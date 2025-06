Leó pápa a római papokhoz: Az egység, példamutatás és prófétai elkötelezettség kötelékében!

Leó pápa a Pünkösdhétfőn, az Egyház születésnapját követő napon kezdett el egy sorozatot, melynek keretében először a Szentszék jubileumi búcsújára, majd a vatikáni külképviseletek nunciusaival való találkozásra került sor. Csütörtökön pedig a Város püspökeként a hatalmas kiterjedésű egyházmegyéje papságával találkozott. Hozzájuk intézett beszédében az egység és közösség, a papi testvériségben való lendület, a példaszerű élet és végül a kihívásokra adott prófétai válasz témáit hangsúlyozta.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Köszönet a pápa egyetemes küldetése iránti felelősségvállalásban

Nagyon vágytam arra, hogy találkozzam veletek, hogy közelebbről megismerhesselek benneteket és hogy elkezdjünk együtt járni – kezdte a papokhoz intézett beszédét Leó pápa. Megköszönte nekik az életüket, amelyet az Ország szolgálatára ajánlottak fel, a mindennapi munkájukat, a szolgálatuk gyakorlásában tanúsított nagylelkűségüket, mindazt, amit csendben megélnek, ami pedig időnként szenvedéssel vagy félreértéssel is jár. A Római Egyházmegye szeretetben és közösségben elnököl az egész egyház testében, és Leó pápa köszöni nekik, hogy ezt a küldetést nekik köszönhetően is tudja teljesíteni, a püspökökkel való kegyelmi kötelékben és Isten egész népével való gyümölcsöző közös felelősségvállalásban. A római egyházmegye azért is különleges, mert ide nagyon sok pap érkezik a világ különböző részeiről, különösen tanulmányi okokból, és ez azt jelenti, hogy a lelkipásztori életet is – főként a plébániákon - az egyetemesség és az ezzel járó kölcsönös elfogadás jellemez. A Szentatya ebből az egyetemes római szemléletből kiindulva néhány alapvető szempontot hangsúlyozott. Az első megjegyzése az egységről és a közösségről különösen közel áll a szívéhez, hiszen ezt kérte Jézus is az Atyától, hogy az „övéi egyek legyenek” (vö. Jn 17,20-23). Az Úr jól tudja, hogy csak Vele és egymással egyesülve tudnak a követői gyümölcsöt teremni és hiteles tanúságot tenni.

Az együtt-járás mindig az evangéliumhoz való hűség garanciája

Róma ősi hagyománya szerint a papok együtt éltek a plébániákon, így ők eleve közösségi emberek voltak – folytatta a pápa. Ma azonban mindezt akadályozza egy olyan kulturális légkör, amely az elszigetelődést vagy az önreferencialitást részesíti előnyben. Ezt nehezítik még a „belső” akadályok, melyek érintik az egyházmegye benső életét, a személyes kapcsolatokat és az egyének szívében születő érzéseket, mint például a fáradtság, vagy a meg-nemértettség. Leó pápa szeretne ebben segíteni nekik, azzal, hogy velük együtt jár, hogy így mindenki visszanyerje a nyugalmát a szolgálatában, de éppen ezért kéri tőlük a lendületet a papi testvériségben, amely a szilárd lelki életben, az Úrral való találkozásban és Igéjének hallgatásában gyökerezik. A közösséget ebben az egyházmegyében is elkötelezettséggé kell alakítani. Leó pápa arra kér mindenkit, hogy figyeljen ennek az egyháznak a lelkipásztori útjára, amely helyi jellegű, de vezetőjének – a pápának – a megbízatása révén egyetemes is. Az együtt-járás mindig az evangéliumhoz való hűség garanciája; együtt és harmóniában, arra törekedve, hogy saját karizmájával gazdagítsa az egyházat, de a szívekben egy testet alkotva, amelynek Krisztus a feje.

Érezzük meg és éljük át az első óra szeretetét!

A Szentatya második gondolata a példamutatásé. Utalt Szent Pál szavaira, aki az efezusi presbitereknek mondta egykor: „Tudjátok, hogyan viselkedtem köztetek” (ApCsel 20,18). Ennek mintájára a pápa atyai és lelkipásztori szívvel kéri, hogy „törekedjünk mindannyian arra, hogy hiteles és példamutató papok legyünk! Tisztában vagyunk természetünk korlátaival, az Úr pedig mélységesen ismer bennünket, ám mi rendkívüli kegyelmet kaptunk, értékes kincset bíztak ránk, amelynek szolgálattevői vagyunk. A szolgától pedig azt kérjük, hogy legyen hűséges. Egyikünk sem mentesül evilág csábításaitól, és a város a maga ezernyi ajánlatával még a szent élet iránti vágytól is elvonhat bennünket. Maradjunk meg a Mester eredeti hívásának mai vonzásában, hogy megérezzük és átéljük az első óra szeretetét, azt, ami erős döntésekre és bátor lemondásokra késztetett bennünket. Ha együtt próbálunk példamutatóak lenni egy alázatos életen belül, akkor képesek leszünk kifejezni az evangélium megújító erejét mindenki számára – buzdított Leó pápa.

Utolsó megjegyzésként kérte, hogy korunk kihívásait prófétai értelmezésben szemléljék. Aggódunk és elszomorít bennünket mindaz, ami nap mint nap történik a világban: megsebez bennünket a halált okozó erőszak, a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, a peremre szorulás, és a széles körű szenvedés, amely olyan rossz közérzetet kelt. Mindezt Rómát is érinti, amelyet a szegénység több formája és a lakhatás súlyos vészhelyzete is jellemez.

„Szeressétek ezt az Egyházat, maradjatok ebben az Egyházban, legyetek ez az Egyház!”

Az Úr azonban azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk el ezeket a kihívásokat, hogy evangéliumi módon értelmezzük őket, hogy a tanúságtétel lehetőségeként éljük meg őket. Ne meneküljünk el előlük! Legyen a lelkipásztori elkötelezettség, akárcsak a tanulás, amelyből megtanulhatjuk, hogyan építsük Isten országát a mai bonyolult és kihívásokkal teli történelemben. Az utóbbi időkben olyan szent papok példáját láthattuk, akik képesek voltak összekapcsolni a történelem iránti szenvedélyt az evangélium hirdetésével, mint Don Primo Mazzolari és Don Lorenzo Milani, a béke és az igazságosság prófétái. És itt Rómában volt don Luigi Di Liegro, aki a nagy szegénységgel szembesülve életét az igazságosság és az emberi fejlődés útjainak keresésére áldozta. Merítsünk erőt ezekből a példákból, hogy folytassuk a szentség magvainak elvetését városunkban.

Leó pápa végül közelségéről, szeretetéről és arról a készségéről biztosította római papjait, hogy velük együtt járjon. Bízzuk papi életünket az Úrra, és kérjük, hogy egységben, példamutatásban és prófétai elkötelezettségben növekedjen korunk szolgálatában. Kísérjen bennünket Szent Ágoston szívből jövő felhívása, aki azt mondta: „Szeressétek ezt az Egyházat, maradjatok ebben az Egyházban, legyetek ez az Egyház. Szeressétek a jó Pásztort, a gyönyörű Vőlegényt, aki senkit sem csal meg, és nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Imádkozzatok az elveszett bárányért, hogy ők is jöjjenek, hogy ők is felismerjék, hogy ők is szeressék, hogy egy nyáj és egy pásztor legyen” – zárta a római papokhoz intézett beszédét XIV. Leó pápa.