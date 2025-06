Leó pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló nyári egyeteméhez: Rácsodálkozás és megosztás!

A Szentatya június 16-án pénteken fogadta a Vatikánban a Castel Gandolfo-i Specola Vaticana, pápai csillagvizsgáló szervezésében tartott asztrofizikai nyári egyetem 30 fős csoportját. Elismeréssel szólt kutatómunkájukról és arra kérte őket, hogy hálás szívvel tekintsenek a Teremtés nagyszerű csodájára.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Segítsen a barátságok és együttműködési formák kialakításában is

Leó pápa azt kívánta a Vatikáni Obszervatórium nyári egyeteme résztvevőinek, hogy a közös élet és tanulás élménye ne csak tudományos és személyes szempontból legyen gazdagító, hanem segítsen a barátságok és együttműködési formák kialakításában is. Az idei nyári egyetem témája: „Az Univerzum felfedezése James Webb űrteleszkóppal”. Biztosan izgalmas időszak lehet csillagásznak lenni! Ennek a valóban figyelemre méltó műszernek köszönhetően most először vagyunk képesek mélyen belelátni olyan bolygók légkörébe, ahol élet alakulhat ki, és tanulmányozni lehet azokat a ködöket, ahol maguk a bolygórendszerek kialakulóban vannak. A Webb segítségével még a távoli galaxisok ősi fényét is nyomon követhetjük, amely világegyetemünk kezdetéről szól – szólt Leó pápa. A Szentírás szerzői még nem rendelkeztek ilyen kiváltsággal. Mégis költői és vallásos képzeletük eltöprengett azon, milyen lehetett a teremtés pillanata, amikor „a csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha az Úr szólítja őket, azt felelik: „Itt vagyunk!” – ahogy Báruk könyve tanítja.

Isten „elvetett magvai” a világegyetem harmóniájában

És vajon napjainkban nem töltenek-e el bennünket James Webb képei is csodálattal, sőt titokzatos örömmel, amikor fenséges szépségüket szemléljük? Az Űrteleszkóp tudományos csapata keményen dolgozott azon, hogy ezeket a képeket a nagyközönség számára elérhetővé tegye, amiért mindannyian hálásak lehetünk. Leó pápa arra emlékezette a nyári egyetem résztvevőit, hogy az elmúlt időszakban hányan is dolgoztak az űrteleszkóp megépítésén. Tudósok, mérnökök és matematikusok járultak hozzá és tették lehetővé, hogy mi új módon lássuk a körülöttünk lévő világot. Soha ne felejtsék el, hogy amit tesznek, az mindannyiunk javát szolgálja. Legyenek nagylelkűek, és osszák meg, amit tanultak és amit megtapasztaltak, hiszen ez az öröm és csodálat azon „magok” szemlélése által született, amelyeket – Szent Ágoston szavaival élve – Isten vetett el a világegyetem harmóniájában. Végül a Szentatya imáiról biztosította őket és apostoli áldását adta rájuk.