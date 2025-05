A pápa a genazzanói Jó Tanács Anyja Mária-kegyhelyen imádkozott szolgálatáért

XIV. Leó pápa szombaton délután a Róma közelében található Genazzano településre látogatott, hogy felkeresse az ágostonrendiek kezelésében álló Mária kegyhelyet, ahol egy Albániából érkezett Mária-képet őriznek. A pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, és így imádkozott a Szűzanya ikonja előtt: „Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az Egyház által rám bízott új szolgálat első napjaiban, hogy Péter utódjaként vigyem tovább küldetésemet.”

Somogyi Viktória – Vatikán

Első meglepetésszerű látogatására XIV. Leó pápa egy szimbolikus helyet választott, egy Róma közeli szentélyt, amely kedves az ágostonrendiek számára, akik 1200 óta vannak jelen a kegyhelyen: a genazzanói Jó Tanács Anyja Mária kegyhelyet. A pápa szombat délután 4 óra körül érkezett oda magánlátogatásra.

A Szent Ágoston-rend szerzetesei által igazgatott kegyhelyen egy ősi Szűzanya-kép található, amely Shkodrából (Albánia) származik, és amely kedves a rendnek és XIII. Leó pápa emlékének, aki soha nem tudott ellátogatni oda, de 1903-ban basilica minor rangra emelte. Más pápák viszont felkeresték a Jó Tanács Anyja kegyhelyet: XXIII. János 1959-ben és II. János Pál 1993-ban. Ma azonban XIV. Leó pápa, aki bíborosként 2024. április 25-én szentmisét mutatott be a kegyhelyen a Jó Tanács Anyjának „megérkezése” ünnepén. Prévost bíboros homíliájában akkor kifejezte odaadását a Szűzanya iránt, és arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriától a béke és a kiengesztelődés terjesztéséhez a világban.

XIV. Leó pápa autójából üdvözli a híveket Genazzanóban (ANSA)

Üdvözölte az egybegyűlteket és imádkozott a Szűzanyához

Szombat délután Leó pápa egy Volkswagen multivannal érkezett a Mária-kegyhelyre, az első ülésen ült. Több száz fős, ujjongó tömeg fogadta, akik a téren gyűltek össze, vagy az ablakokból és erkélyekről üdvözölték. Sokan azt kiabálták, hogy „Leone, Leone” (a Leó név olasz változata), és a környező utcák fokozatosan megteltek emberekkel. Miután belépett a templomba, ahol üdvözölte a szerzeteseket, a pápa megállt imádkozni, először az oltár előtt, majd a Szűzanya képe előtt, ahol elhelyezett egy csokor fehér rózsát. A kegyhelynek XIV. Leó pápa egy kelyhet és egy paténát adományozott. A paténa a szertartásokon használt kis, lapos, köralakú tálca, a szentmisén az ostyát helyezik rá. A jelenlévőkkel együtt elmondta II. János Pál pápa imáját a Jó Tanács Anyjához.

XIV. Leó pápa a kegyhely ágostonrendi rektorával

Máriára bízta szolgálatát

Végül, az Üdvözlégy Mária és a Salve Regina eléneklése után a pápa a templomban lévőkhöz fordult. Köszöntötte őket és Genazzano lakosait, akik az épület előtt gyűltek össze: „Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az új szolgálatom első napjaiban, amelyet az Egyház rám bízott, hogy Péter utódjaként vigyem tovább ezt a küldetést.” És felidézve a Szent Ágoston-rend generálisává választása után tett látogatását, valamint azt a döntését, hogy „életét az Egyháznak ajánlja fel”, XIV. Leó megerősítette „bizalmát a Jó Tanács Anyjában”, a „fény és a bölcsesség” Szűzanyjában, Mária szavaival, amelyeket a kánai menyegző napján a szolgákhoz intézett, a János evangéliumában feljegyzettek szerint: „Tegyétek meg, amit mond nektek”. A pápa ezután az ágostonrendi közösséggel együtt egy belső terembe ment egy magánbeszélgetésre.

