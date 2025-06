Leó pápa a politikusoknak: közjó, vallásszabadság, mesterséges intelligencia

Szombaton délelőtt találkozott 68 ország országgyűlési képviselőivel XIV. Leó pápa a politikusok jubileuma alkalmából. Morus Szent Tamás példáját állította eléjük, hogy a politikát ne foglalkozásnak tekintsék, hanem küldetésnek az igazságban és a jóban való növekedésre. A politikának válaszolnia kell a digitális kultúra adta kihívásokra, elősegítenie a vallásszabadságot és a vallásközi párbeszédet, valamint a társadalmi egyenlőséget.

Gedő Ágnes - Vatikán

A Szentatya örömmel köszöntötte az Interparlamentáris Unió találkozójának résztvevőit a politikusok szentévi audienciáján, amelyre 68 országból érkeztek küldöttségek. A magyar országgyűlési delegációt Bartos Mónika képviselő, az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar csoportjának első alelnöke vezeti, tagjai Hiller István, a magyar IPU csoport tagja, valamint Somfainé Ádám Katalin, az országgyűlés IPU irodájának vezetője.

A politikai tevékenységet XI. Piusz joggal nevezte a szeretet legmagasabb formájának. A társadalom és a közjó szolgálata ugyanis a keresztény szeretet cselekedeteként tűnik fel előttünk, ami sosem elméleti, hanem mindig arról tanúskodik, hogy Isten cselekszik az ember érdekében. Leó pápa három fő gondolatot bízott a politikusokra: a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését.

A pápai audiencia (@Vatican Media)

Az erőforrások igazságos elosztása

Az elsődleges feladatuk a közösség javának előmozdítása és védelme, különösen a gyengébbek és a kirekesztettek megóvása. XIII. Leót idézve a pápa rámutatott, hogy meg kell haladni azt az elfogadhatatlan aránytalanságot, amit az okoz, hogy kevesek óriási gazdagságot birtokolnak, míg ezzel szemben nagyon sokan szegénységben élnek. Ezek az állandósult igazságtalan helyzetek könnyen torkollnak erőszakba, majd háborúba. A jó politika viszont az erőforrások igazságos elosztásával hatékonyan szolgálhatja a harmóniát és a békét, mind társadalmi szinten, mind nemzetközi viszonylatban.

Emberi méltóság, vallásszabadság

A második fontos szempont a vallásszabadság és a vallásközi párbeszéd. Ezen a téren is sokat tehet a politika, elősegítve a feltételeket ahhoz, hogy ténylegesen megvalósuljon a vallásszabadság, és egy tiszteletteljes és építő találkozás alakuljon ki a különféle vallási közösségek között. Az Istenben való hit és az abból következő pozitív értékek egyéni és közösségi szinten is a jó és az igazság óriási forrásai – állapította meg Leó pápa. A természeti törvény lehet a közös nevező, melyet egyetemesen és minden korban elismertek, és ami irányt mutathat a törvényhozásban és a politikai intézkedésekben egyaránt. Különösen igaz ez a kényes etikai kérdésekre. Az 1948-ban jóváhagyott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata ma is időszerű, és segít az emberi személyt a középpontba állítani a maga elidegeníthetetlen méltóságával.

Az olasz kormányfő (@Vatican Media)

A mesterséges intelligencia szolgálja az embert

A harmadik fontos kérdés a mesterséges intelligencia jelentette kihívások megfelelő kezelése a politikában úgy, hogy valóban segítség legyen a társadalomnak, de ne sértse meg az emberi személy identitását és méltóságát, alapvető szabadságát. Maradjon mindig eszköz az ember javára, ahelyett, hogy csökkentené vagy legyőzné az ember fontosságát. Nagy figyelmet, előrelátó gondolkodást igényel ez a politikusoktól, egészséges, igazságos és biztonságos életstílus kidolgozását különösen a fiatal generációk számára. A személyes élet sokkal több, mint egy algoritmus, és a szociális kapcsolatokhoz humán térre van szükség, nem elegendő a képernyő. Bár sokmillió adat tárolására képesek a gépek, és néhány másodperc alatt sok kérdésre tudnak válaszolni, a mesterséges intelligencia csak statikus memóriával rendelkezik. Az ember memóriája ezzel szemben kreatív, dinamikus, alkotóképes, egyesíteni tudja a múltat, a jelent és a jövőt, értelmet keresve, figyelembe véve az etikai és egzisztenciális vetületet is.

A Szentatya üdvözli a képviselőket (@Vatican Media)

Morus Szent Tamás a védőszentjük

Szent II. János Pál a 2000-es szentév alkalmával a politikusok elé védőszentjük, Morus Szent Tamás példáját állította. Ő ugyanis éppen hitéből fakadóan maradt hűséges állampolgári felelősségéhez, szolgálta tökéletesen az államot. A politikát pedig nem foglalkozásnak tekintette, hanem küldetésnek arra, hogy növekedjen az igazság és a jó keresésében. A szabadság vértanúja és a lelkiismeret bajnoka ihlesse a politikusok lépteit – fohászkodott végül XIV. Leó pápa.