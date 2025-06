Leó pápa a szeminaristáknak: Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat!

XIV. Leó pápa kedden délelőtt találkozott a papnövendékekkel, akik a szentévre érkeztek Rómába. Elmélkedésében imára és megkülönböztetésre buzdította őket, hogy a remény tanúi legyenek, szelíd és erős evangelizálók egy konfliktusok, nárcizmus és hatalomvágy uralta világban. Hallgassák meg az utolsók kiáltását, életüket szeretetajándékként éljék meg.

Isabella Piro / Gedő Ágnes - Vatikán

Egy vonzó kaland, amelynek motorja a szív, amelyben föllelhetik Isten nyomait. XIV. Leó így határozta meg a papi hivatást annak a közel négyezer szeminaristának, akikkel június 24-én délelőtt 11 órakor találkozott a Szent Péter-bazilikában. A papnövendékek a világ számos országából érkeztek Rómába a nekik szentelt jubileumra. Sokan elhozták nemzeti zászlóikat, és valamennyien nagy tapssal fogadták az érkező pápát, örömmel kiáltozva: „Leó pápa! Leó pápa!”. Róma püspöke – aki olasz és spanyol nyelven felváltva mondta el beszédét – zarándokoknak és a remény tanúinak nevezte őket, akik arra kaptak meghívást, hogy hidak legyenek, ne pedig akadályok a Krisztussal való találkozáshoz. Legyenek az üdvözítő Ige szelíd és erős hirdetői, egy nyitott és missziós, kilépő egyházat szolgáljanak.

Leó pápa elmélkedése a szeminaristáknak (@Vatican Media)

A konfliktusoktól és nárcizmustól szenvedő társadalomban segítsék a szenvedőket

Különösen egy olyan társadalomban és kultúrában, amelyet konfliktusok és nárcisztikus viselkedés sújt, a szeminaristáknak Krisztus szívével kell szeretniük, igent mondani neki alázatosan és bátran, saját benső életükön dolgozva. Olykor félünk a szívünk mélyére nézni, mert ott sok sebet is hordozunk. Ne féljetek törődni vele, hagyjátok, hogy segítsenek nektek, mert éppen azokból a sebekből születik majd a képesség, hogy a szenvedők mellé álljatok. Benső élet nélkül nem létezhet spirituális élet sem, mert Isten éppen ott szól hozzánk”.

Hallgassák meg a szegények és a fiatalok kiáltását, akik az élet értelmét keresik

A belső világhoz vezető legjobb út az imádság, mely gyors és összekötött korunkban lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét, megismerjük valóban önmagunkat, a körülvevő világgal kapcsolatban is. „A szigorú teológiai tanulmányaitok mellett nyitott elmével és szívvel hallgassátok meg a kultúra hangját is, mint ahogy a mesterséges intelligencia és a közösségi média kihívásait is. Főként pedig, ahogy Jézus tette, halljátok meg a kicsinyek, a szegények, az elnyomottak és a fiatalok gyakran csöndes kiáltását, akik értelmet keresnek az életüknek”.

A pápa üdvözli a papnövendékeket (@Vatican Media)

Ne legyenek felületesek és képmutatók; a válságok kegyelmi lehetőségek

Ugyanilyen fontos a megkülönböztetés is, ami – Mária példájára – képessé tesz a megőrzésre és az elmélkedésre. Arra, hogy összerakják a töredékeket, az álmokat, a vágyakat és az ambíciókat, amelyek a szívükben sorakoznak, olykor zavarosan. Óvakodjatok a felületességtől, utasítsatok el minden álcát és képmutatást – intette a pápa a szeminaristákat. „Jézusra függesztett tekintettel kell megtanulni nevet és hangot adni a szomorúságnak, a félelemnek, a szorongásnak, a méltatlankodásnak is, mindent összefüggésbe hozva Istennel. A válságokat, a korlátokat, az esendőségeket nem elfedni kell, hanem inkább a kegyelem és a húsvéti tapasztalat alkalmaiként megélni”.

Isten irgalmasságáról tanúskodni a hatalomvágy uralta világban

„Életetek legyen a szeretet ajándéka” – hangsúlyozta a pápa, emlékeztetve rá, hogy Krisztus szívét hatalmas együttérzés töltötte meg. „Egy olyan világban, ahol gyakran találkozunk a hálátlansággal és hatalomvággyal, és ahol olykor a leselejtezés kultúrájának logikája látszik érvényesülni, nektek az a hivatásotok, hogy tanúskodjatok Krisztus hálájáról és önzetlenségéről, szívének ujjongásáról és öröméről, gyengédségéről és irgalmáról. Gyakoroljátok a befogadást és a közelséget, a nagylelkű és önzetlen szolgálatot, hagyva, hogy a Szentlélek „felkenje” emberségeteket még a papszentelés előtt”.

XIV. Leó a Szent Péter-bazilika főhajóján halad át (@Vatican Media)

A papi élet szenvedélye vezesse őket

A papnövendékek előtt tehát egy hosszú, megkülönböztetéssel és képzéssel teli út áll. Soha ne adják alább, sose érjék be kevéssel, ne legyenek puszta passzív befogadók, hanem lelkesítse őket a papi élet, prófétai szívvel éljék meg a jelent és így tekintsenek a jövőbe.

Az elmélkedése végén XIV. Leó üdvözölte a püspököket, akik elkísérték a szeminaristákat, majd végighaladt a Szent Péter-bazilika hajóján a jelenlévők között: mosolygott, megszorította a felé nyújtott kezeket, rózsafüzéreket áldott meg, szeretettel megköszönte a sok ajándékot, amit kapott. A fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, sokan jegyzeteltek a pápa beszéde alatt, a legfontosabb gondolatokat fehér lapokra írták föl.