Virágcsokor a Szűzanyának (ANSA)

Ajándék és nagy felelősség Genazzano számára

A genazzanói ágostonrendi közösséggel tartott találkozó végén a pápa kilépett a bazilika kapuján, és a jelenlévőket a „Jó estét!” kifejezéssel köszöntötte kétszer is. Néhány szót intézett hozzájuk, kifejezve örömét, hogy eljöhetett és imádkozhatott a Jó Tanács Anyjához. Felidézte a nagy Mária-tiszteletet, „amelyet évek óta a szívemben hordozok”, és azt, hogy „csaknem 50 éven át” többször is járt Genazzanóban. A Szűzanya jelenléte – tette hozzá – „nagy ajándék” a Lazio tartománybeli város lakossága számára, amelyből nagy felelősség is fakad: „ahogy az Anya soha nem hagyja el gyermekeit, úgy nektek is hűségesnek kell lennetek az Anyához”. Ezután a pápa üdvözölte a fiatalokat és a szívükben fiatalokat: „Mindannyian azok vagyunk, nem igaz?” – mondta. Majd felidézte azt a lelkesedést, amellyel Mária példája szerint kell követni Jézust. Egy perui hívő hangosan üdvözölte, mire a pápa így válaszolt: „Jól van, jól van, perui testvéreim!” Végül, mielőtt elhagyta a szentélyt, megáldotta a jelenlévőket.

XIV. Leó pápa a hívekkel imádkozik a kegyhelyen (@Vatican Media)

Mária, a Jó Tanács Anyja, a Bölcsesség Széke

Aki segíthet nehéz döntésekben, nem más, mint maga a Szűzanya. Nem véletlenül nevezi őt a loretói litánia a „bölcsesség székének” és a „jó tanács anyjának”. A loretói litániában Máriát a „bölcsesség székének” nevezik, hiszen Isten teremtményei közül az egyik legbölcsebbnek tartják őt. XIII. Leó pápa pedig a litániát kiegészítette egy újabb titulussal: „a jó tanács Anyja” – a Róma közeli Genazzanóban történt csodás események nyomán.

A Jó Tanács Anyja kegykép Genazzanóban

A legenda szerint Albániából érkezett a kegykép

A legenda szerint II. Pál pápasága idején, 1467-ben a törökök Shkodrát (Albánia) ostromolták, és a város lakossága, főként két nemes család feje, Giorgio és De Sclavis, minden erejüket latba vetették, hogy a templomuk falán tisztelt úgynevezett Paradicsomi Mária-freskó képét megmentsék. A kép levált a falról, és ismeretlen utakon éjjel és nappal lángoszlopként vonult a két nemes előtt, végül 1467. április 25-én, Szent Márk napján megállapodott a Rómától 25 mérföldre fekvő város régi templomában: a nagy tiszteletben álló kép a levegőben lebegett.

A csodás kegykép az első pillanattól kezdve zarándokok sokaságát vonzotta. Ma is Genazzanóban található, holott a II. világháború alatt a templom nagy része megsemmisült; és napjainkban is számos csoda történik a városban és szerte a világon, melyet a kegyképen is tisztelt jó tanács anyjának tulajdonítanak. Szűz Máriának jó néhány nehéz döntést kellett meghoznia élete során, elég csak az angyali üdvözlet pillanatára gondolnunk. Nem erőszakolták rá, döntését szabadon hozta meg. (forrás: Magyar Kurir)

XIV.. Leó pápa a hívek körében Genazzanóban

Szent II. János Pál pápa imája a Jó Tanács Anyjához

Ezt az imát Szent II. János Pál pápa akkor mondta el, amikor 1993. április 22-én felkereste a genazzanói Jó Tanács Szűzanyja kegyhelyet.

Jó Tanács Szűzanyja!

Hozzád száll fel a keresztény nép imája, akik mindig szerettek és tiszteltek Téged.

Ma rád bízza reményeit és bánatait, vágyait és szükségleteit, a sok hullatott könnyet és a jobb jövő utáni vágyakozást.

Ó, Anya, tekints erre a népre, fogadd be nagylelkű szándékaikat, kísérd őket az igazságosság, a szolidaritás és a béke jövője felé vezető úton.

Ó Te Anya, aki ismered az élet útját és jól tudod, mire vágyik az ember szíve, add meg nekünk Fiadtól az erőt, hogy elfogadjuk azt, ami üdvösségünkre szolgál.

Ámen.