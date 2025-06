Leó pápa videóüzenete a chicagói fiatalokhoz: Legyetek a reménység világítótornyai!

A chicagói érsekség az onnan származó Leó pápa tiszteletére a város White Sox baseball-stadionjában evangelizációs ünnepséget rendezett a hétvégén, melyre a Szentatya angol nyelvű videó-üzenetet küldött. Leó pápa arra hívja a fiatalokat, hogy nézzenek szívük mélyére, mert leginkább ott találják meg az Istent és így a belé vetett reményt a baráti kapcsolatokon keresztül tovább lehet adni másoknak.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Szentháromság vasárnapján köszönti a pápa a chicagói fiatalokat püspökeikkel együtt, hiszen Isten titka, az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata az irántunk való szeretetének modellje is: a három Személy a szeretet mélységében egyesülve, közösségben él és megosztja ezt a közösséget mindnyájunkkal.

A fiatalok nézzenek a szívükbe, hogy abban ismerjék fel Isten jelenlétét

A Szentatya arra hívja a fiatalokat, nézzenek a szívükbe, hogy abban ismerjék fel Isten jelenlétét, aki sokféle módon keresi őket, arra hívva, hogy megismerjék Fiát, Jézus Krisztust, a Szentíráson át, talán egy-egy baráton, rokonon, ismerősön keresztül, akiket aztán segíteni, szolgálni is lehet ebben a szeretetben. Leó pápa szerint éppen a mások iránti szolgálatban fedezhetjük fel életünk igazi értelmét, mely felfedi, hogy Isten szeretete valóban meg tud gyógyítani minket, erőt adhat nekünk, amire szükségünk van, forrása lehet annak a reménynek, amire mindenkinek szüksége van az életben. Ehhez túl kell lépnünk az önzéseinken, keresnünk kell a találkozás és a remény üzenete terjesztésének módját. Szent Ágoston azt mondja nekünk, hogy ha azt akarjuk, hogy a világ jobb hely legyen, akkor magunkkal kell kezdenünk, az életünkkel, a szívünkkel kell kezdenünk. Amikor most hívő közösségként összegyűltetek és felajánljátok az öröm és a remény tapasztalatát – szól a pápa üzenete – megtapasztalhatjátok ti magatok is, hogy a remény világítótornyai vagytok.

Az a fény a horizonton valójában a Jézus Krisztusba vetett hitünk

Az a fény a horizonton valójában a Jézus Krisztusba vetett hitünk. És mi magunk is a remény üzenetévé válhatunk, hogy elősegítsük a békét és az egységet az egész világon. Szent Ágoston gyakran beszél a „szív nyugtalanságáról”, melyet csak az Úrban lehet feloldani. Leó pápa jelzi, ez a nyugtalanság nem rossz dolog, és nem szabad kioltani vagy akár érzésteleníteni az általunk érzett feszültségeket, nehézségeket. Sokkal inkább kapcsolatba kell kerülnünk a szívünkkel, és fel kell ismernünk, hogy Isten munkálkodhat az életünkben, az életünkön keresztül, és éppen rajtunk keresztül érhet el másokat. Legyetek tehát valóban a remény fénye, a reményé, mely nem csal meg minket! Éppen ezért kérte tőlük a Szentatya, hogy a chicagói fiatalok nyissák meg szívüket Istennek, Isten szeretetének, annak a békének, amelyet csak az Úr adhat nekünk. Legyenek igazán áldottak, az Úr szeretete és békéje szálljon le rájuk, családjaikra és adja meg nekik, hogy mindig a remény világítótornyai legyenek, a remény és a béke jelei az egész világon – zárta a chicagói fiatalokhoz intézett videó-üzenetét XIV. Leó pápa.