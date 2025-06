XIV. Leó pápa: ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik

A pápa üzenetet küldött a Világiak, Család és Élet Dikasztérium által szervezett szeminárium résztvevőinek, melyben arra szólít, hogy legyenek „családhalászok”. Adjanak lehetőséget a családoknak, hogy találkozzanak Isten gyöngédségével. Tanúskodni kell a házasság kegyelméről az együtt élőknek. Ne feledjük, hogy a keresztény élet a találkozás tapasztalata, nem szigorú előírások listája, amelyeket be kell tartani.

Benedetta Capelli / Gedő Ágnes – Vatikán

A pápa arra szólít, hogy térjünk vissza a forráshoz, találjuk meg Jézus szeretetteljes tekintetét, amellyel korunk embereire néz, akik nehezen élik meg kapcsolatukat, a magány súlya nyomasztja őket, de keresik a hitet, ami mindannyiunk szívében lakozik. Június 2-3-án tartották Rómában a Szent Kallixtus-palotában a találkozót a következő témáról: „Evangelizálni a ma és a holnap családjait. Egyháztani és lelkipásztori kihívások”. A kezdeményezés a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileuma után született.

Üzenetében a pápa fölhívja a figyelmet a családokat érintő veszélyekre, amelyek az elvilágiasodás felé sodorják őket, amikor illuzórikus életmodelleket keresnek, ahol nincs hely a hit számára, és amelyeket olyan felületeken terjesztenek, amelyek bár jók lehetnének – például a közösségi oldalak -, mégis ártanak, amikor megtévesztő üzeneteket közvetítenek.Az emberi szív mélyen vágyik a végtelenre, a fiatalok hiteles kapcsolatokat keresnek és tanítómestereket életükhöz, ezért a keresztény közösségnek őrködnie kell és közel állni azokhoz, akik lelkileg távol vannak vagy kizárva érzik magukat. Nagyon sok ember nem tud arról, hogy vár rá az Istennel való találkozás.

Tanúskodni a keresztény házasságról

Ezzel szemben azonban egyre inkább terjed a hit privatizálása, ami megakadályozza, hogy megismerjük az egyház gazdagságát és ajándékait, a kegyelem, a testvériség és a szeretet helyét – állapítja meg üzenetében a pápa. Sok fiatal az együttélést választja a keresztény házasság helyett, de valójában talán arra van szükségük, hogy valaki konkrétan és érthetően, lehetőleg életpéldájával megmutassa a szentségi kegyelem ajándékát és az abból fakadó erőt. Nem is olyan régen gyakran előfordult, hogy a keresztény életet elsősorban betartandó előírások halmazaként tálaltuk, és a Jézussal való találkozás csodálatos élménye helyett moralizáló, nyomasztó, nem vonzó vallást mutattunk be, ami bizonyos értelemben nem is megvalósítható a mindennapokban.

Nem előírások halmaza, hanem találkozás

Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy az egész egyház részt vegyen a „családhalászok” küldetésében, akik maguktól nem közelednek az egyházhoz, és így olyan láncot hozzanak létre köztük, akik terjesztik a találkozást Isten gyöngédségével. Ma sok család hordoz sebeket, de a család evangéliuma olyan magokat is táplál, amelyek várnak a beérésre. Nem szabad elsietett válaszokat adni a fontos kérdésekre, hanem ott kell állni mellettük a nehézségben, nyitottan és készen a cselekvésre, mert minden nemzedék más és sajátos kihívások, álmok és kérdések jellemzik. Segítsük a családokat abban, hogy bátran meghallgassák Krisztus üzenetét és az egyház hívását – zárja üzenetét Leó pápa.