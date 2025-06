Leó pápa a Giro d’Italia résztvevőinek: példakép vagytok a világ fiataljainak

XIV. Leó pápa június elsején fogadta a Giro d’Italia kerékpáros körverseny sportolóit a Vatikánban, amelyen áthaladtak. Arra buzdította őket, hogy ápolják az egész embert: testet és elmét, szívet és lelket. Kezet fogott a Maglia rosa (rózsaszín póló) boldog tulajdonosával, az összesített győztes brit Simon Yates-szel, aki az élen hajtott a 3 kilométeres szakaszon végig a Vatikáni Kerteken.

Edoardo Giribaldi / Gedő Ágnes - Vatikán

Vasárnap délután fél négykor XIV. Leó pápa üdvözölte a Giro d’Italia kerékpárosait, akik nem verseny keretében, hanem José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Pápai Dikasztérium prefektusának kezdeményezésére, Ferenc pápa jóváhagyásával kiegészítették a római szakaszt és áthaladtak a Vatikánon. Az eseményt Vatikánvárosi Állam Kormányzósága és az Athletica Vaticana együtt szervezte.

A vatikáni szakasz (@Vatican Media)

A pápa köszöntése

A Protomártírok terén (a Szent Péter-bazilika és a VI. Pál-terem között) jött létre a várva várt találkozó a versenyzők és a pápa között. Most nem a gyorsaság volt a fontos, éppen ellenkezőleg: semmi hajrá, előzés, ehelyett az nyert, akinek sikerült elkapnia XIV. Leó pápa pillantását és részesülni áldásában. A Szentatya mellett Raffaella Petrini nővér, Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke állt, illetve a verseny vezetői, akik átnyújtották a pápának a győzelmet jelképező híres Maglia rosát, a rózsaszín mezt. Ott volt még az összetett győztes, Simon Yates, aki kezet foghatott XIV. Leó pápával. Ezt követően a többi díjazott is odaléphetett a pápához, aki rögtönzött szavakkal, előbb olaszul, aztán angolul köszöntötte a résztvevőket. „Jó napot kívánok mindenkinek! Isten hozta Önöket a Vatikánban! Szép napot mindenkinek!” „Tudjátok, hogy példát jelentetek a fiataloknak az egész világon. Tényleg nagyon kedvelt a Giro d’Italia és nemcsak Olaszországban”.

A kerékpározás - mint minden sport – nagyon fontos – állapította meg Leó pápa, majd közvetlenül a sportolókhoz fordult: „Remélem, hogy amiképp megtanultátok ápolni a testeteket, úgy a lelketek is mindig áldott lesz, és mindig odafigyeltek az ember egészére: testre, elmére, szívre és lélekre”.

Ezután anyanyelvén, angolul is szólt pár szót XIV. Leó pápa, emlékeztetve rá, hogy itt mindenkit szívesen látnak, mind a Vatikánban, mind pedig az egyházban, ami Isten szeretetét képviseli minden ember számára. Mosolyogva és a kereszt jelével kísérte a tovább induló kerékpárosokat a pápa, akiket jelenléte csöndes ereje támogatott.

A pápa kezet fog az idei győztessel (@Vatican Media)

A vatikáni szakasz

A 108. Giro utolsó szakasza nemcsak a sportról szólt: inkább zarándoklat volt két keréken. A verseny helyett a szimbólumé volt a főszerep. Idén emléket állítottak Ferenc pápának, a Remény szentévében, mely hívek ezreit szólítja ma is Rómába, köztük a kerékpárosokat a világ minden tájáról. A vatikáni szakasz mintegy három kilométeren át vezetett a történelem és a csend, a kövek és a sóhajok között, végig a Vatikáni Kerteken át a városállam falai mentén egészen a Lourdes-i Szűzanya barlangjának másolatáig, a Szent János-toronyig és a helikopterleszállópályáig. Onnan ereszkedtek le a Mater Ecclesiae kolostorhoz, elhaladva a vatikáni vasútállomás előtt. Egy lelki utazás Isten Anyja ábrázolásai előtt, kezdve a Jó Tanács Anyja mozaiktól, mely a XIV. Leó pápának olyan kedves ágostonos hagyományhoz kötődik. A föld számos pontján Patrónájukként tisztelt Mária-képek is szimbolizálják a soknemzetiséget, ami a Giro versenyt is jellemzi: 159 kerékpáros vett részt rajta 29 országból. A vatikáni szakasz a Szent Márta-háznál ért véget, majd a sportolók a Perugino kapunál hagyták el a városállamot, hogy megkezdjék a hivatalos szakaszt.

Kerékpárosok a Vatikáni Kertekben (@Vatican Media)

A pápák és a kerékpározás

XIV. Leó pápa kapcsolata a sporttal már ismert: bejárták a világsajtót a fotók, amelyen együtt látható Jannik Sinner teniszezővel, majd fogadta a Serie A olasz kupagyőztes Napoli focicsapatát. De a kerékpározás története szorosabban összefonódik a pápasággal, pontosan 1946. június 26-a óta, amikor is XII. Piusz pápa fogadta a Szent Damazusz-udvarban a Giro d’Italia versenyzőit, akik ez után indultak a Róma-Perugia 191 kilométeres szakaszára. Akkor Gino Bartali olasz országúti kerékpáros győzött. XII. Piusz, VI. Pál, II. János Pál is buzdította a Giro résztvevőit a hit és a remény útjain. Emlékezetesek a velencei pátriárka, Albino Luciani szavai – aki hat évvel később I. János Pál néven lett pápa -, aki 1972. május 20-án azt mondta: „Ha minden sport humánus, akkor nekünk, olaszoknak a Giro d’Italia a lehető leghumánusabb”.