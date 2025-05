XIV. Leó pápa papokat szentelt: Nem tökéletesnek kell lenni, hanem hitelesnek!

Szombaton délelőtt 10 órakor XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában 11 diakónust szentelt pappá a Római Egyházmegye számára. A szertartáson mintegy 5500-an vettek részt. Homíliájában Mária Erzsébetnél tett látogatásának liturgikus jelentéséről, valamint arról elmélkedett, hogy a papok Isten népéhez tartoznak, és a legfontosabb feladatuk az egyház hiteles arcának felmutatása.

Gedő Ágnes – Vatikán

Kedves testvéreim! Nagy öröm ez a mai nap az egyház számára és mindannyiótoknak, szentelendő papoknak és hozzátartozóitoknak, barátoknak és a képzésetek éveiben veletek tartó társaknak – kezdte szentbeszédét a pápa. A papszentelés szertartásában több helyütt szerepel a kapcsolat Isten népével. Az isteni öröm mélysége, tágassága és még a tartama is, amit most megélünk egyenesen arányos azokkal a kapcsolatokkal, amelyek léteznek és növekednek majd a szentelendő papok és a nép között, amelyből származnak, amelynek részei maradnak és akikhez küldetésük szól.

A pápa elmondja beszédét (ANSA)

A pap identitása Krisztussal, az örök Főpappal való egységétől függ

Isten népe vagyunk – állapította meg Leó pápa, majd emlékeztetett rá, hogy a II. vatikáni zsinat jobban tudatosította ezt, mintegy megelőzve az időt, amikor az odatartozás meggyengült és az Istentudat is ritkább lett. Ti vagytok a tanúi annak, hogy Isten nem fáradt bele abba, hogy egybegyűjtse gyermekeit, akik bár különbözőek, mégis egy dinamikus egységbe vonta őket. Isten öröme nem zajos, hanem valóban megváltoztatja a történelmet, és közel hoz bennünket egymáshoz. Ennek ikonja Mária látogatása Erzsébetnél, melyet a világegyház május utolsó napján ünnepel. Ebből a találkozásból látjuk kibontakozni a Magnificatot, annak a népnek az énekét, akit meglátogatott a kegyelem.

Jézushoz kapcsolódunk

Jézus az evangéliumban nem úgy tűnik fel előttünk, mint akit lesújt a közelgő halál, sem pedig a megszakadt vagy be nem teljesült kapcsolatok miatti csalódás. Az imában ezek erősebbé válnak a halálnál. Ahelyett, hogy saját személyes sorsára gondolna, Jézus az Atya kezébe helyezi az itt lent épített kötelékeket. És mi ennek részesei vagyunk! Az evangélium éppen azokon a kapcsolatokon keresztül ért el hozzánk, amit a világ elkoptathat, de nem tud elpusztítani.

11 diakónust szentelt pappá Leó pápa (ANSA)

Ne szakadjatok el Isten népétől!

Kedves szentelendők! Ti is így tekintsetek magatokra, Jézushoz hasonlóan! – buzdított Leó pápa, majd hozzátette: Istené lenni, Isten szolgáinak, Isten népe szolgáinak lenni a földhöz köt minket: nem egy eszmei világhoz, hanem a valóságoshoz. Jézushoz hasonlóan hús és vér emberek azok, akiket az Atya az utatokra helyez. Nekik szentelitek magatokat, anélkül, hogy elszakadnátok, elszigetelődnétek tőlük, anélkül, hogy a kapott ajándékból egyfajta kiváltságot csináltátok. Ferenc pápa sokszor óva intett minket ettől, mert az önreferencialitás kioltja a misszió tüzét.

