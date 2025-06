XIV. Leó: küzdeni kell a drog ellen, az államok számolják föl a bűnszervezeteket

Június 26-án tartjuk a kábítószer elleni küzdelem világnapját, amit az ENSZ hirdetett meg 1988-ban. Leó pápa ebből az alkalomból audienciát tartott a Damazusz-udvarban a világnap résztvevőinek. „Az egyháznak szüksége van rátok, a társadalomnak szüksége van a tanúságtételetekre és a nagy munkára, amit végeztek”. A méltóságnak kell győznie a függőség fölött, ami lepusztít, és a kirekesztést kell visszaszorítani, nem a kirekesztetteket.

Benedetta Capelli / Gedő Ágnes - Vatikán

Óriási érdekközpontok és kiterjedt bűnszervezetek léteznek, amiket az államoknak kötelességük felszámolni. Könnyebb az áldozatok ellen küzdeni. A biztonság nevében túl gyakran a szegények ellen irányult és irányul ma is a harc, megtöltik a börtönöket azokkal, akik az utolsó szemet alkotják a halál láncolatában. Aki pedig a kezében tartja a láncot, befolyásos és büntetlen marad – állapította meg beszédében a pápa.

Megtisztulni a csüggedésből

Idézve Ferenc pápa Evangelii Gaudium – k. apostoli buzdításából, XIV. Leó emlékeztetett, hogy a városok jobbak lesznek, ha integrálják a másságot, hidakat és kapcsolatokat építenek és elismerik a másik embert. Városainkat nem a kirekesztettektől kell megszabadítani, hanem a kirekesztéstől; nem az elkeseredett emberektől kell megtisztítani, hanem az elkeseredéstől.

Hervadó méltóság

Béke veletek! – köszöntötte a résztvevőket a pápa, aki rámutatott, hogy a találkozó a szentév közepén jött létre, egy kegyelmi évben, amikor mindenkinek elismerik a méltóságát, amit túl gyakran lebecsülnek vagy megtagadnak. A remény számukra sokatmondó szó, nem egy szlogen, hanem a sok erőfeszítés után megtalált világosság. Amikor nincs levegőnk, nem látunk magunk előtt távlatot, méltóságunk elhervad. Ne feledjük, hogy a feltámadt Jézus most is eljön és elhozza lélegzetét! Gyakran olyan személyeken keresztül teszi ezt, akik nem állnak meg zárt ajtajainknál, és akik - bármi is történt - meglátják méltóságunkat, amit elfelejtettünk vagy amit megtagadtak tőlünk.

Együtt sikerül

A szabadságról tanúskodik az a sok ember, aki eljött az audienciára, mivel megszabadultak a függőségek börtönéből. Leó pápa elmondta: „Veletek találkozva arra a szakadékra gondolok, ami a szívemben és minden ember szívében van. Arra a nyugtalanságra, amelyről Szent Ágoston beszélt, aki Istenben lelt békére. Mi a békét és az örömet keressük, ezt szomjazzuk. És a sok megtévesztés csalódást okozhat nekünk, akár bele is ragadhatunk ebbe a keresésbe. Van azonban kiút: együtt, csak így győzhetjük le a rosszat, és csak így örülhetünk jobban”.

A mai vértanúság

A pápa emlékeztetett, hogy ma is meg lehet élni a vértanúságot, amikor például megpróbálják visszaadni a jogtalanul felhalmozott vagyont és ez konfliktust szül. A kábítószerkereskedelem elleni harc, a szegények nevelése, az őslakos és migráns közösségek védelme, az egyház társadalmi tanításához való hűség sokhelyütt felforgatásnak számít.

Az egyháznak szüksége van rátok

A bizalomban, ami az újjászületés első lépcsője, kivirágzik az élet, különösen a fiatalok élete. Isten nagy dolgokat visz véghez azokkal, akiket megszabadít a rossztól, akiknek van erejük és bátorságuk fordítani életükön. Az egyháznak szüksége van rátok. Az emberiségnek szüksége van rátok. A nevelésnek és a politikának szüksége van rátok. Együtt minden pusztító függőség ellenében győzelemre juttatjuk azt a végtelen méltóságot, ami mindenkiben megvan. Ez a méltóság olykor csak akkor ragyog föl, amikor szinte teljesen elveszett, de ekkor jövünk rá, hogy az életünk múlhat azon, hogy föl tudunk-e állni. Ma az egész társadalomnak szüksége van erre a lendületre, azok tanúságtételére, akik kilábaltak a függőségből és arra a nagy munkára, amit a drogellenes küzdelemben tesznek. Lelkipásztori és szociálpolitikai intézkedésekkel segítsük a gyógyulás, a találkozás és a nevelés helyeit, hogy senki ne maradjon le. És hogy mind szabadok legyünk, megéljük hivatásunkat a szabadságra és a békére.