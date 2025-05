Átadni magunkat Annak, aki az Egyházat vezeti – Andrea Tornielli vezércikke

A Vatikáni Rádió főszerkesztője a pápai szolgálat elfogadásának lelki jelentőségéről elmélkedik, mint a Krisztusba vetett bizalom cselekedetéről, aki az Egyházat vezeti.

Andrea Tornielli / Somogyi Viktória – Vatikán

A római egyházmegyének van püspöke, az egyetemes egyháznak pedig pásztora. Olyan gyorsasággal történt, hogy a konklávé kijelölte Péter utódját, amely csak azokat lepheti meg, akik a politika szemüvegén keresztül látják az Egyház életét. Köszönöm Szentatya, hogy elfogadta. Köszönöm, hogy igent mondott, és hogy átadta magát Annak, aki az Egyházat vezeti – írja Andrea Tornielli vezércikkében az új pápa megválasztásának estéjén.

Újra eszembe jutnak VI. Pál emlékezetes szavai, amelyeket 1968 decemberében, a zsinat utáni tiltakozások nehéz időszakában mondott a Lombard Kollégium diákjai előtt: „Sokan szenzációs gesztusokat, energikus és határozott beavatkozásokat várnak a pápától. A pápa nem hiszi, hogy más utat kellene követnie, mint a Jézus Krisztusba vetett bizalmat, aki jobban törődik az egyházával, mint bárki más. Ő lesz az, aki lecsendesíti a vihart. Hányszor ismételte a Mester: „Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!”. A pápa lesz az első, aki végrehajtja az Úr ezen parancsát, és gyötrelem vagy indokolatlan szorongás nélkül átadja magát Jézus titokzatos játékának, amely láthatatlan, de a legbiztosabb segítséget nyújtja Egyházának. Ez nem egy steril vagy tehetetlen várakozás, hanem inkább egy éber, imádságos várakozás. Ezt az állapotot maga Jézus választotta számunkra, hogy teljes mértékben működhessen. A pápát is segíteni kell az imával.”

A világ ma vihar közepén áll, háborúk és erőszak rázzák meg. Imádkozzunk a békéért! Imádkozzunk Péterrel és Péterért, aki ma felvette a Leó nevet, és újra egyesül a „Rerum novarum” pápájával. És általa hitben megerősítve mi is megtanuljuk átadni magunkat Annak, aki a kereszt fájáról uralkodik, magán hordozva az emberiség sebeit.