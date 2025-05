XIV. Leó pápa a lateráni székfoglalásakor: A római egyház tud „nagyban” gondolkodni

A Szentatya május 25-én vasárnap délután öt órakor szentmisét mutatott be római székesegyházában, a Lateráni Szent János bazilikában, melynek keretében került sor római püspöki székfoglalására. A szentmise kezdetén Leó pápa Baldassare Reina római bíboros helynöke köszöntése után leült püspöki székébe és ezzel a gesztussal mintegy birtokba vette azt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Róma Egyháza nagy történelem örököse

Leó pápa szeretettel köszöntötte a jelenlévő bíborosokat, püspököket, papokat és mindenkit, aki különböző minőségben együttműködik a római egyház közösségeinek lelkipásztori ellátásában. Róma Egyháza nagy történelem örököse, amely Péter, Pál és számtalan vértanú tanúságtételében gyökerezik, és egyedülálló küldetéssel rendelkezik, amelyet jól kifejez a székesegyház homlokzatának felirata: „Mater omnium Ecclesiarum, minden templom anyja”.

Ferenc pápa gyakran beszélt az Egyház anyai jellegéről és tulajdonságairól, mint a gyengédség, áldozatkészség és a meghallgatásra való készség, amely már előre is tud gondoskodni. Leó pápa reméli, hogy ezek a tulajdonságok gyarapodnak mindenütt az Isten népében, még a római egyházmegyében is.

„A Szentlélek és mi magunk is azt tartottuk helyesnek”

A pápa a szentmise olvasmánya kapcsán megemlítette, hogy az első keresztény közösségeknek nagy kihívást jelentett a pogányok felé nyitás, mely nagy türelmet és kölcsönös meghallgatást igényelt, de testvéri párbeszéd és vita révén közösen döntöttek, majd Pál és Barnabás felmentek Jeruzsálembe. Tehát nem egyedül döntöttek: az anyaegyházzal keresték a közösséget és alázattal mentek oda, ahol meghallgatták őket és a párbeszéd révén helyes döntésre jutottak: a pogányságból megtértekre nem róttak túlzott terheket, csak a legszükségesebbeket kérték tőlük (vö. ApCsel 15,28-29). Így ami problémának tűnhetett volna, mindenki számára lehetőséggé vált, hogy növekedjen. A bibliai szöveg azonban többet mond, ahogy a jeruzsálemi testvérek levélben jelzik az antióchiai testvéreknek: „A Szentlélek és mi magunk is azt tartottuk helyesnek” (vö. ApCsel 15,28). Hangsúlyozzák, hogy az egész ügyben a legfontosabb Isten szavának a meghallgatása volt. A közösség mindenekelőtt „térden állva”, az imádságban és a megtérés iránti folyamatos elkötelezettségben épül fel. Valóban, csak ilyen feszültségben hallhatja meg mindenki magában a Lélek hangját, amely így kiált: „Abba, Atyám!” (Gal 4,6).

A Lélek elsősorban az Úr szavait tanítja nekünk, elmélyítve azt

Az evangélium tovább folytatja és megismétli ezt az üzenetet és Jézus szavával jelzi, hogy az élet döntéseiben nem vagyunk egyedül. A Lélek támogat bennünket, és megmutatja az utat, amelyet követnünk kell, „tanít” és „emlékeztet” mindarra, amit Jézus mondott (vö. Jn 14,26).

A Lélek elsősorban az Úr szavait tanítja nekünk, mélyen belénk vésve azokat, a bibliai kép alapján, amely szerint a törvényt már nem kőtáblákra, hanem a szívünkbe írják. Valóban, annál inkább képesek vagyunk hirdetni az evangéliumot, minél inkább hagyjuk, hogy eltöltsön és átalakítson minket, hogy a Lélek ereje belülről megtisztítson, hogy szavaink egyszerűvé, vágyaink őszintévé és tisztává, tetteink pedig nagylelkűvé váljanak. Leó pápa aláhúzta, hogy a másik kulcs-ige az „emlékezni”, vagyis visszatérni, hogy a szív figyelmét arra irányítsuk, amit megéltünk és tanultunk, hogy mélyebben behatoljunk a jelentésébe és megízleljük a szépségét.

Róma városa olyan, mint egy nagy, nyitott és befogadó otthon és a hit tűzhelye

Leó pápa arra az igényes útra gondolt, melyet a Római Egyházmegye az elmúlt években követett, és amely a meghallgatás különböző szintjein tagolódott, hogy befogadja a környező világ kihívásait és a közösségeken belül megértse a szükségleteket és előmozdítsa az evangelizáció és a szeretet bölcs és prófétai kezdeményezéseit. Ez egy nehéz út, amely még mindig folyamatban van és méltó ennek az egyháznak a történetéhez, amely oly sokszor megmutatta, hogy tudja, hogyan kell „nagyban” gondolkodni, fenntartás nélkül bátran tervezni és ha kell, tud az új kihívásokkal szemben kockáztatni is. Ennek jele az a nagyszerű munka, amellyel az egész egyházmegye éppen ezekben a napokban mindent megtesz a jubileumért, a zarándokok fogadásában és gondozásában, valamint számtalan más kezdeményezésben. A sok-sok erőfeszítésnek köszönhetően a város úgy jelenik meg azok számára, akik ide jönnek, néha messziről, mint egy nagy, nyitott és befogadó otthon, és mindenekelőtt mint a hit tűzhelye. Leó pápa kész belépni ebbe a hatalmas építkezési területre, hogy amennyire csak tud mindenkit meghallgasson, hogy együtt tanuljon, értelmezzen és döntsön a „Keresztény veletek és püspök értetek” szentágostoni gondolat jegyében.

Én is felajánlom nektek „azt a keveset, amim van és ami vagyok”

Ezért kéri, hogy segítsenek neki az imádság és a szeretet közös erőfeszítéseiben, emlékezve Nagy Szent Leó szavaira: „Krisztus műve mindaz a jó, amit szolgálatunk teljesítése során véghezviszünk, és nem a miénk, hiszen nélküle semmit sem tehetünk”. Befejezésül a mosolygó pápa, I. János Pál beköszönő szavait idézte, aki pedig X. Szent Pius egykori velencei pátriárkai székfoglalására utalt: „Óh, velenceiek, mi is lenne velem, ha nem szeretnélek benneteket?” I. János Pál pápa 1978. szeptember 23-án a lateráni székfoglalásakor mondta: Biztosíthatom, hogy szeretlek benneteket, hogy a szolgálatotokba kívánok lépni, és minden szegényes erőmet, azt a keveset, amim van és ami vagyok, a rendelkezésetekre bocsátom”. Leó pápa most így szólt: Én is kifejezem nektek minden szeretetemet, azzal a kívánsággal, hogy közös utunkon megosszam veletek minden örömöt és bánatot, minden fáradságot és reményt. Én is felajánlom nektek „azt a keveset, amim van és ami vagyok”, és Szent Péter és Pál és oly sok más testvér közbenjárására bízom, akiknek szentsége megvilágította ennek az egyháznak a történetét és ennek a városnak az utcáit. Szűz Mária kísérjen minket és járjon közben értünk – zárta a lateráni székfoglalásakor mondott beszédét XIV. Leó pápa.