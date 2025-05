Német László bíboros birtokba vette a Szűz Mária, Tengernek Csillaga címtemplomát

Május 24-én szombaton este hat órakor Német László belgrádi bíborosérsek birtokba vette a Róma melletti tengerparti Ostia kikötőváros Santa Maria Stella Maris, Szűz Mária, Tengernek Csillaga címtemplomát. Az ünnepi szentmisén részt vett Sima Avramović, Szerbia szentszéki nagykövete és egy ötven fős zarándokcsoport a belgrádi érsekségből.

Az Osservatore Romano vatikáni napilap cikke a címtemplom birtokbavételéről

Az Osservatore Romano vatikáni napilap május 26-i, hétfői kiadásában számol be az ostiai Tengernek Csillaga plébániatemplom birtokbavételéről: „Május 24-én, szombaton délután Német László verbita belgrádi bíborosérsek ünnepélyesen birtokba vette a Szent Mária Stella Maris címtemplomát. Az Ostia tengerpartján fekvő Viale dei Promontori 113. szám alatti római katolikus templomban Német László bíborost Carol Iakel plébános fogadta, aki átnyújtotta egy párnán a templom feszületét csókkal történő tiszteletadásra. Német László bíboros mutatta be a szentmisét, amelyen mintegy tizenöt pap, köztük az Isteni Ige Társaságának néhány papja is koncelebrált. A helyi hívek közt jelen volt a templomban Szerbia szentszéki nagykövete, Sima Avramović és felesége, valamint több mint ötven hívő a belgrádi érsekségből, akik a szentévi jubileumra érkeztek Rómába. A szertartást Ján Dubina prelátus, pápai ceremóniamester vezette”.

Több mint száz hívő érkezett a belgrádi érsekség területéről

A Magyar Kurír katolikus hírportálon május 21-én megjelent riportban Német László bíboros így vall a címtemplomáról: „Az ostiai Stella Maris (Tenger Csillaga) plébániatemplom a címtemplomom, ahol már voltam többször, aminek az a furcsa, de gondviselésszerű véletlen is az oka, hogy egy szatmárnémeti származású fiatalember a plébánosa, akinek magyar és román vér is csörgedezik az ereiben. Egy nagy plébániáról van szó, amelyhez tízezer katolikus tartozik; nagyon élénk pasztorális munka folyik ott. Egyszer már miséztem is ott. Most szombaton 18 órai kezdettel lesz a székfoglalásom. Azért is különleges ez a mise, mert jön egy autóbusznyi zarándok, és a repülővel érkezőkkel együtt összesen száz hívő érkezik a belgrádi érsekség területéről, akikkel ezt követően a szentévi zarándoklatot is elvégezzük. Nagyon örömteli az otthoni hívek támogatása, hiszen amikor tavaly decemberben Ferenc pápa bíborossá kreált, akkor is több mint 120-an együtt ünnepeltek velem Rómában.”

A konklávé egy sokkal korábban kezdődő folyamat végpontja

A Vatikáni Rádió német tagozata egy interjúban a konklávéról kérdezte Német László bíborost, aki így válaszolt: „Természetesen a Szentlélek ott volt köztünk. De a választás nem csak a konklávén történik. A választást előkészítik, és ez az előkészítés már jóval korábban elkezdődik. Amikor láttuk – és ez teljesen normális –, hogy Ferenc pápa egyre gyengébb lett, akkor felmerült a gondolat, hogy ki fogja őt követni. Teljesen normális volt, hogy mi, amikor még nem is voltam bíboros, hanem püspök, egymás közt beszélgettünk erről a barátaimmal, de éppúgy a szinódus során is, amikor Rómában voltunk, 2023-ban és 2024-ben. Maga a konklávé a pápaválasztási folyamat végén jön. A konklávé egy sokkal korábban kezdődő folyamat végpontja. Ezért is mondhatom azt, hogy a 2024-es szinódus alatt már intenzíven beszéltünk róla, különösen azután, hogy Ferenc pápa meglepő módon 20 új bíborost nevezett ki, köztük engem is”.

Leó pápa választásakor a személyisége volt a döntő

„A konklávét megelőző korábbi beszélgetésekben fölmerült a téma: „Mi lenne, ha amerikai bíborost választanánk?”. És természetesen voltak érvek mellette és ellene. Mellette az szólt, hogy amerikaiként hozzáfér a világ tágasságához. Ellene pedig az, hogy az amerikaiakra a világ sok részén ellentmondásosan tekintenek. De azt hiszem, nem az állampolgársága volt a döntő, hanem az ő személyisége. Aztán később, az első vacsorán, amikor már pápaként volt jelen a Szent Márta házban az őt megválasztó bíborosokkal, volt szerencsém az asztalánál helyet foglalni, ahol megkérdeztük tőle: miért választotta a Leó nevet? Ő erre azt válaszolta nekünk, hogy számára ez a név mindenképpen egy programot jelent pápasága idejére Rómában. Másodsorban pedig egy személyes kapcsolat fűzi XIII Leóhoz. Fiatalemberként ugyanis gyakran járt egy az ágoston-rendi atyákra bízott plébániára, és volt ott egy pap, aki jó barátja lett és egy kicsit lelkivezetője is. Ezért választotta példaképül XIII. Leót, nemcsak a neve, hanem a programja miatt is, abban az időben, amikor ő újból felépítette a pápaságot, miután a Vatikán elvesztette a Pápai Államot Olaszországgal szemben.”

