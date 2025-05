„Én köszönöm nektek!” XIV. Leó pápa látogatása a Szent Hivatal épületében

Csütörtökön este Prevost pápa elment a Szent Hivatal (Hittani Dikasztérium) székhelyére – ami már Olaszországnak számít, vagyis a Vatikán extraterritoriális épülete a lateráni egyezmény értelmében -, ahol pápává választásáig élt. Szeretettel köszöntötte a belső udvaron összegyűlt embereket, megengedte, hogy fotózkodjanak vele. Aztán megáldotta őket és háláját fejezte ki mindenkinek.

Isabella Piro / Gedő Ágnes - Vatikán

„Én köszönöm nektek”! Szeretettel és hálával fordult XIV. Leó pápa csütörtökön a Sant’Uffizio (a Hittani Dikasztérium) épületének lakóihoz. Néhány órával az után, hogy megválasztották Péter utódának, elhagyta a vatikáni falakat, és az új pápa fölkereste azt a helyet, ahol az elmúlt két hónapban – vagyis 7 hétben, ahogy ő pontosította – lakott, és ahol még egy egyszerű felirat áll: "Robert Card. Prevost".

Taps és kézfogás

Az emberek tapssal fogadták Prevost pápát, aki autóval érkezett a Hittani Dikasztérium épülete elé. Fehér öltözéke kitűnt az est sötétjében, ahogy kezet fogott a jelenlévők mindegyikével, néhány szót váltva spanyolul is a Mexikóból és Venezuelából érkezett hívekkel. Jelen volt a francia Nathalie Becqart nővér, a Püspöki Szinódus altitkára is, aki egy X-bejegyzésben ezt írta: „Boldog vagyok, hogy találkoztam az új szinodális pápánkkal és gratuláltam neki, aki most visszatért a mi épületünkbe, ahol lakott!”

„Gyakorolnom kell az aláírásomat”

Egy Michela nevű kislány félénken odament a pápához, hogy áldását és aláírását kérje egy bibliára. XIV. Leó szívesen vállalta a kettős felkérést, majd egy csepp humorral hozzátette: „Még gyakorolnom kell az aláírásomat, a régire már nincs szükség!” Aztán, hogy biztosan ne tévedjen, megkérte a kislányt, hogy betűzze a saját nevét, végül pedig az aláírás mellé írva a dátumot, tréfásan megkérdezte: „Milyen nap is van ma? Május 8-a?”

Éljen a pápa!

Prevost pápa ezután megáldotta a híveket, és minden jót kívánt: „Én köszönöm nektek!” – mondta. Végül pedig nem húzódott el, amikor néhányan azt kérték, hogy szelfizzen velük.

Ezt megelőzően, rögtön az Urbi et Orbi – áldás után, melyet fél nyolc körül adott a vatikáni bazilika központi erkélyéről, az új pápa üdvözölte azokat a híveket, akik a Szent Márta-ház előtt várták és Viva il Papa! Éljen a pápa! – kiáltással fogadták. Péter utóda üdvözlő gesztussal válaszolt erre az örömkiáltásra, mielőtt bement az épületbe, a konklávé idejére számára kijelölt helyre.