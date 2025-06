Mezei István: a magyar cigány labdarúgó-válogatott tízszer győzött a Svájci Gárda ellen

A Sport jubileuma alkalmából a magyar cigány labdarúgó-válogatott a svájci gárdisták csapata ellen játszott Rómában június 14-én, szombat délután. A cigány válogatott játékosai ezt megelőzően, szombat délelőtt részt vettek XIV. Leó pápa általános kihallgatásán, melyet a nagy melegre való tekintettel a Szent Péter bazilikában tartottak. A vatikáni-magyar sporteseményre a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Római Magyar Akadémia közös szervezésében került sor.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Mezei Istvánt a Szent Péter bazilikába és utána pedig a Vatikáni Rádióba elkísérte Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója és Bárdos Cecília a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottja. Mezei István – Pista bácsi – a riport során a focival való kapcsolatáról elmondta, hogy „édesapja őt is mindenáron zenésznek akarta nevelni, de neki nem volt hozzá füle, ellenben volt érzéke a lábának a futballhoz. És mert nem akarta sem magát, sem az apját, sem a zenekart lejáratni, inkább focizni kezdett”. Gyöngyöspatán kezdett focizni, jól ment neki, ügyes volt, keresték is a társai a labdával, mert ő söprögető volt, amit persze ésszel kellett játszani, pedig óriási energia volt benne. Minthogy sok cigány fiú focizott mellette, gondolt egyszer arra, hogy „össze kellene hozni egy cigány válogatottat”, mert szerette volna, hogy „a cigányzene mellett a cigányfutball is képviselje az országot”. „A cigányválogatottal összesen 48 országban járt futballozni, 154 mérkőzésből 140-et megnyertek”. Korengedménnyel játszhatott már nagycsapatban, ahol figyelt és tanult. A cigányválogatott úgy született meg, hogy amikor hazajött az „Öcsi bácsi” (Puskás Ferenc), akkor „az ő segítségével megcsinálta” Balassagyarmaton 1995-ben, noha már egy évvel korábban kezdték. Azért éppen Balassagyarmaton, mert „tetszett neki, hogy ez a város a magyarok mellett döntött”.

A Svájci Gárda csapatával való kapcsolat „a Rajkó zenekar révén született meg”, amikor meghívták őket zenélni a Vatikánba. Ő „menedzselte” őket és ekkor találkozott XVI. Benedek pápával Székely János püspök kíséretében. Elmondása szerint „nem nagyon akarták kiengedni az 1500-as alapítású Svájci Gárdát, de mivel szavát adta a pápának, hogy nem verik meg őket, megtörtént”. „Összesen tízszer játszott a magyar cigány labdarúgó-válogatott a svájci gárdisták csapata ellen és mind a tízszer ők, a magyar-cigány csapat nyert. Ahhoz képest tudnak azért focizni, sportemberek – állítja róluk Pista bácsi”.

Szombaton délelőtt személyesen is találkozott XIV. Leó pápával, akiről így nyilatkozott: „Én csodálom ezt az új pápát, de arra nem gondoltam, hogy találkozom vele is. És végül megölelt engem. Úgy gondoltam, csoda történt. Megmondom őszintén, én beteg ember vagyok, súlyos beteg, de amikor megölelt, úgy éreztem, mintha megújultam volna. Most délután – tíz győzelem után - jó lenne egy kis döntetlen, ahogy Benedek pápának megígértem”.