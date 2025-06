Leó pápa imádkozik a grazi lövöldözés áldozataiért

A szerdai általános audiencia végén a Szentatya imáiról biztosította a grazi középiskolában bekövetkezett tragédia áldozatait. Köszöntötte a világ minden tájáról érkezett híveket, és arra buzdította őket, hogy a közelgő Szentháromság vasárnapjára, készítsék fel szívüket az Atya, a Fiú és a Szentlélek befogadására.

Gedő Ágnes – Vatikán

XIV. Leó pápa a Szent Péter-téren összegyűlt mintegy negyvenezer hívőnek megtartott katekézise után megemlékezett a kedden történt drámai esetről, ami megrázta a nemzetközi közösséget. Az egyik grazi középiskolában egy korábbi diák tüzet nyitott a tantermekben. Tizenegyen meghaltak, közülük kilenc diák, és mintegy harmincan megsérültek, van, aki súlyos állapotban van. Az áldozatok az iskola tanulói, tehát 14 és 18 év közötti diákok, valamint legalább egy felnőtt. A halottak között van az elkövető is, aki végzett magával. Az egyik sebesült, akit a grazi egyetemi kórházban ápoltak, néhány órával később belehalt sérüléseibe. A pápa valamennyiükért imádkozik. „Szeretném imáimról biztosítani a grazi iskolában bekövetkezett tragédia áldozatait. Közel állok a családokhoz, a tanárokhoz, az iskolatársakhoz. Az Úr fogadja be békéjében ezeket a gyermekeit” – fohászkodott Leó pápa.

Leó pápa köszönti a híveket (@VATICAN MEDIA)

Jézus Szent Szíve tisztelete Lengyelországban

A lengyel zarándokokhoz fordulva emlékeztetett rá, hogy júniusban a népi ájtatosság szerint Jézus Szent Szívét tisztelik különösen. Bátorította őket ennek a hagyománynak az ápolására, bízzák magukat Krisztus Szívére, aki az élet és a szentség forrása. Kérjék bizalommal az Urat, hogy ismertesse meg velük szívét és hallgassa meg kiáltásukat.

Kapcsolódó cikk 11/06/2025 Leó pápa katekézise Jézus gyógyításairól: Bartimeus megnyílt szemekkel követi Mesterét A példabeszédekben rejlő reménységet szemlélő, még Ferenc pápától megörökölt téma után Leó pápa mostani szerdai katekézisében Jézus életének egy másik lényeges vonása felé fordult, ...

Angol ajkú zarándokok

Az angolul beszélő hívek is nagy számban voltak jelen az audiencián, különösen Angliából, Skóciából, Belgiumból, Kamerunból, Zimbabwéből, Kínából, Indonéziából, a Fülöp-szigetekről, Szingapúrból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek csoportok. A Szentháromság vasárnapra készülve a pápa arra szólította őket, hogy készítsék fel szívüket az Atya, a Fiú és a Szentlélek befogadására.

Vigyük Jézus elé nehézségeinket

A francia ajkú zarándokok Gabonból, Svájcból, Réunionból és Franciaországból érkeztek. „Bizalommal vigyük Jézus elé megpróbáltatásainkat, korlátainkat és gyengeségeinket, mint ahogy a szeretteinkét is. Vigyük el azoknak a szenvedését is, akik elveszettnek érzik magukat és nem lelik a kiutat. Kiáltsatok értük is, és bizonyosak lehettek benne, hogy az Úr meghallgat és gondjaiba vesz titeket!” – mondta a francia zarándokoknak a pápa.

A kínai híveket arra buzdította a Szentatya, hogy éljék meg életükben a Szentlélek működését, hogy sugározzák maguk körül a hit örömét.

Szerzetesnők az audiencián (@Vatican Media)

Könyvelők, szerzetesrendek, fiatalok

Az olasz csoportok között kiemelten köszöntötte a pápa a könyvelők és könyvvizsgáló szakértők zarándoklatát. Jelentős szerepet töltenek be a pénzügyi erőforrások kezelésében, valamint a vállalkozások és az egyes állampolgárok támogatásában. Végezzék munkájukat odaadóan és felelősen, hozzájárulva így a társadalom jólétéhez, valamint az etikus és igazságos gazdasági fejlődéshez. Több szerzetesi kongregáció tagjai is jelen voltak a Szent Péter-téren. Hozzájuk fordulva Leó pápa azt kívánta, hogy találkozásuk Péter utódával ösztönözze őket a hit útján való kitartásra, és így olyan közösségeket hozzanak létre, amelyek képesek hatásos evangéliumi tanúságot tenni a mai világban.

Isten szeretete és a Szentháromság misztériuma

A fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz szóló köszöntésében a Szentatya a közelgő Szentháromság vasárnap ünnepéről szólt. A szentháromság misztériumának szemlélése vezesse be őket egyre inkább az isteni szeretetbe, hogy minden körülmények között végrehajtsák az Úr akaratát. Szeretettel köszöntötte a pápa az olasz Etika, Kultúra és Sport Mozgalom tagjait az audiencián.

XIV. Leó pápa ifjú házasokkal (@Vatican Media)

Vasárnap a Szent Péter-bazilikában tartják a pápai szentmisét

A Szentszék Sajtóközpontja arról tájékoztatott, hogy a várható nagy melegre való tekintettel június 15-én, vasárnap a sport jubileumára meghirdetett szentmisét nem a Szent Péter-téren mutatja be a pápa 10 órakor, hanem fél órával később, vagyis fél 11-kor a Szent Péter-bazilikában kerül sor a szertartásra.