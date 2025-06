Leó pápa: nagyon sok ártatlan hal meg, együtt kell keresnünk a békét

XIV. Leó pápa interjút adott az olasz közszolgálati televíziónak (TG1 Rai), miután csütörtökön fölkereste a Vatikáni Rádió rövidhullámú adóállomását a Róma közelében található Santa Maria di Galeriában. Hangsúlyozta, milyen fontos a Vatikáni Rádió szolgálata, különösen azokon a helyeken, ahová nehéz eljutni. Szólt a napelem-projektről, ami nagyon szép lehetőség a klímaváltozás hatásainak enyhítésére.

Alessandro De Carolis / Gedő Ágnes - Vatikán

„Szeretném megújítani felhívásomat a békéért, hogy mindenáron elkerüljük a fegyverek használatát, a párbeszéd diplomáciai eszközein keresztül. Együtt keressünk megoldást arra a drámára, amit sok ártatlan halála okoz!” A Santa Maria di Galeriai adóállomás közelében, ahol csütörtökön megtekintette azokat a berendezéseket, amelyek elkísérték a Vatikáni Rádió több, mint 90 éves munkáját, XIV. Leó pápa megállt pár percre és válaszolt az olasz közmédia Vatikánszakértő újságírójának kérdéseire. Megerősítette békefelhívásait egy olyan világ számára, amelyet egyre inkább feldúlnak a dübörgő fegyverek.

A Vatikáni Rádió „jó szava”

A pápa beszélt az adóközpont múltjáról és jövőjéről is, melyet XII. Piusz hozott létre 1957-ben, ma pedig a klímaváltozás káros hatásaira kíván pozitív választ adni. „Nem ismertem ezt a központot, a Vatikáni Rádió antennáit” – mondta XIV. Leó, aki elmesélte, mennyire hasznos volt számára Latin-amerikai missziós szolgálata során, hogy egy kisrádión rövidhullámon foghatta a pápai adó műsorait, sokszor a hegyekben is, ahol nem volt más lehetőség. Hasonlóképpen Afrikában is, ahol az Ágoston-rend legfőbb elöljárójaként sok országba utazott. „Éjjel mindig hallgattam a híreket, egy jó szót a Vatikáni Rádió nagyon fontos szolgálata révén”.

Napelemrendszerrel példát mutatni a világnak

A Santa Maria di Galeriai központ most azon az úton halad, amit Ferenc pápa egy évvel ezelőtt jelölt ki Fratello sole – k. motu proprio rendelkezésével, hogy egy napelemmező felszerelésével biztosítsák Vatikánvárosi Állam energetikai önállóságát. XIV. Leó szerint ez nagyszerű lehetőség, az egyház vállalása, mely fontos példát ad a világnak. „Valamennyien ismerjük a klímaváltozás hatásait, és valóban az egész világról kell gondoskodnunk, az egész teremtett világról, ahogy Ferenc pápa nagyon világosan tanította” – nyilatkozta még az olasz közmédiának Leó pápa.