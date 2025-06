A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt

Államtitkára, Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa táviratot küldött, amiben részvétét fejezi ki a damaszkuszi görög-ortodox templomban történt támadás miatt. A vasárnapi robbantás 25 ember életét követelte és 63 sebesültet hagyott maga után. A szíriai merénylet miatt a keresztények tömegesen elhagyják a Közel-Keletet – figyelmeztetett Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztérium prefektusa.

Stefano Leszczynski / Gedő Ágnes - Vatikán

Mély fájdalommal értesült XIV. Leó a hírről, miszerint június 22-én, vasárnap a damaszkuszi Szent Illés görög-ortodox templomban egy férfi fölrobbantotta magát a hívek között, miközben szentmisén vettek részt. A Szentatya őszinte szolidaritásának ad hangot mindazok iránt, akiket a tragédia sújt. A szíriai hírforrások szerint 25 halottja és 62 sebesültje van a merényletnek, amit a helyi hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezetnek tulajdonítanak.

Vigasz, gyógyulás és béke

Az áldozatok lelkét Mennyei Atyánk irgalmas szeretetébe ajánlva a pápa imádkozik azokért is, akik elvesztésüket siratják. A sebesültek gyógyulásáért fohászkodik a Mindenhatóhoz, akitől a vigasz, a gyógyulás és a béke ajándékait kéri a szíriai nemzetre – olvasható a táviratban.

A szíriai merénylet miatt a keresztények elhagyják a Közel-Keletet

Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztérium prefektusa a katolikus egyház közelségét fejezi ki a merényletben sújtott görög-ortodox híveknek. Nem engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy a különbségeket nézzük. Mind áldozatok vagyunk. A merénylet jelképesen is a szíriai keresztény közösséget akarta szíven szúrni egy olyan feszült történelmi pillanatban, ami újra szembeállítja egymással keletet és nyugatot.

Támadás a keresztény jelenlét ellen

Borzasztó, ami történt, másfelől pedig miért lepődünk meg, ha a jelenlegi nemzetközi helyzetben olyan tragédiák történnek, mint vasárnap Damaszkuszban? – nyilatkozta a vatikáni médiának Gugerotti bíboros rögtön a merénylet után. Nem tudhatjuk, elképzelni sem tudjuk, mi történhet majd. De annyi biztos, hogy a keresztények elleni mészárlás azt jelenti, hogy tízszer annyi keresztény fogja elhagyni a Közel-Keletet. Azok, akik maradnak, hősök – jelentette ki a főpásztor. Azért teszik, mert remélik, hogy születhet egy megállapodás, hogy a libanoni modell még működhet. A nyugati vezetőknek meg kell végre érteniük, hogy itt nem keresztény dogmák forognak kockán, hanem a nyugathoz való tartozás, függetlenül a hittől, mivel az többségében továbbra is a keresztény hagyományt jelenti. Vagyis ami egy körülhatárolható helyen történik, valójában globális szinten is berobbanhat. Ez egy világháború főpróbájának tűnik, aminek vannak vallásháborús összetevői – mondta el Gugerotti bíboros.

Isten nem hagyja magára népét, lesz feltámadás

A szíriai és a közel-keleti keresztények a mi családunkhoz tartoznak, ezért most együtt gyászolunk az ártatlan áldozatokra gondolva. Ők ugyanúgy az Úr Testéből és Véréből táplálkoznak, ugyanabban a megtestesült Istenben hisznek, akit megfeszítettek és aki feltámadt, ezért a testvéreink. Isten nem fogja magára hagyni népét, mint ahogy sosem tette ezt a háborúban, sosem hagyta magára a történelemben, mindig volt egy feltámadás, és most is, nem tudjuk, milyen áron, de lesz feltámadás” – zárta interjúját a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa.

Magyarország 10 millió forint gyorssegélyt küldött Szíriába

Magyarország évek óta kiáll az üldözött keresztények mellett. A Hungary Helps Programon keresztül 10 millió forint gyorssegélyt küldött a szíriai keresztény közösséget ért vasárnapi terrortámadás sérültjeinek orvosi ellátására.