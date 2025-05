Az új Pápa XIII. Leó keletiek iránti szeretetével köszöntött minket – interjú Orosz Atanázzal

Interjú Orosz Atanázzal miskolci megyéspüspökkel római jubileumi zarándokútjukról. „Sejtettem első pillanattól fogva, hogy ha Leó, akkor Nagy Szent Leó és a XIII. Leónak a keletiek iránti nagy tisztelete is valahol szerepet játszik az ő pontifikátusában. Most határozottan kifejtette, ahogy annak idején egy nagyon erősen szétszórt keleti világot próbált összefogni XIII. Leó pápa az Orientalium dignitatis apostoli levéllel, úgy igyekszik most ő átfogni ezt a szétvert keleti világot”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Orosz Atanáz atya, a miskolci görögkatolikus egyházmegye megyéspüspöke szerdán délelőtt egyenesen a VI. Pál aulából érkezett a Vatikáni Rádió stúdiójába, ahol a keleti katolikus egyházak vezetői és zarándokai találkoztak XIV. Leó pápával. A maga nemében páratlan ez a találkozás, hiszen noha az új pápa csak most vasárnap kezdi meg rendes hivatalos működését a Szent Péter téren bemutatott szentmisével, ám mégis kihallgatáson fogadta ma szerdán a keleti katolikus egyházak jubileumi zarándoklatának vezetőit és a híveket, akik megtöltötték a hatalmas VI. Pál csarnokot. Mi volt Leó pápa hangsúlyos gondolata?

A feltámadás volt a hangsúlyos gondolata. Nyilván, ahogy megszólított bennünket a „Krisztus föltámadt!” köszöntéssel és a föltámadás üzenetével, ez mindnyájunk számára telitalálat volt, hiszen előtte másfél órán át a találkozások során mindenkinek így köszöntünk „Krisztus föltámadt! - Valóban föltámadt!” és érezzük, hogy mögöttünk és mellettünk áll a Szentatya ebben a húsvéti örömünkben. Amit elmondott, az mind a föltámadt Krisztus békéjét sugározta, beszélt háborúról és békéről, beszélt a keleti egyházak fontosságáról, feladatairól és a fegyelmi szabályokról is, de a feltámadás nagy öröme és reménye nagyon meghatározta ezt a beszédet.

Úgy vettem észre, hogy a beszédében mint egy jó apa, de még inkább, mint egy jó anya a védőpalástja alá vonta a keleti egyházakat és érdekes kifejezéssel élve beszélt a „latinok érzékenyítéséről” a keleti katolikusok iránt, utalva XIII. pápának a gondolatára, hogy mi jól fogadjuk a keleti katolikus testvéreinket és hogy ne akarjuk őket elvonni a saját történelmüktől, hagyományuktól és liturgiájuktól. A pápa rögtön ilyen bátor hanggal kezdi e beszédét, amiben nemcsak a keletieket becsüli meg, hanem nekünk latinoknak is mondja, hogy mire figyeljünk, mert „értékesek vagytok” – idézett Ferenc pápától.

Igen és idézte XIII. Leó pápa 130 évvel ezelőtti korszakalkotó apostoli levelét, így ezzel kiegészítette az elmúlt napoknak az interjúit, ahol általában a Rerum novarum kezdetű enciklikájához kötötte az ő névválasztását. Sejtettem első pillanattól fogva, hogy ha Leó, akkor Nagy Szent Leó és a XIII. Leónak a keletiek iránti nagy tisztelete is valahol szerepet játszik az ő pontifikátusában. Ezt most nagyon határozottan kifejtette, ahogy annak idején egy nagyon erősen szétszórt keleti világot próbált összefogni XIII. Leó pápa a nagy jeruzsálemi eucharisztikus kongresszussal és utána pedig ezzel az Orientalium dignitatis apostoli levéllel, úgy igyekszik most ő is átfogni ez a nagyon szétvert és szétbombázott keleti világot.

Leó pápa szól a diaszpórába kényszerült, a háborúk, a szegénység és az üldözések elől, főként a Közel-Keletről elmenekült keleti keresztényekről, az ő nehéz helyzetükről és kéri az ő szerető befogadásukat. Ez sajnos napjaink drámai történelme...

