Leó pápa a nagykáptalanokhoz: elkötelezett megtérés, missziós lelkesedés, irgalmasság

Pénteken délelőtt közös kihallgatáson fogadta Leó pápa a Ferences Világi Harmadrend, az Afrikai Missziós Társulat és a Vigasztaló Szolgái lelkiségi és szerzetes közösségek római nagykáptalanjainak résztvevőit. A Szentatya mindegyik közösséget eredeti karizmájának újra megbecsülésére emlékeztette, és a zsinati tanítás jegyében kérte tőlük, hogy „a szemlélődő imájukat kössék össze az apostoli szeretettel, mellyel a Megváltó művéhez csatlakoznak és Isten országát terjesztik”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Kontempláció és apostoli szeretet

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A béke legyen veletek! – köszöntötte a Szentatya a Konzisztórium-teremben összegyűlt vendégeit, külön kiemelve az egyes káptalanokon most megválasztott új legfőbb rendi elöljárókat. A résztvevők közül a nagykáptalan keretében életük és az egész egyház életének fontos időszakában érkeztek erre a találkozóra. Ezért mindenekelőtt imádkozzunk az Úrhoz a rendi közösségekért és minden megszentelt személyért, hogy bármely szerzetes intézmény tagjai – mindenekelőtt és egyedül Istent keresvén – a kontemplációt, mellyel szívvel-lélekkel Hozzá kapcsolódnak, kössék össze az apostoli szeretettel, mellyel a Megváltó művéhez csatlakoznak és Isten országát akarják terjeszteni” – idézett Leó pápa a II. Vatikáni Zsinat Perfectae caritatis kezdetű zsinati konstitúciójából, mely a szerzetesi élet korszerű megújítását tárgyalja. Önök itt most három karizmatikus valóságot képviselnek, amelyek az Egyház történelmének különböző időszakaiban születtek, különböző jellegű szükségletekre adott válaszként, ám mindig egyesülve és egymást kiegészítve Krisztus Misztikus Testének harmonikus szépségében.

Maradjunk a megtérés állandó útján!

Leó pápa a jelenlévők közül először a legrégebbi alapításhoz, Szent Ferenc Világi Harmadrendjének 50 fős csoportjához fordult, melynek kezdetei magára Assisi Szentjére nyúlnak vissza, és amelyet később V. Miklós pápa emelt rend rangjára az 1447-ben kelt bullájával. A ferences harmadrendiek 113. nagykáptalanján a közös élet, a képzés és a hivatások témáit tárgyalják, melyek Isten nagy családjának egészét érintik. Fontos azonban, hogy a káptalani találkozó mottójában jelzett fogalomnak megfelelően a „bűnbánati” karizma fényében foglalkozzanak velük. Ez ugyanis arra emlékeztet bennünket, hogy – Szent Ferenc szavaival élve – csakis a megtérés állandó útján tudjuk testvéreinknek „a mi Urunk Jézus Krisztus illatos szavait” felajánlani (Első levél a hívekhez, 19).

Maradjanak hűek az apostoli igehirdetés egyszerűségéhez!

Beszéde középső részében Leó pápa az Afrikai Missziós Társulat nagykáptalanjának 90 tagból álló közösségéhez szólt, amelyet 1856. december 8-án alapított a tiszteletreméltó Melchior de Marion Brésillac püspök. Ez a missziós alapítás az Egyház életének középpontjából fakad, ahogy azt Ferenc pápa írta az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában. A Missziós Társulat története jól tanúskodik erről az igazságról: a misszióhoz való hűség, valójában azáltal, hogy idővel ezernyi nehézséget leküzdöttek a közösségeiken belül és kívül, lehetővé tette számukra, hogy növekedjenek, sőt a megpróbáltatásokból alkalmat és inspirációt merítve új apostoli horizontok felé induljanak Afrikában, majd a világ más részein. Ebben a tekintetben nagyszerű az Alapító által rájuk hagyott buzdítás, hogy igehirdetéseikben maradjanak hűek az apostoli igehirdetés egyszerűségéhez, ugyanakkor mindig legyenek készek a „kereszt dőreségét” elfogadni, ahogy azt Pál apostol nevezi az első korinthusi levelében (1 Kor 1,17-25) és maradjanak egyszerűek és nyugodtak, még a világ értetlenségével és gúnyjával szemben is. Szabadok mindenféle feltételhez kötéstől, mert „beteltek” Krisztussal, és képesek arra, hogy testvéreiket és nővéreiket a Vele való találkozáshoz vezessék, mert hiszen egyetlen törekvés élteti őket: hirdetni az Ő evangéliumát az egész világnak (vö. Fil 1,12-14.21). Milyen nagyszerű jel ez az egész Egyház és az egész világ számára!

„Hogy üressé ne váljunk és el ne merüljünk, bocsássunk meg!”

Végül Leó pápa a legújabban alapított intézet, a Paraklétosz-Vigasztaló Szolgái rend 25 fős nagykáptalani csoportját köszöntötte. Ők annak a Léleknek a szolgái, aki a keresztség ajándéka által bennünk lakozik (vö. Róm 8,9), és aki meggyógyítja „quod est saucium” - vagyis ami megsebesült bennünk – ahogyan azt néhány nap múlva a pünkösdi szekvenciában énekeljük majd. A gyógyító Lélek szolgái: ez volt Gerald Fitzgerald atya kívánsága, aki 1942-ben elindította a társulat munkáját a nehéz helyzetben lévő papok gondozására, „Pro Christo sacerdote” - Krisztus papjáért, ahogy a nagykáptalan mottója is jelzi. Azóta a világ különböző részein végzi alázatos, türelmes, tapintatos és diszkrét szolgálatát a mélyen sérült emberek közelében, olyan terápiás utakat kínálva számukra, amelyek az egyszerű és intenzív lelki, személyes és közösségi életet magasan képzett szakmai segítséggel ötvözik, a szükségleteknek megfelelően tagoltan. A Vigasztaló szolgáinak a jelenléte egy fontos dologra is emlékeztet bennünket: nevezetesen arra, hogy mindannyian, bár arra vagyunk hivatottak, hogy testvéreink számára Krisztusnak, a lelkek orvosának segítői legyünk (vö. Lk 5,31-32), elsősorban betegek vagyunk, akik maguk is gyógyulásra szorulnak. Ahogy Szent Ágoston mondja, egy bárka képét használva, mindnyájunknak „ebben az életben mintegy halandóságunknak és gyarlóságunknak megfelelő repedések vannak, amelyeken keresztül ennek a kornak a hullámain belép a bűn”.

A hippói szent püspök pedig gyógyírt is javasol a bajra: „Hogy üressé ne váljunk és el ne merüljünk” – mondja – bocsássunk meg”. Bocsássunk meg, hogy mindenütt, „plébániáinkon, közösségeinkben, egyesületeinkben és mozgalmainkban, egyszóval mindenütt, ahol keresztények vannak, bárki megtalálhassa az irgalmasság oázisát.

Kedves szeretteim – szólt immár mindenkihez a pápa – köszönjük a látogatást, amely ma ebben a teremben az egyházat szépségének három fénylő dimenziójában mutatja meg nekünk, melyek a megtérés iránti elkötelezettség, a misszió lelkesedése és végül az irgalmasság melegsége. Köszönjük azt a sok munkát, amelyet végeztek, szerte a világon. Megáldalak benneteket és imádkozom értetek Pünkösd kilencedében, hogy Isten tervei szerint egyre engedelmesebb eszközei legyetek a Szentléleknek. Köszönöm nektek! – búcsúzott hálásan vendégeitől Leó pápa.