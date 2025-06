A Szentatya a Pápai Akadémia diákjaihoz: Számítok az imáitokra és tanúságtételetekre

Leó pápa pénteken délelőtt fogadta az Apostoli Palotában a Pápai Egyházi Akadémia végzős diákjainak 14 fős csoportját, akik befejezték a tanulmányaik végén esedékes missziós évet. Beszédében arra buzdította őket, hogy „alázattal és szelídséggel, a meghallgatás és a közelség képességével gyakorolják papságuk ajándékát, mint Krisztus, a Jó Pásztor hűséges és fáradhatatlan tanítványai”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Legyenek és maradjanak „földön járó pásztorok!

Leó pápa örömmel üdvözölte Salvatore Pennacchio prelátust, a Pápai Egyházi Akadémia tanulmányi prefektusát és a végzős papokat, akik a missziós év tapasztalataival tértek haza, amely a Pápai Egyházi Akadémián való képzésük megkoronázása. A pápa múlt héten találkozott elődjeikkel, a mostani pápai diplomatákkal, akiknek megerősítette annak a képzésnek az értékét, melyet elődje vezetett be. Arra buzdította őket, hogy legyenek és maradjanak „földön járó pásztorok” és hogy testesítsék meg a pápai képviseletekben a pápa szolgálatában álló pap alakját, amelyet jól körvonalaz „A péteri szolgálat” kezdetű pápai leirat, ami új lendületet kívánt adni a Pápai Egyházi Akadémia intézményének, amely hamarosan alapításának 325. évfordulóját fogja megünnepelni.

A pápai audiencia (@VATICAN MEDIA)

Gyakorolják papságuk ajándékát, mint Krisztus, a Jó Pásztor hűséges és fáradhatatlan tanítványai!

Amint azt a Szentszék közelmúltbeli jubileuma kapcsán több találkozón is elmondta Leó pápa, az összes helyi egyház iránti gondoskodás megőrzése – amely az őrá bízott szolgálathoz tartozik – az Államtitkárság és a pápai képviseletek hűséges és pótolhatatlan szolgálatát igényli, akikkel a végzős hallgatók hamarosan megkezdik együttműködésüket. Ezért is arra buzdítja őket, hogy alázattal és szelídséggel, a meghallgatás és a közelség képességével gyakorolják papságuk ajándékát, mint Krisztus, a Jó Pásztor hűséges és fáradhatatlan tanítványai. Bármilyen feladatot bíznak is rájuk, a világ bármely részén is dolgozzanak, a pápának számítania kell azokra a papokra, akik az imádságban és a munkában sem kímélik magukat, hogy tanúságtételükkel elvigyék az ő közelségét a népekhez és az egyházakhoz.

Ismételten köszöni nekik a készségüket és az önfeláldozásukat, melynek lelkületével töltötték az elmúlt évet a legkülönfélébb körülmények között és szívből adta rájuk apostoli áldását, mellyel kezdetét veszi a Szentszék diplomáciai szolgálatában végzett küldetésük.