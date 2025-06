Leó pápa: „Az USA-ba kivándorolt sok olasz jellegzetessége a katolikus hite volt”

XIV. Leó pápa június 4-én, szerdán reggel üdvözölte a Nemzeti Olasz-Amerikai Alapítványt a Vatikánban.

Deborah Castellano Lubov / Somogyi Viktória – Vatikán

„Olaszországból az Egyesült Államokba bevándorolt ​​sok ember jellegzetessége a katolikus hite volt, amely még a nehéz pillanatokban is támogatást nyújtott nekik, amikor a virágzó jövő reményével megérkeztek új hazájukba.” Ezzel a gondolattal üdvözölte XIV. Leó pápa szerdán reggel a Nemzeti Olasz-Amerikai Alapítványt a Vatikánban. Az Alapítvány létrejöttének 50. évfordulója alkalmából a Szent Péter téren tartott heti általános kihallgatás előtt fogadta őket. A Szentatya angol nyelven melegen üdvözölte az Alapítvány igazgatótanácsának tagjait, és méltatta erőfeszítéseiket.

Hitük támogatta őket

„Ahogy jól tudják, több tízmillió amerikai büszkén vállalja olasz örökségét, még akkor is, ha őseik generációkkal ezelőtt érkeztek az Amerikai Egyesült Államokba.” Leó pápa megköszönte nekik munkájukat, hogy a fiatalokat megismertetik az olasz kultúrával és történelemmel, valamint ösztöndíjakat és egyéb jótékonysági segítséget nyújtanak mindkét országban, ami „segít fenntartani a két nemzet közötti kölcsönösen előnyös és kézzelfogható kapcsolatot”. Az olasz bevándorlók katolikus hite gazdagon kifejezésre jutott a népi ájtatosságban és a vallásgyakorlásban, amelyet az Egyesült Államokban is folytattak. „Ez a hit támaszt nyújtott nekik a nehéz pillanatokban is, amikor egy virágzó jövő reményével érkeztek meg új hazájukba.”

Becsüljétek meg örökségeteket!

A pápa emlékezetetett, hogy a csoport vatikáni látogatására a remény szentévében került sor. Arra hívta őket, hogy élvezzék Róma lelki gazdagságát, ahol „Péter és Pál apostolok, valamint számos szent sírja található, akik a történelem nehéz időszakaiban erősítették az Egyházat”. „Egy olyan korban, amelyet sok kihívás sújt, újítsátok meg a remény és a jövőbe vetett bizalom érzését” – buzdított a Szentatya. Mielőtt apostoli áldását adta volna, XIV. Leó pápa biztosította őket: „Imádkozom, hogy mindannyian és családjaitok mindig becsben tartsák azt a gazdag lelki és kulturális örökséget, amelyet az elődeitektől örököltetek.”