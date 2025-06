XIV. Leó pápa fölkereste a Vatikáni Rádió rövidhullámú adóállomását

Pappá szentelésének 43. évfordulóján Leó pápa ellátogatott a Róma vonzáskörzetéhez tartozó kisvárosba, ahol 1957. óta működik a Vatikáni Rádió adóállomása, mely jelenleg rövidhullámon sugároz. Megköszönte a hűséges és folyamatos munkát, amit ünnepnapon is végeznek, és elismerését fejezte ki a szolgálatért, amely révén olyan helyekre is eljutnak, ahová más műsorszórók nem tudnak.

Gedő Ágnes - Vatikán

Június 19-én, csütörtökön délelőtt XIV. Leó pápa elment Santa Maria di Galeriába, arra az ún. extraterritoriális területre, ahol a Vatikáni Rádió rövidhullámú adóállomása működik – adja hírül a Szentszék Sajtóközpontjának telegram-fiókja. A Szentatya találkozott az ott dolgozó személyzettel, beszélgetett velük, fölkereste a Pier Luigi Nervi építész által tervezett adótermet, leült a vezérlőben, ahonnan a rövidhullámú adásokat közvetítik. A pápa érdeklődött az antennák, az adások és a digital disaster recovery rendszer működéséről, majd egy kis fogadással ünnepelte pappá szentelésének 43. évfordulóját, mely június 19-re esik.

XIV. Leó Santa Maria di Galeria rádióállomásán (ANSA)

A kommunikációs missziós értéke

Leó pápa kiemelte, hogy missziós munkája során, amelyet Latin-Amerikában és Afrikában végzett, milyen értékes volt fogni a Vatikáni Rádió rövidhullámú adásait, ami olyan helyekre is eljutott, ahová nagyon kevés más adó, és megerősítette a kommunikáció missziós értékét. Végül megáldotta a jelenlévőket, köszönetet mondva munkájukért, amelyet hűségesen és folyamatosan végeznek egy olyan ünnepnapon is, mint a mai, vagyis Jézus Szent Teste és Vére napján. Ezt követően a pápa megtekintette az extraterritoriális területet, amelynek státuszát az olasz kormánnyal kötött 1951-es megállapodás rögzíti, és ahol napelemes rendszer építését tervezik, ami nemcsak a rádióállomást, hanem az egész Vatikánvárosi Állam energiaellátását is fedezné.

A rádióállomást XII. Piusz pápa avatta föl 1957-ben. A legutolsó pápa, aki fölkereste a helyszínt, II. János Pál pápa volt 1991-ben.