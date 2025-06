Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit együtt avatják szentté szeptember 7-én

XIV. Leó pápa vezette pénteken a szentté avatási ügyekről szóló rendes nyilvános konzisztóriumot, amelyen hivatalosan jóváhagyták kilenc boldog szentté avatását, és kitűzték a szentté avatásuk időpontját.

Salvatore Cernuzio és Christopher Wells / Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa pénteken délelőtt tartotta pápasága első rendes nyilvános konzisztóriumát, amelyen a bíborosok hivatalosan jóváhagyták nyolc boldog szentté avatását. Az eseményen a Szentatya bejelentette, hogy Boldog Pier Giorgio Frassatit és Boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szentté. A két fiatal szent – ​​az egyik a huszadik század elejéről, a másik a huszonegyedik század első szentje – ​​szentté avatását nagy várakozás előzi meg a hívek irántuk élő nagy tisztelete miatt.

Ferenc pápa bejelentése

Ferenc pápa jelentette be Boldog Pier Giorgio és Carlo szentté avatását a 2024. november 20-i általános kihallgatáson, ami hatalmas tapsvihart váltott ki a Szent Péter téren összegyűlt hívőseregből. Acutis szentté avatását, akit 2020. október 10-én Assisiben avattak boldoggá, eredetileg 2025. április 27-re, Húsvét második vasárnapjára tervezték, hogy egybeessen a Serdülők szentévi zarándoklatával, míg Frassati szentté avatását augusztus 3-ra, a fiatalok jubileumának csúcspontjára tűzték ki. Boldog Carlo szentté avatásának elhalasztását Ferenc pápa halálának napján, április 21-én jelentették be, és széles körben feltételezték, hogy Boldog Pier Giorgio szentté avatását is hasonlóképpen elhalasztják. Leó pápa pénteki bejelentésével végre eloszlatták a kanonizálások időzítésével kapcsolatos kétségeket. XIV. Leó úgy döntött, hogy a szentek közé sorol két különböző korszakból származó fiatalembert, akik teljesen eltérő életet éltek, de mégis egyesülnek Krisztus iránti szeretetükben és abban a képességükben, hogy ezt a szeretetet átadják azoknak, akiknek az életére hatással voltak.

Hét boldogot avatnak szentté októberben

A pénteki konzisztóriumon Leó pápa kitűzte hét másik boldog szentté avatásának időpontját is. Köztük van a mártírhalált halt örmény katolikus Ignatius Shoukrallah Maloyan érsek, aki 1915-ben halt meg az örmény népirtás során az Oszmán Birodalomban; valamint Peter To Rot világi hitoktató, aki 1945-ben halt vértanúhalált, mert a japánok által elrendelt tilalom ellenére folytatta apostoli munkáját. Boldog Peter lesz az első szent Pápua Új-Guineából.

Három női szerzetes is azok között van, akiket októberben szentté avatnak: Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmas Nővérek Intézetének alapítója; Maria del Monte Carmelo Rendiles (született Carmen Elena Rendiles Martínez), Venezuelából, a Jézus Szolgálóleányai Kongregáció alapítója; és Maria Troncatti, a Keresztények Segítsége Szűzanya Leányai szerzetesrend tagja. Végül két másik világi hívő is bekerül a szentek sorába: Bartolo Longo, a híres pompeii Mária-kegyhely alapítója, és José Gregorio Hernández Cisneros, venezuelai orvos és a Ferences Világi Rend tagja, akit „a szegények orvosaként” ismertek, mert kezelte a rászorulókat, sőt, a gyógyszereiket is fizette.