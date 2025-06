Leó pápa az olasz püspököknek: a béke nem lelki utópia, hanem nevelés eredménye

XIV. Leó pápa első ízben fogadta az Olasz Püspöki Konferencia tagjait a Vatikánban, akiknek a béke és az emberi méltóság lelkipásztori vonatkozásairól beszélt korunk kihívásaival szemben, mint a mesterséges intelligencia, a biotechnológia, a közösségi média. Arra buzdította a püspököket, hogy működjenek együtt a polgári hatóságokkal, és haladjanak előre a szinodális úton. Ne féljenek bátor döntéseket hozni! Vigyék el Krisztust az emberiségnek!

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

A több mint 200 tagú testületet fogadva Leó pápa örömének adott hangot, és fölidézte egy hónappal ezelőtti megválasztása pillanatait, amikor a Sixtus-kápolnából a Szent Péter-bazilika központi erkélyére menet áthaladt az Áldások termén, ahol most az audiencia zajlott. Ez a helyszín felidézi bennünk a szeretett Ferenc pápa utolsó Urbi et Orbi – üzenetét is, amelyet a világhoz intézett és amelyben békét kért a népek számára. Ezt a felhívást ismételte meg a konklávén megválasztott XIV. Leó pápa is első beszédében, amikor a feltámadt Úr szavaival köszöntötte az őt ünneplő híveket: Békesség nektek!

A pápa és Zuppi bíboros (ANSA)

Az egyház a kiengesztelődésért

A nemzetközi feszültséggel és növekvő erőszakkal terhes világnak nagy szüksége van a békére. Ezért Leó pápa arra kérte az olasz püspököket, hogy nagy lelkipásztori figyelemmel kezeljék a békét, amit a mindennapi élet színterein kell megvalósítani. A plébániák, a lakónegyedek, a városi és az egzisztenciális lét perifériái, ahol az emberi és a társadalmi kapcsolatok nehezen működnek és megjelenik a konfliktus, szomjazzák az egyház kiengesztelő erejű jelenlétét – állapította meg a Szentatya. Minden egyházmegye indítson folyamatokat, amelyek az erőszakmentességre nevelnek, kezdeményezzék a helyi konfliktusokban a közvetítést a szembenálló felek között, támogassák a befogadás projektjeit, melyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják. Minden közösség váljon a béke házává, ahol megtanuljuk kihúzni az ellenségeskedés méregfogát a párbeszéden keresztül, ahol az igazságosságot gyakoroljuk és őrizzük a megbocsátást.

A béke nem egy spirituális utópia, hanem alázatos út, amely mindennapi gesztusokból áll, ahol összefonódik a türelem és a bátorság, a meghallgatás és a cselekvés. Ez pedig ma jobban mint valaha a mi figyelmes és tevékeny jelenlétünket igényli – tette hozzá a pápa.

A személy kapcsolat és titok, nem algoritmus

A mai kor számos kihívást rejt az emberi személy méltóságával kapcsolatban – folytatta beszédét XIV. Leó. A mesterséges intelligencia, a biotechnológiák, az adatgazdaság és a közösségi média mélyen megváltoztatják az életről való felfogásunkat és annak tapasztalatát. Ebben a valóságban félő, hogy az emberi méltóság ellaposodik vagy elfelejtődik, és funkciók, automatizmusok, szimulációk veszik át a helyét. De a személy nem algoritmusok rendszere: teremtett lény, kapcsolat, misztérium – figyelmeztetett a Szentatya. Ezért sürgősen arra van szükség, hogy az olasz helyi egyház Jézussal a középpontban az antropológiai megközelítést elsődleges helyen alkalmazza a lelkipásztori döntésekben. Az emberről való gondolkodás nélkül az etika puszta kódexszé válik, a hit pedig félő, hogy testetlen lesz.

A pápa elmondja beszédét (ANSA)

Párbeszéd és szinodalitás

Ápolják a párbeszédet minden egyházi valósággal, a plébániákkal, társulatokkal és mozgalmakkal, adjanak teret a nemzedékek közötti meghallgatásnak, a különböző világokkal való találkozásnak, hiszen csak ott születhet közösség, ahol meghallgatjuk egymást, és az igazság csak így lesz hihető. Haladjanak előre a szinodális folyamatban, maradjanak egységesek, hagyják, hogy a Lélek provokálja őket. A szinodalitás hassa át gondolkodásukat, szívüket, döntési folyamataikat és cselekvési módjukat – biztatta az olasz püspököket a pápa.

Bekapcsolni Krisztust az emberiség vérkeringésébe

Derűsen nézzenek előre és ne féljenek bátor döntéseket hozni! Hirdessék az evangéliumot mindenkinek, mert ez a legfontosabb ahhoz, hogy jól és boldogan éljünk. Figyeljenek oda a világi hívekre, hogy Isten szavával és az egyház társadalmi tanításával felvértezve ők is evangelizáljanak a munkahelyükön, az iskolákban, a kórházakban, a társadalmi és kulturális közegben, a gazdaságban és a politikában egyaránt. A római pápát sajátos kapcsolat fűzi az olasz püspökökhöz, hiszen az ő prímásuk, és mindig számíthatnak a kollegialitás szellemében végzett szolgálatára.

Működjenek együtt a polgári hatóságokkal is helyi szinten. Olaszországban elterjedt a szekularizáció, a hittől való egyfajta eltávolodás, a demográfiai válság, mely bátor cselekvést kíván a püspökök részéről. Megújult lendülettel hirdessék az evangéliumot és adják át a hitet, helyezzék Jézus Krisztust a középpontba, és segítsenek az embereknek abban, hogy személyes kapcsolatot éljenek meg Jézussal, hogy fölfedezzék az evangélium örömét. Ez a legfőbb feladat, ami minden másra is ösztönöz: elvinni Krisztust az emberiség „vérkeringésébe” – mondta még az olasz püspököknek Leó pápa.