Isten gyermekei vagyunk, ez a legnagyobb hatalom

Az egyház felépítésénél fogva kifelé forduló, mint ahogy nyitott Jézus élete, szenvedése, halála és feltámadása. Minden szentmisében magatokévá teszitek szavait: „Értetek és mindenkiért”. Soha senki nem látta Istent. Ő felénk fordult, kilépett önmagából. Fia lett az egzegézis, az élő elbeszélés. És megadta nekünk a hatalmat, hogy Isten gyermekei legyünk. Ne keressetek, ne keressünk más hatalmat! A kézrátétel gesztusa, amellyel Jézus fogadta a gyermekeket és gyógyította a betegeket, újítsa meg bennetek messiási küldetése felszabadító erejét! – mondta Leó pápa. Az Apostolok cselekedeteiben ez a gesztus, amit hamarosan megismétlünk a teremtő Lélek átadása. Így Isten Országa már most szeretetközösségbe hozza személyes szabadságotokat, nyitottan, fiatal intelligenciátokat és erőtöket beleépítve a küldetésbe, melyet Jézus egyházának átadott. Ahogy Szent Pál mondta az efezusi közösségnek: “Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek” (ApCsel 20,28). Őrzők, nem urak. A küldetés Jézusé.

A pápa imádkozik (ANSA)

Ő feltámadt, tehát él és előttünk jár. Semelyikünknek nem hivatása helyébe lépni. A mennybemenetel napja az ő láthatatlan jelenlétére nevel minket. Ő bízik bennünk, helyet készít nekünk, sőt azt mondta: „Jobb nektek, ha én elmegyek” (Jn 16,7).

Kedves szentelendők! Mi, püspökök is, helyet készítünk nektek azzal, hogy bevonunk a küldetésbe – folytatta homíliáját XIV. Leó pápa. Ti pedig helyet készítetek minden hívőnek és teremtett lénynek, akikhez a Feltámadott közel áll, és akiben szeret meglátogatni és meglepni minket. Isten népe sokkal nagyobb, mint amit mi látunk. Ne szabjunk határokat neki!

Hiteles, átlátszó élet

Szent Pál azt mondta: „Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt” (ApCsel 20,18). Őrizzük meg szívünkben és elménkben ezt a kifejezést! Ti tudjátok, hogyan viselkedtem: vagyis élete átlátszó volt. Ismert, olvasható, hiteles élet. Mi Isten népében vagyunk benne, ezért ahhoz, hogy előttük járjunk, hiteles tanúságot kell tennünk – figyelmeztetett a papszentelésen a pápa. Együtt fogjuk újra felépíteni a megsebzett egyház hitelességét, amelyet egy megsebzett emberiséghez egy megsebzett teremtett világba küldtek. Nem számít a tökéletesség, de fontos, hogy hitelesek legyünk”.

A feltámadt Jézust megmutatja sebeit, még ha az emberiség visszautasításának jelei is, megbocsát nekünk és elküld minket. Ezt ne feledjük! Ő ma is ránk lehel és a remény szolgáivá tesz minket. „Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint” (2Kor 5,16): mindaz, ami szemünk előtt összetörtnek és elveszettnek tűnt, a kiengesztelődés jegyében látszik most. Krisztus szeretetének hatalmában vagyunk. Ez egy olyan hatalom, ami szabaddá tesz és felruház arra, hogy ne birtokoljunk másokat. Felszabadít, nem birtokol. Istené vagyunk: nincs ennél nagyobb gazdagság. Ez az egyetlen gazdaság, ami, ha megosztják, megsokszorozódik. Vigyük el együtt a világba, amit Isten oly nagyon szeretett, hogy ideadta nekünk egyszülött Fiát. Így telik meg értelemmel ezeknek a testvéreinknek az életajándéka, akiket most pappá szentelünk. Adjunk értük hálát Istennek, aki a papi szolgálatra hívta őket, eget és földet egyesítve. Máriában, az egyház Anyjában felragyog ez a közös papság, mely feölemeli az alázatosakat, összeköti a nemzedékeket és általa boldogoknak neveznek minket. Járjon közben értünk Ő, a Bizalom és a Remény Anyja! – fohászkodott végül XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában tartott papszentelési homíliájában.