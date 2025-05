Leó pápa a Napoli focistáinak: a győzelem csapatmunka eredménye

Audiencián fogadta kedden a pápa az olasz Serie A új bajnokait, akiket a labdarúgás társadalmi felelősségére emlékeztetett: az egyes játékosok tehetségét a csapat szolgálatába kell állítani. Ne engedjenek az üzletközpontú sport logikájának! A szülőket és a vezetőket pedig arra kérte a Szentatya, hogy őrködjenek a fiatal sportolók emberi fejlődése fölött.

Edoardo Giribaldi / Gedő Ágnes - Vatikán

Egy győzelem sosem pusztán egy kupa, legyen az bármilyen csillogó is. Egy közös út, a bajnoki találékonyság szépsége, ami meghajol a közjó előtt. XIV. Leó pápa május 27-én, kedden délelőtt az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta az olasz Serie A bajnokság győzteseit, a Napoli futballcsapatát. Bajnokok, igen, de még ezt megelőzően egy csapatot jelképeznek, a szó tágabb értelmében, amelyik megtanult együtt győzedelmeskedni.

A Napoli játékosai (ANSA)

Ünnepel Nápoly városa

Péntek óta ünnepel és dalol Nápoly, a tenger kékje összeolvad a játékosok mezének színével, akik elhozták a Vezúv melletti városnak a negyedik scudettót – olasz kupát. XIV. Leó pápa gratulált nekik, és velük együtt reflektált az elért eredmény mélyebb értelmére. Egy bajnokság megnyerését hosszú folyamat előzi meg, ahol nem annyira az egyszeri győzelem, vagy egy bajnok rendkívüli teljesítménye számít. A bajnokságot a csapat nyeri, vagyis a játékosok, az edző és az egész csapat, a sportklub.

A közösség szolgálatában

Ez a legfontosabb vonás egy győzelemben a pápa szerint. Nem pusztán sport-technikai szempontból, de társadalmilag is, tekintettel a foci népszerűségére, ami Olaszországon túl az egész világon töretlen. A csapat példát mutat – tágabb értelemben – az együttműködésről, ahol az egyes emberek tehetségét a közösség szolgálatába állítják.

A Napoli edzője, Antonio Conte Leó pápával (ANSA)

Őrködni a sport erkölcsi minősége fölött

A labdarúgás a pápa olvasatában olyan színpad, ahol számít a nevelési szempont. Ahol jó vagy rossz értelemben megtestesülnek a fiatalok álmai. De vigyázni kell a sport árnyoldalára is, amit a business, az üzlet diktál, mely kifordítja az eredeti célt, és a közösségi indíttatásból annak ellenkezője lesz, vagyis rossz dolgokra nevel. Ébernek kell maradni, őrködni a nevelési dimenzió fölött, ezért a pápa köszöntését egy felhívással zárta. „Oda kell figyelni a versenyszerű sportélmény erkölcsi minőségére, mert a fiatalok emberi fejlődését érinti. Azt hiszem, megértettük egymást és nincs szükség sok szóra” – fordult XIV. Leó a Napoli focicsapatához.

Rosa asszony és a Napoli

A sportolókat köszöntve a Szentatya minden jót kívánt a Napoli csapatának Rosa asszony nevében is, aki nekik szurkol. „Gratulálok egy asszony nevében is, aki ezekben a napokban főz rám, és aki nápolyi és azt üzeni: Minden jót! Ő is szeretne itt lenni, Rosa asszony nagy szurkoló! Gratulálok valamennyiőtöknek, az Úr áldjon meg titeket és családotokat. Minden jót!”. Az audiencia elején a pápa tréfásan megjegyezte, hogy a sajtó szerint ő AS Roma-szurkoló. „Nem minden igaz, amint a sajtóban olvastok!”