Legyünk az Úr szent templomai – XIV. Leó pápa Regina Coeli imája

Húsvét hatodik vasárnapján, délben XIV. Leó pápa most először, az Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő hívek seregét, akik ez alkalommal is hatalmas lelkesedéssel fejezték ki Péter utóda iránti szeretetüket. A Szentatya ezért köszönetét fejezte ki és arra kérte őket, hogy imáikkal és közelségükkel támogassák szolgálatát.

Vertse Márta – Vatikán

Tanításában arra buzdított, hogy fogadjuk be a Szentlélek ajándékát, amelyet Jézus a vasárnapi evangéliumi szakaszban megígér az Apostoloknak. Ne saját erőnkre számítsunk, hanem az Úr irgalmára, aki törékenységünk ellenére bennünk lakozik – fejtette ki a Szentatya, arra bátorítva, hogy legyünk Isten szeretetének eszköze a világ számára.

„Köszönöm az irántam tanúsított szereteteteket”

XIV. Leó pápa a Regina Coeli elimádkozása előtt szép vasárnapot kívánt a híveknek, majd a következő szavakkal vezette be beszédét: „Néhány nappal ezelőtt kezdtem meg szolgálatomat köztetek, és mindenekelőtt szeretném megköszönni nektek az irántam tanúsított szereteteket, miközben arra kérlek titeket, hogy támogassatok imáitokkal és közelségetekkel”.

Bízzunk az Úr irgalmában

A pápa kifejtette, hogy néha úgy érezzük, nem tudunk eléggé megfelelni annak, amire az Úr meghív bennünket az élet és a hit útján. A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Jn 14,23-29) tanítása azonban arra buzdít, hogy ne a saját erőnkre tekintsünk, hanem az Úr irgalmára, aki kiválasztott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezet minket és mindent megtanít nekünk.

Fogadjuk be életünkbe a Szentlélek ajándékát

Utalással János evangéliumi szakaszának tanítására, a Szentatya emlékeztetett rá, hogy a Mester halálának előestéjén az Apostolok zaklatottak voltak és aggódtak, feltették maguknak a kérdést, hogy hogyan tudják majd folytatni Isten országát és hogyan lesznek képesek tanúskodni róla. Jézus ekkor ezzel a csodálatos ígérettel jelenti be számukra a Szentlélek ajándékát: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni”.

Ha megmaradunk szeretetében, életünk Isten templomává válik

Jézus ígérete által megszabadítja a tanítványokat minden szorongástól és aggodalomtól, és azt mondhatja nekik: „Ne nyugtalankodjék szívetek és ne is szorongjon” – idézte Jézus szavait XIV. Leó pápa. Ha megmaradunk szeretetében, valójában Ő maga költözik belénk, életünk Isten templomává válik. Ez a szeretet megvilágosít bennünket, teret készít magának gondolkodásmódunkban és döntéseinkben, egészen odáig, hogy mások felé is kiterjed, és besugározza létünk minden helyzetét. Istennek ez a bennünk való lakozása jelenti a Szentlélek ajándékát, aki kézen fog bennünket, és képessé tesz arra, hogy mindennapi életünkben is megtapasztaljuk Isten jelenlétét és közelségét, Isten lakhelyévé téve bennünket – hangsúlyozta a Szentatya.

Legyünk az Úr szeretetének eszköze a világ számára

Beszédében nagyon szépnek nevezte, hogy meghívásunkra, a ránk bízott valóságokra és személyekre, a vállalt kötelezettségekre, az egyházban végzett szolgálatunkra tekintve, mindannyian bizalommal mondhatjuk: bár törékeny vagyok, az Úr nem szégyelli emberségemet, sőt, ellenkezőleg, eljön, hogy bennem lakjon. Elkísér engem Lelkével, megvilágosít, és szeretetének eszközévé tesz mások, a társadalom, a világ számára.

Vigyük el mindenhová Jézus szeretetét

A pápa arra bátorított, hogy erre az ígéretre alapozva járjunk a hit örömében, hogy az Úr szent templomai legyünk. Kötelezzük el magunkat arra, hogy szeretetét mindenhová elvigyük, emlékezve arra, hogy minden nővérünk és fivérünk Isten lakhelye, és hogy jelenléte különösen a kicsinyekben, a szegényekben és a szenvedőkben nyilatkozik meg, arra kérve bennünket, hogy legyünk figyelmes és együttérző keresztények.

Mária közbenjárásával legyünk az Úr szeretetének eszközei

A Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédét XIV. Leó pápa a következő buzdítással zárta: „Mindannyian bízzuk magunkat Szűz Mária közbenjárására. A Lélek műve révén Mária „Istennek szentelt lakóhely” lett. Vele együtt mi is megtapasztalhatjuk az Úr befogadásának örömét, szeretetének jelei és eszközei lehetünk”.