Igen és nyilván minden egyházat képviseltek olyan jelenlévők, akik még az Egyház őshazájából érkeztek, de rengetegen jöttek Amerikából, Nyugat-Európából, a diaszpórából és az ő helyzetükre is igyekezett rávilágítani Leó pápa ezekkel a szavaival.

Kedd este a Santa Maria Maggiore bazilikában találkoztak egymással a keleti katolikus egyházak vezetői és hívei és együtt imádkozva köszöntötték a Szűzanyát a keleti egyház nagyon tiszteletreméltó és kedvelt Akathisztosz himnuszával. Milyen volt az ünnep?

Nekem különleges volt, hiszen a keddi nap programjából az elmúlt hetek eseményei miatt majdnem minden borult és csak ez az esti program volt a biztos. Sok zarándokkal a város bazilikáit végigjárva éppen a Santa Maria Maggiore bazilikában kötöttünk ki, amikor estefelé a Szent Kapun áthaladtunk. Aztán az esti szentmise után részt vehettem és az első között ülhettem le a maronita és a nyugati szír egyházaknak a vecsernyéjén, amelyet nagyon nagy lelkesedéssel végeztek és csodaszép, valóban művészi élmény volt, ahogy a 60-70 fős énekes és pap énekelte a zsoltárverseket és a nagyon ősi himnuszokat.

Hogyan lehet jellemezni az ősi Akathisztosz himnuszt?

Az Akathisztosz himnuszt a Santa Maria Maggiore bazilika bejáratánál végeztük rendkívül sokszínű bizánci jelenléttel. Tizenhárom püspök képviselt tizenhárom egyház-közösséget és a sui iuris egyházi közösségek vezetői ugyanabból indultak ki, hogy Istenszülő Szűzanya valóban megmentő, ahogyan a legelső Akathisztosz himnusz egy szorongatott város éjszakai virrasztásából született és mindmáig ezt a helyzetet eleveníti fel. Gyakorlatilag az elénk kihelyezett Salus Populi Romani ikon, az az Istenszülő Szűzanya ábrázolás, mely Ferenc pápa számára is mindvégig a szíve közepében volt az, aki mindnyájunkat összehozott. Tehát itt rátaláltunk arra, amit otthon ki-ki a maga áhítatával, minden Nagyböjt idején, minden Akathisztosz himnusz éneklésekor megtalált. Az Akathisztosz himnusznak 13 ódáját, ikoszát 13 püspök a maga helyi egyházának a nyelvén énekelte. Én magam beugrottam egy hiányzó püspök helyett, úgyhogy két ikosz ment magyarul énekeltünk, de a jelenlévőknek is egy jelentős része magyar zarándok volt, úgyhogy ürültünk, hogy ők is értik, amit mi énekeltünk. Természetesem a kórus is olasz nyelven énekelte a himnusznak azokat az állandó, ismétlődő részeit, amihez ezt a füzetet használni kellett.

Leó pápa a beszédében szeretettel és nagy empátiával szól azokról a keleti katolikus közösségekről melyek még beszélik az Úr Jézus eredeti arámi nyelvét.

Tegnap ezek a közösségek képviseltették magukat a Szent Péter bazilikában is, hiszen Sako pátriárkával éppen ott a Via della Conciliazione sugárúton találkoztunk és ő mondta el, hogy hogyan is fognak ők liturgiát végezni, más szíriai hagyományokból gyökerező egyházi vezetőkkel együtt, és este pedig a nyugati szír rítusoknak a közös vecsernyéjén szintén olyan helyi egyházaknak a hangja is fölcsendült, amelyek még az arámi nyelvet őrizték meg, Krisztus Urunk és apostolok anyanyelvének ezt a sajátos ízét.

Milyen lelkülettel térsz majd haza, püspök atya?

Az egyház megújulásának a hírnökeként, mert az elmúlt hetek erről szóltak. Tehát számomra a Ferenc pápa temetése óta lezajlott események az egyház megújulásáról is szólnak, és az a kulcsszó, melyet még maga a megboldogult Ferenc pápa jelölt ki erre a jubileumi esztendőre, ez a „remény” megvalósulófélben van. Tehát ebben az évezredben most először hetven év alatti relatívan fiatal pápával találkozhatunk az ő bíztatását hallgathatjuk és az a hangvétel, előadásmód, amivel találkoztunk, valóban sok-sok jó reményt táplál bennünk.

Köszönöm a beszélgetést!