége Leó pápánál Castel Gandolfóban

Fenntarthatóság és biztonság

A két különleges járművet – melyeket a Garia, a Club Car Group vállalata által gyártott elektromos jármű típusán alapulnak – kézzel, aprólékos műszaki és kézműves kidolgozással alakították át. Ez elsősorban a jármű teljes fenntarthatóságának maximalizálására összpontosított a nulla környezeti és zajkibocsátásnak köszönhetően, valamint a legmagasabb biztonsági szabványok elérésével, figyelembe véve, hogy a Szentatya nemzetközi utazásai során repülőgépen kell szállítani azokat. A csendőrség is hozzájárult a tervezéshez, amely jóváhagyta az egyes projektfázisokat. Az eredmény a csapatmunkának köszönhető, amelynek célja a maximális hatékonyság fenntartása volt, amit fokoz a jármű kompakt mérete, manőverezhetősége és az, hogy agilisan mozog a szűk helyeken és sűrűn lakott gyalogosövezetekben való navigálás során. A csapatmunka segített legyőzni a tervezés során az akadályokat is.

Speciális jármű a pápai utakra

A pápa nyilvános szerepléseit kísérik

Ezek a járművek kényelmesen és biztonságosan szállíthatók hosszú repülőutak során is szétszerelés nélkül, ami jelentősen leegyszerűsíti a be- és kirakodását, és lecsökkenti a logisztikai időt is. A projekt egyediségéhez kulcsfontosságú hozzájárulás volt az ITA Airways aktív közreműködése a műszaki részletek, különösen a jármű méreteinek és rögzítésének meghatározásában, amelyek a hosszú repülőutakra használt repülőgépekre a berakodáshoz szükségesek. Továbbá a kényelmes használat érdekében a karosszériát egy elülső fogantyúval és a kartámasz alatti oldalsó támaszokkal szabták testre, amelyek biztonságos fogást és kényelmet biztosítanak be- és kiszálláskor. Ezáltal a jármű ideális a pápa nyilvános szerepléseinek támogatására és kísérésére a világ számos városában.