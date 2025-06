Leó pápa Úrangyala imája: Az egyházak közötti egység a kulcsa a bizalom és a megbocsátás

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében XIV. Leó pápa emlékeztetett a római egyház, Péter és Pál apostolok tanúságtételének nagy ünnepére, amelyet vérük és sok más vértanú vére termékenyít meg.

Vertse Márta - Vatikán

Korunkban is, a világ minden táján, vannak keresztények, akiket az Evangélium nagylelkűvé és hősiesekké tesz, még az életük árán is – utalt rá a pápa, leszögezve, hogy a vér ökumenizmusa révén jön létre egy láthatatlan és mély egység a keresztény egyházak között, amelyek még nem élnek teljes és látható közösségben egymással.

Leó pápa üdvözli a híveket az Úrangyala elimádkozásakor (@VATICAN MEDIA)

XIV. Leó pápa püspöki szolgálatának célja az egyházak közötti egység előmozdítása

XIV. Leó pápa ezen a szent ünnepen ismét megerősítette, hogy püspöki szolgálata az egység szolgálata, és a római egyház Szent Péter és Szent Pál vére által elkötelezte magát az összes egyház közötti közösség előmozdítására.

Jézus követői a Boldogságok útján járnak

Utalt rá, hogy a kő, amelyről Péter a nevét is kapta, Krisztus. Egy kő, amelyet az emberek elvetettek, és amelyet Isten szegletkővé tett („A kő, mit az építők megvetettek, szegletkővé lett”, Mt 21,42). A Szent Péter tér, a Szent Péter és Szent Pál pápai bazilikák mesélnek nekünk arról, hogyan folytatódik tovább ez a fordulat. Az ősi város határán helyezkednek el, „a falakon kívül”, ahogy ma is mondják. Ami számunkra nagynak és dicsőségesnek tűnik, azt először elvetették és elűzték, mert ellentmond a világias gondolkodásnak. Aki Jézust követi, az a Boldogságok útján jár, ahol a lelki szegénység, a szelídség, az irgalmasság, az igazságra vágyó éhség és szomjúság, a békéért való munkálkodás ellenállást és üldöztetést is kivált. Mégis, Isten dicsősége ragyog barátai életében, és az úton haladva alakítja át őket megtérésről megtérésre – mutatott rá beszédében a Szentatya.

Éljen a pápa! (@VATICAN MEDIA)

Jézus egész életünk során hív bennünket

Az apostolok sírjainak évezredes zarándokhelyein mi is felfedezzük, hogy élhetünk megtérésről megtérésre. Az Újszövetség nem rejti el azok hibáit, ellentmondásait, bűneit, akiket a legnagyobb apostolokként tisztelünk. Nagyságukat ugyanis a megbocsátás alakította ki. A Feltámadt Krisztus többször is elment értük, az ő útjára visszaállítsa őket. Jézus soha nem hív csak egyetlen alkalommal. Ezért mindnyájan mindig reménykedhetünk, ahogy a Jubileum is erre emlékeztet minket.

Az egyház legyen a közösség otthona és iskolája

Az egység az egyházban és az egyházak között a megbocsátásból és a kölcsönös bizalomból táplálkozik. Kezdve családjainktól és közösségeinktől. Ha Jézus bízik bennünk, akkor az Ő nevében nekünk is bíznunk kell egymásban – buzdított rá a Szentatya.

Az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszéde végén XIV. Leó pápa Péter és Pál apostolokhoz fohászkodott: Szűz Máriával együtt járjanak közben értünk, hogy ebben a széttépett világban az egyház legyen a közösség otthona és iskolája.