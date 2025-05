XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be Szent Péter sírja közelében

XIV. Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter sírjánál (@Vatican Media)

Vasárnap reggel XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter sírja közelében lévő oltárnál, majd imádkozott elődei sírjainál és a palliumok fülkéje előtt. Homíliájában a hivatások ébresztésének fontosságát emelte ki az evangéliumi élet jó példáin keresztül. Isten Szavának meghallgatása a jó ítélőképesség előfeltétele.

Somogyi Viktória – Vatikán

Vasárnap reggel XIV. Leó pápa lement a vatikáni grottákba, hogy szentmisét mutasson be annál az oltárnál, amely Szent Péter sírja közelében található. A hírt a Szentszék Sajtóirodája jelentette be, közölve, hogy Szent Ágoston rendjének generális perjelje, Alejandro Moral Anton atya koncelebrált a pápával. A szentmise végén a pápa megállt imádkozni elődei sírjainál és a pallium fülkéje előtt.

Adjuk át életünket Krisztusnak, akitől függünk

A húsvéti időszakban oly jelentős vasárnap prédikációjában, amelynek első részét angolul, majd második felét olaszul mondta el, Prévost pápa a napi liturgia evangéliumáról, a Jó Pásztorról elmélkedett. A péteri szolgálat új küldetésének kezdetén a pápa Jézus Krisztus példájára tekintett, „akinek átadjuk életünket, és akitől függünk”. Anyák napján (Olaszországban május második vasárnapján ünneplik), amelyről a pápa nem mulasztott el megemlékezni, kijelentette, hogy „Isten szeretetének egyik legszebb kifejeződése az a szeretet, amelyet az anyák árasztanak szét, különösen gyermekeik és unokáik felé”.

A hivatások a jó példából születnek

A hivatásokról szólva, hiszen ezen a napon ünnepli az egyház a Hivatások világnapját, XIV. Leó megjegyezte, hogy a bíborosok legutóbbi megbeszélései során, az új pápa megválasztása előtt és után sokat beszéltek erről a témáról, „és arról, hogy mennyire fontos, hogy mindannyian együtt keressük azokat. Először is azzal, hogy jó példát mutatunk az életünkben, örömmel, az Evangélium örömét élve, nem másokat elbátortalanítva, hanem keresve a módját annak, hogy bátorítsuk a fiatalokat, hogy meghallják az Úr hangját, kövessék azt és szolgáljanak az Egyházban”.

Tudni kell meghallgatni

XIV. Leó pápa ezután kiemelte az Evangélium hirdetésének egyetemes szellemét, és így buzdított: „Bátorság! Félelem nélkül!”. A küldetés néha áldozatokkal is jár – emlékeztetett, és hangsúlyozta, hogy milyen fontos meghallgatni. Tudatában annak, hogy egyre jobban meg kell tanulnunk meghallgatni az Igét és másokat, hogy „párbeszédbe tudjunk lépni”, a pápa megerősítette, hogy ez a hidak építésének előfeltétele, amelyeket Péter székébe való megválasztása utáni első szavaiban is említett. „Tudnunk kell, hogyan kell meghallgatni úgy, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne zárjuk be az ajtókat azt gondolva, hogy miénk a teljes igazság, és senki más nem mondhat nekünk semmit” – mutatott rá XIV. Leó. Ebből fakad majd nagyobb világosság ahhoz, hogy megértsük, milyen irányba hív az Úr.