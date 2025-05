XIV. Leó és Zelenszkij elnök telefonbeszélgetése: Meghívtam a pápát Ukrajnába

A kijevi vezető az X közösségi hálón jelentette be, hogy telefonon beszélt az új pápával, és megköszönte neki az ország iránti támogatását. Az államfő meghívta a Szentatyát Ukrajnába: „Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek. Megállapodtunk egy személyes találkozó megszervezésében.”

Somogyi Viktória – Vatikán

„Beszéltem XIV. Leó pápával. Ez volt az első beszélgetésünk, de így is nagyon szívélyes és jelentős volt. Megköszöntem Őszentségének Ukrajna és népünk iránti támogatását.” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalán jelentette be, hogy telefonbeszélgetést folytatott az újonnan megválasztott pápával. A hívást megerősítette a Szentszék Sajtóirodájának igazgatója, Matteo Bruni.

Egy hosszú bejegyzésben Zelenszkij mély elismerését fejezte ki a pápa vasárnapi Regina Coeli imájakor elhangzott szavaiért, miszerint „igazságos és tartós békét kell elérni országunk számára, és szabadon kell engedni a foglyokat”. Hozzátette azt is, hogy beszélt a pápával „az Oroszország által deportált több ezer ukrán gyermekről”. „Ukrajna a Vatikán segítségére számít, hogy hazavigye őket családjaikhoz. Tájékoztattam a pápát az Ukrajna és partnereink közötti megállapodásról, amely szerint a mai naptól kezdődően legalább 30 napos teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell kezdődnie” – írta az elnök. „Megerősítettem továbbá, hogy Ukrajna készen áll a további tárgyalásokra bármilyen formátumban, beleértve a közvetlen megbeszéléseket is – ezt az álláspontot korábban többször is hangsúlyoztuk.”

A bejegyzés végén Zelenszkij kifejti, hogy meghívta XIV. Leó pápát apostoli látogatásra Ukrajnába: „Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek. Megegyeztünk, hogy kapcsolatban maradunk, és a közeljövőben személyes találkozót szervezünk.”